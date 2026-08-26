Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Unifiez vos process RH grâce à nos intégrations
Vous souhaitez gagner du temps dans votre gestion RH ? PayFit est intégré avec vos solutions préférées pour faciliter le partage des informations en temps réel.
PayFit s'intégre à vos outils pour faciliter la gestion de votre entreprise
Banque et paiement, planning et SIRH, gestion de la performance, santé & prévoyance ou encore avantages salariaux : nous avons développé de nombreuses intégrations.
Rapide
Gagnez du temps dans vos opérations quotidiennes en réduisant les doubles saisies.
Fiable
Limitez le risque d'erreurs liées aux saisies manuelles grâce à la synchronisation des informations.
Centralisé
Récupérez automatiquement tous les éléments nécessaires à la préparation de la paie depuis votre espace Payfit.
Nos partenaires de confiance
Facilitez l’édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs.
Gagnez du temps tous les mois dans l'édition de vos bulletins de paie avec l'intégration de vos solutions de planning et de gestion du temps.
Transférez automatiquement les montants des titres-restaurants dans votre solution PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Synchronisez automatiquement les écritures du journal de paie avec les écritures comptables.
Gérez sereinement l’arrivée de nouveaux collaborateurs et facilitez la gestion de votre parc informatique dans son ensemble.
Voir nos intégrations en détail
Facilitez l'édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs d'Alan à PayFit
Pilotez votre ESN efficacement
Synchronisez vos absences entre Boond et PayFit
Connectez votre paie à vos avantages sociaux. Onboarding, gestion et offboarding en pilote automatique pour vous et vos équipes.
Importez vos éléments variables de paie en quelques clics de votre solution de planning Combo à PayFit.
Simplifiez et automatisez votre commande de titre restaurants Edenred
Simplifiez la gestion des accès Wellpass directement via PayFit.
Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Elevo
La solution de gestion tout-en-un de votre parc informatique, automatisée avec PayFit
Automatisez l'envoi des bulletins de paie de vos collaborateurs vers leur coffre fort privé.
Créez automatiquement les profils employés de vos nouvelles recrues.
Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Javelo
Simplifiez l’organisation de vos élections CSE avec KERCIA, la solution de vote électronique sécurisée, clé en main et accessible à tous.
Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Leapsome
Optimisez la gestion et la distribution de vos avantages sociaux
Payez vos collaborateurs en quelques clics depuis PayFit
Automatisez la transmission de vos données comptables vers Odoo grâce au connecteur Sodexis
Synchronisez automatiquement les écritures du journal de paie avec les écritures comptables.
Synchronisez et sécurisez vos accès Pleo automatiquement.
Payez vos employés en quelques clics depuis PayFit avec l’intégration Qonto !
La solution de gestion tout-en-un de votre parc informatique, automatisée avec PayFit
Synchronisez vos données collaborateurs depuis PayFit sur Semana et évitez la double saisie entre les deux logiciels
Automatisez la gestion de vos contrats de mutuelle & de prévoyance en synchronisant vos comptes PayFit & SideCare
Importez vos éléments variables de paie en quelques clics de votre solution de planning Skello à PayFit.
Transférez les montants des titres-restaurants de Swile à PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie
Découvrez l’API PayFit
Vous voulez créer de nouvelles intégrations avec vos outils du quotidien ? Désormais, vos outils se synchronisent automatiquement et en temps réel : dites adieu aux erreurs et doubles saisies !
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
Vous souhaitez vous libérer de la complexité de la paie ? Nos experts font la paie à votre place et assurent sa conformité.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
La gestion du temps et des activités nouvelle génération ? Simple pour vos équipes, claire pour vos managers, stratégique pour votre entreprise.
Quelques minutes pour créer vos différents rituels RH. Et tout le temps nécessaire pour des échanges de qualité avec vos équipes.
Avec PayFit, la paperasse s’efface. Vous pouvez désormais consacrer votre énergie à l’expérience de vos collaborateurs.