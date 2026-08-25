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Paie, admin, RH : nos experts assurent, vous décidez

Nos experts prennent en charge votre paie de A à Z et en garantissent la conformité, notre plateforme centralise toutes vos RH. Résultat ? Vous gérez vos équipes au même endroit et restez concentré sur vos priorités.

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Vous êtes entre de bonnes mains

200 experts, un compagnon IA qui effectue des tâches chronophages à votre place et une gestion RH centralisée : nous sommes là pour vous décharger du poids de la paie.

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Une équipe d’experts dédiée

Vos interlocuteurs privilégiés sont joignables du lundi au samedi, Payfit AI est disponible 24/7.

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Service complet accessible à tous

De l’équipe RH à la direction, en passant par votre cabinet comptable, vous suivez vos process paie et RH, en temps réel, depuis une seule plateforme.

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Conformité garantie

600 mises à jour réglementaires et conventionnelles par an, une responsabilité juridique endossée par Payfit.

Un service complet, de la paie aux RH

Du recrutement au bulletin de paie, en passant par le matériel informatique et la mutuelle, on est à vos côtés. Que vous soyez 10, 100 ou 1000.

Des experts paie qui vous connaissent

Notre équipe dédiée connaît votre entreprise sur le bout des doigts, même quand vos effectifs et vos besoins évoluent. Elle gère votre paie, de la saisie des variables à l’envoi des déclarations. Vous avez juste à valider.

Des process RH qui s’adaptent à votre croissance

Contrat et avenant, solde de tout compte, entretien, enquête de satisfaction : on met à disposition des modèles 100% conformes. On gère aussi les formalités admin.

Mutuelle, IT et freelances

On vous accompagne bientôt sur d'autres sujets liés à l'expérience collaborateur : souscription et gestion de la mutuelle, commande d'ordinateurs et téléphones, gestion des freelances.

Nos clients parlent de leur expérience sur PayFit​​​​‌﻿‍﻿​‍​‍‌‍﻿﻿‌﻿​‍‌‍‍‌‌‍‌﻿‌‍‍‌‌‍﻿‍​‍​‍​﻿‍‍​‍​‍‌‍‌​‌‍​‌‌﻿‌​‌‍﻿﻿‌‍​﻿‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿‍‌‍​﻿‌‍﻿﻿‌‍﻿‌​‍​‍​‍﻿​​‍​‍‌‍‍​‌﻿​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​﻿‍‍​‍​‍‌‍‍​‌﻿‌​‌﻿‌​‌﻿​​‌﻿​﻿​﻿‍‍​‍﻿﻿​‍﻿﻿‌‍​﻿‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿‍‌﻿​​‌‍​‌‌﻿‍‌‌‍‌‍‌‍‍‌‌﻿‌​​‍﻿‍‌‍​﻿‌‍﻿﻿‌‍﻿‌​‍﻿﻿‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍﻿﻿‌﻿​‍​‍﻿﻿‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍‌‌‌‍﻿‌‌‌﻿﻿‌﻿‌​‌﻿‍‌‌﻿​​‌‍‌‌‌﻿​﻿​‍﻿﻿​﻿​﻿​﻿‌​​﻿‍​​﻿​​​﻿‌‍​﻿‍​​‍﻿﻿‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍‌‌‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿﻿‌‍​‌‌​‍‌​﻿​​‌​﻿‌‌​‌﻿‌‌﻿﻿‌‍​‍‌​﻿‌‌‌​‌‌‌‍‍‌​​﻿‌﻿​​‌﻿‌​‌‌​‌‌‍​‌‌﻿​﻿‌‍‌​‌‍​‍​﻿‌​​﻿​‍‌‌‍‍‌‌​‌​‍﻿﻿‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌﻿‌​​‍​﻿‌‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‍﻿​‌‍‌​‌‌​​‌‍​‌‌﻿‌​‌‍‍​​﻿﻿‌‌‍​‍‌‍﻿​‌‍﻿﻿‌‍​﻿‌‍‍﻿‌﻿​﻿​‍﻿‍‌‍‌‍‌﻿​‍​‍﻿‍​﻿‌​​‍﻿‍‌﻿‌​‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍﻿​‌‍‌‌​‍​‍‌﻿﻿‌
Christophe Dardaine
PDG, Markus, Agence de communication, 20 salariés
Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit.
Manon Cros
DRH, Planity, Beauté, 300 collaborateurs
Payfit nous permet de nous concentrer sur la valeur ajoutée des RH : l’accompagnement des collaborateurs. Et de laisser de côté l’administratif qui n’apporte pas de plus-value à ce qu’on fait au quotidien.
Jean-Pierre Carrez
Gérant, Verre à Soi, 20 salariés
Une des forces, c'est la gestion des entrées et sorties. Documents de fin de contrat, déclarations de sortie : tout se fait en un clic.
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