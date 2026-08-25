Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Paie, admin, RH : nos experts assurent, vous décidez
Nos experts prennent en charge votre paie de A à Z et en garantissent la conformité, notre plateforme centralise toutes vos RH. Résultat ? Vous gérez vos équipes au même endroit et restez concentré sur vos priorités.
Vous êtes entre de bonnes mains
200 experts, un compagnon IA qui effectue des tâches chronophages à votre place et une gestion RH centralisée : nous sommes là pour vous décharger du poids de la paie.
Une équipe d’experts dédiée
Vos interlocuteurs privilégiés sont joignables du lundi au samedi, Payfit AI est disponible 24/7.
Service complet accessible à tous
De l’équipe RH à la direction, en passant par votre cabinet comptable, vous suivez vos process paie et RH, en temps réel, depuis une seule plateforme.
Conformité garantie
600 mises à jour réglementaires et conventionnelles par an, une responsabilité juridique endossée par Payfit.
Un service complet, de la paie aux RH
Du recrutement au bulletin de paie, en passant par le matériel informatique et la mutuelle, on est à vos côtés. Que vous soyez 10, 100 ou 1000.
Notre équipe dédiée connaît votre entreprise sur le bout des doigts, même quand vos effectifs et vos besoins évoluent. Elle gère votre paie, de la saisie des variables à l’envoi des déclarations. Vous avez juste à valider.
Contrat et avenant, solde de tout compte, entretien, enquête de satisfaction : on met à disposition des modèles 100% conformes. On gère aussi les formalités admin.
On vous accompagne bientôt sur d'autres sujets liés à l'expérience collaborateur : souscription et gestion de la mutuelle, commande d'ordinateurs et téléphones, gestion des freelances.