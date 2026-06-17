Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Comparez PayFit aux autres solutions
Comment choisir la solution la plus adaptée pour gérer votre paie ? Est-ce mieux de privilégier l'internalisation ou l'externalisation ? Ou le meilleur des deux ?
Comment choisir entre un expert-comptable, un logiciel de paie et PayFit ?
Pour vous aider dans votre décision, découvrez les avantages de PayFit face un expert-comptable ou un logiciel de paie internalisé
Comparaison
Expert-comptable
Externalisation
Logiciel de Paie
Internalisation
|Connaissance en paie
Aucune connaissance en paie nécessaire
Expert dédié à l’utilisation du logiciel nécessaire
Aucune connaissance en paie nécessaire
|Temps consacré à la paie
Echange avec son expert-comptable : 3 h à 2 jours / mois
Temps passé par l'expert : 10 à 50% de son temps, soit 2 à 12 jours / mois
Saisie des variables dans PayFit : 10 min à 6h / mois
|Prix
Coût par bulletin et services demandés. Prix moyen affiché à 20€/bulletin avec surfacturation en cas de : - entrées et sorties ; - déclarations sociales ; - prélèvement à la source ; - arrêt de travail, etc. Soit un prix moyen réel d'environ 27€/ bulletin pour une entreprise de 30 personnes.
Coût d'un salarié expert en paie : 10 à 50% de son temps dédié à l'utilisation d'une logiciel traditionnel Coût de la licence annuelle : 1 000 à 15 000 € en fonction de la taille de l'entreprise et des options sélectionnées. Coût du logiciel : basé sur un abonnement et prix par employé
Un abonnement mensuel, avec une base tarifaire et un prix par employé. Cet abonnement comprend : - une solution RH intégrée ; - un accompagnement par des experts.
|Rapidité
Génération des bulletins : 2 à 4 jours après la clôture de paie
Génération des bulletins : 2 à 4 jours après la clôture de paie
Génération des bulletins : immédiatement après la clôture de paie. Les ajouts de variables sont pris en compte en en temps réel.
|Centralisation des données (Paie, Social, RH)
Existante. Attention, les variables de paie ne sont pas directement accessibles. Des allers-retours avec l'expert-comptable sont nécessaires.
Inexistante
Existante. Vous y avez directement accès.
|Gestion des déclarations sociales nominatives (DSN)
DSN prises en charge. Attention, vous ne pourrez pas visualiser le détail des montants alloués à chaque organisme.
DSN potentiellement prises en charge. Attention, cela entraînera des coûts additionnels.
DSN prises en charge en totalité. Visibilité totale et immédiate sur le détail des cotisations allouées à chaque organisme.
|Autonomie des employés
Très limitée. Demandes de congés et de notes de frais généralement faites via tableau Excel ou en présentiel.
Totale. Demandes de congés et de notes de frais généralement faites via l'espace personnel du salarié.
Totale. Demandes de congés et de notes de frais généralement faites via l'espace personnel du salarié