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Tu gasto, directo a la nómina. Todo en un mismo sitio.

Escanea tus tickets desde el móvil, aprueba los gastos en segundos y olvídate de buscar justificantes.

Gestiona tus gastos con Payfit
Gastos profesionales y de hotel reflejados en una nómina de Payfit

No pierdas nada, ¡escanéalo todo!

Escaneando el ticket de una comida con clientes desde el móvil
Pagas, escaneas y listo

Haz una foto o escanea el ticket desde el móvil y listo. Sin papeleo y sin tener que dejarlo para después.

Documentos de la empresa archivados en Payfit
Se acabaron los tickets perdidos

¿Has perdido alguna vez un justificante? Con nuestro software de control de gastos, todo queda digitalizado y archivado.

Gastos profesionales y de hotel sincronizados con la nómina
Gasto hecho, reembolso en marcha

Cuando tus gastos se sincronizan con la nómina, el importe se actualiza automáticamente y en tiempo real.

Divisas, límites, resúmenes: todo configurado

Conversor de divisas

¿Tu equipo viaja fuera de la zona euro? Nuestro software de control de gastos aplica el tipo de cambio vigente en el momento de realizar el gasto.

Reembolso durante el mes

Reembolsa a tu equipo sin esperar a la nómina, generando un fichero SEPA. El pago aparecerá reflejado en la siguiente nómina.
Recibo de salario con el reembolso de gastos reflejado

Política de límites de gasto

Define un límite general o límite por categoría directamente desde nuestro software de control de gastos.
Configuración del límite de gasto por categoría en Payfit

Resumen detallado

Kilometraje, comidas, desplazamientos: exporta resúmenes por mes y por categoría para hacer seguimiento de tus gastos.
Informe de gastos por categoría en Payfit

Archivo con valor legal

Nuestro software de control de gastos aplica firma, huella digital y archivo electrónico a cada gasto validado, para que tengas toda la documentación preparada ante cualquier inspección.
Reporte de gastos archivado con sus justificantes en Payfit

Descarga de justificantes

Descarga todos los justificantes en un clic. Incluyen la referencia del archivo con valor legal, lista para mostrar en caso de inspección.
Descarga de los documentos de la empresa desde Payfit

La aprobación de gastos en 4 pasos

1

Escanea el ticket

El empleado accede a su Espacio Empleado y hace una foto o escanea el ticket.

2

Datos completados automáticamente

Los campos se completan automáticamente (fecha, importe e IVA). El empleado revisa los datos y envía su solicitud.

3

Aprobación del manager

El manager recibe una notificación por email y aprueba o rechaza el gasto desde su espacio de manager.

4

Sincronización con la nómina

En cuanto se aprueba, la nómina se actualiza. Puedes previsualizarla en tiempo real.

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Así ayudamos a nuestros clientes con nuestro software de control de gastos
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En Trustpilot

Elena Zazo, HR Manager en LinkMobility
Elena Zazo
HR Manager @ LinkMobility, Telecomunicaciones
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Cristian Zarcero Chamorro, Kuydamos
Cristian Zarcero Chamorro
Fundador @Kuydamos
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Creciendo juntos desde 2022

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Preguntas frecuentes sobre el software de control de gastos

Elige un software de control de gastos que ofrezca captura automática de justificantes, posibilidad de registrar gastos desde el móvil, cumplimiento legal e integración con la nómina.Si buscas un software para control de gastos, asegúrate también de que permita automatizar el proceso de aprobación y reembolso.

Un gasto profesional es un gasto realizado por un empleado en el desempeño de su actividad laboral. Un software de gestión de gastos permite automatizar y agilizar su gestión, desde el registro hasta el reembolso.

Un software de control de gastos es una solución que automatiza la gestión de los gastos profesionales: digitalización de justificantes, aprobación, reembolso y actualización de la nómina. También se conoce como software de notas de gasto o software para gestionar gastos empresariales.

Accede a tu Espacio Empleado en Payfit, haz una foto de tu justificante, selecciona la categoría del gasto y confirma. Tu manager recibirá una notificación para aprobar tu solicitud. Nuestro software de control de gastos se encarga del resto.

Una solicitud de gasto debe incluir la fecha, el importe, el justificante, el tipo de gasto, la divisa, el IVA y, en su caso, el proyecto o cliente asociado. Un buen software de gestión de gastos permite registrar estos datos automáticamente a partir del justificante.

Opta por una solución que ofrezca reconocimiento óptico (OCR) de justificantes, interfaz móvil, integración contable y un flujo de aprobación personalizable. Si buscas un software para control de gastos empresariales, comprueba también que pueda adaptarse a las políticas de gasto de tu empresa.

El reembolso mediante un software de control de gastos puede hacerse junto con la nómina mensual o mediante una transferencia SEPA independiente en cuanto se aprueba. Este tipo de software de control de gastos para empresas permite gestionar el proceso desde el registro hasta el reembolso.

Los gastos profesionales que puede gestionar la empresa incluyen transporte, comidas de trabajo, alojamiento y kilometraje. Un software de control de gastos laborales permite centralizar estos gastos y facilitar su gestión y aprobación.

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