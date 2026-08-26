Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
De la note de frais au bulletin mis à jour, on est là.
Des tickets de caisse scannés depuis le téléphone, une validation express, et aucun justificatif à retrouver.
Rien ne se perd, tout se scanne !
Une photo ou un scan du ticket de caisse depuis le téléphone, et le tour est joué. Plus de procrastination, ni de phobie administrative.
Vous avez déjà égaré un justificatif ? Épargnez-vous ce stress. Avec notre logiciel notes de frais, tout est digitalisé et archivé.
Quand la gestion des notes de frais se synchronise à la paie, c’est le bulletin de paie qui est impacté, en temps réel.
Devises, plafonds, synthèses : tout est paramétré
Convertisseur de devises
Vos collaborateurs se déplacent en dehors de la zone euro ? Notre logiciel de notes de frais applique le taux de change qui était en vigueur au moment de la dépense.
Remboursement en cours de mois
Remboursez vos collaborateurs sans attendre la paie, en générant un fichier SEPA. Le versement sera indiqué sur le prochain bulletin de paie.
Politique de limite des dépenses
Maîtrisez vos dépenses en définissant un plafond unique ou un plafond par catégorie directement sur notre logiciel de notes de frais.
Synthèse détaillée
Frais kilométriques, repas, frais de déplacement : exportez des synthèses par mois et par catégorie pour suivre votre gestion notes de frais.
Archivage à valeur probante
Notre logiciel de notes de frais applique signature, empreinte et archivage numériques à chaque dépense validée. Conformité garantie en cas de contrôle.
La validation des notes de frais en 4 étapes
Scan du ticket de caisse
Le collaborateur se connecte à son espace personnel. Il prend en photo ou scanne son ticket de caisse.
Saisie automatique
Date, montant, TVA : tout se remplit automatiquement. Le collaborateur vérifie et envoie sa demande.
Validation manager
Le manager reçoit une notification par email et valide, ou non, la note de frais depuis son espace manager.
Synchronisation paie
Dès que c’est validé, le bulletin de paie est mis à jour. Vous pouvez le prévisualiser en temps réel.
Il n’y a pas de mauvaises questions
Choisissez un logiciel de gestion notes de frais qui offre : la capture automatique des justificatifs, la possibilité de faire la demande depuis un mobile, la conformité légale, et l'intégration avec la paie.
La note de frais est un document qui récapitule les dépenses professionnelles avancées par un collaborateur. Utiliser un logiciel de notes de frais permet d’automatiser la gestion de cette tâche.
Un logiciel note de frais est une solution qui automatise la gestion des notes de frais : numérisation des justificatifs, validation, remboursement, mise à jour automatique du bulletin de paie.
Connectez-vous sur votre espace Payfit, photographiez votre justificatif, sélectionnez la catégorie de dépense, et confirmez ! Votre manager reçoit alors une notification pour valider votre demande. Notre logiciel s'occupe du reste.
Tout logiciel de notes de frais doit inclure : date, montant, justificatif, nature de la dépense, devise, TVA, projet/client associé éventuel.
Privilégiez une solution pour note de frais offrant : OCR des justificatifs, interface mobile, intégration comptable, et workflow de validation personnalisable.
Le remboursement via le logiciel note de frais peut être effectué soit avec la paie mensuelle, soit par virement SEPA distinct dès validation.
Les dépenses professionnelles gérées par le logiciel gestion note de frais incluent : transport, repas d'affaires, hébergement ou encore frais kilométriques.
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
Vous souhaitez vous libérer de la complexité de la paie ? Nos experts font la paie à votre place et assurent sa conformité.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
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