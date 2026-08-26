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De la note de frais au bulletin mis à jour, on est là.

Des tickets de caisse scannés depuis le téléphone, une validation express, et aucun justificatif à retrouver.

Gérer vos notes de frais avec Payfit

Rien ne se perd, tout se scanne !

À peine payé, déjà scanné

Une photo ou un scan du ticket de caisse depuis le téléphone, et le tour est joué. Plus de procrastination, ni de phobie administrative.

Fini les tickets perdus

Vous avez déjà égaré un justificatif ? Épargnez-vous ce stress. Avec notre logiciel notes de frais, tout est digitalisé et archivé.

Satisfait et remboursé

Quand la gestion des notes de frais se synchronise à la paie, c’est le bulletin de paie qui est impacté, en temps réel.

Devises, plafonds, synthèses : tout est paramétré

Convertisseur de devises

Vos collaborateurs se déplacent en dehors de la zone euro ? Notre logiciel de notes de frais applique le taux de change qui était en vigueur au moment de la dépense.

Remboursement en cours de mois

Remboursez vos collaborateurs sans attendre la paie, en générant un fichier SEPA. Le versement sera indiqué sur le prochain bulletin de paie.

Politique de limite des dépenses

Maîtrisez vos dépenses en définissant un plafond unique ou un plafond par catégorie directement sur notre logiciel de notes de frais.

Synthèse détaillée

Frais kilométriques, repas, frais de déplacement : exportez des synthèses par mois et par catégorie pour suivre votre gestion notes de frais.

Archivage à valeur probante

Notre logiciel de notes de frais applique signature, empreinte et archivage numériques à chaque dépense validée. Conformité garantie en cas de contrôle.

La validation des notes de frais en 4 étapes

1

Scan du ticket de caisse

Le collaborateur se connecte à son espace personnel. Il prend en photo ou scanne son ticket de caisse.

2

Saisie automatique

Date, montant, TVA : tout se remplit automatiquement. Le collaborateur vérifie et envoie sa demande.

3

Validation manager

Le manager reçoit une notification par email et valide, ou non, la note de frais depuis son espace manager.

4

Synchronisation paie

Dès que c’est validé, le bulletin de paie est mis à jour. Vous pouvez le prévisualiser en temps réel.

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Notre logiciel de notes de frais vu par
Jacquelin Becheau La Fonta
DG @ Paylead, 20-40 salariés, client depuis 2017
La possibilité de gérer ses notes de frais en autonomie est un gain de temps.
Charles Pavot
Comptable général @ Le Slip Français, 100-150 salariés, Client depuis 2017
La gestion des notes de frais représente un véritable plus pour les managers.
Olivier Fournier
DRH @ Fondation Agir Contre l'Exclusion, Association, 40 salariés, Client depuis 2017
Les salariés sont ravis de pouvoir gérer leurs notes de frais avec leur manager.
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Il n’y a pas de mauvaises questions

Choisissez un logiciel de gestion notes de frais qui offre : la capture automatique des justificatifs, la possibilité de faire la demande depuis un mobile, la conformité légale, et l'intégration avec la paie.

La note de frais est un document qui récapitule les dépenses professionnelles avancées par un collaborateur. Utiliser un logiciel de notes de frais permet d’automatiser la gestion de cette tâche.

Un logiciel note de frais est une solution qui automatise la gestion des notes de frais : numérisation des justificatifs, validation, remboursement, mise à jour automatique du bulletin de paie.

Connectez-vous sur votre espace Payfit, photographiez votre justificatif, sélectionnez la catégorie de dépense, et confirmez ! Votre manager reçoit alors une notification pour valider votre demande. Notre logiciel s'occupe du reste.

Tout logiciel de notes de frais doit inclure : date, montant, justificatif, nature de la dépense, devise, TVA, projet/client associé éventuel.

Privilégiez une solution pour note de frais offrant : OCR des justificatifs, interface mobile, intégration comptable, et workflow de validation personnalisable.

Le remboursement via le logiciel note de frais peut être effectué soit avec la paie mensuelle, soit par virement SEPA distinct dès validation.

Les dépenses professionnelles gérées par le logiciel gestion note de frais incluent : transport, repas d'affaires, hébergement ou encore frais kilométriques.

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

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