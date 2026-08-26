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Tu gasto, directo a la nómina. Todo en un mismo sitio.
Escanea tus tickets desde el móvil, aprueba los gastos en segundos y olvídate de buscar justificantes.
No pierdas nada, ¡escanéalo todo!
Haz una foto o escanea el ticket desde el móvil y listo. Sin papeleo y sin tener que dejarlo para después.
¿Has perdido alguna vez un justificante? Con nuestro software de control de gastos, todo queda digitalizado y archivado.
Cuando tus gastos se sincronizan con la nómina, el importe se actualiza automáticamente y en tiempo real.
Divisas, límites, resúmenes: todo configurado
Conversor de divisas
Reembolso durante el mes
Política de límites de gasto
Resumen detallado
Archivo con valor legal
Descarga de justificantes
La aprobación de gastos en 4 pasos
Escanea el ticket
El empleado accede a su Espacio Empleado y hace una foto o escanea el ticket.
Datos completados automáticamente
Los campos se completan automáticamente (fecha, importe e IVA). El empleado revisa los datos y envía su solicitud.
Aprobación del manager
El manager recibe una notificación por email y aprueba o rechaza el gasto desde su espacio de manager.
Sincronización con la nómina
En cuanto se aprueba, la nómina se actualiza. Puedes previsualizarla en tiempo real.
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empleados
2022
Creciendo juntos desde entonces
58
empleados
2022
Creciendo juntos desde 2022
Preguntas frecuentes sobre el software de control de gastos
Elige un software de control de gastos que ofrezca captura automática de justificantes, posibilidad de registrar gastos desde el móvil, cumplimiento legal e integración con la nómina.Si buscas un software para control de gastos, asegúrate también de que permita automatizar el proceso de aprobación y reembolso.
Un gasto profesional es un gasto realizado por un empleado en el desempeño de su actividad laboral. Un software de gestión de gastos permite automatizar y agilizar su gestión, desde el registro hasta el reembolso.
Un software de control de gastos es una solución que automatiza la gestión de los gastos profesionales: digitalización de justificantes, aprobación, reembolso y actualización de la nómina. También se conoce como software de notas de gasto o software para gestionar gastos empresariales.
Accede a tu Espacio Empleado en Payfit, haz una foto de tu justificante, selecciona la categoría del gasto y confirma. Tu manager recibirá una notificación para aprobar tu solicitud. Nuestro software de control de gastos se encarga del resto.
Una solicitud de gasto debe incluir la fecha, el importe, el justificante, el tipo de gasto, la divisa, el IVA y, en su caso, el proyecto o cliente asociado. Un buen software de gestión de gastos permite registrar estos datos automáticamente a partir del justificante.
Opta por una solución que ofrezca reconocimiento óptico (OCR) de justificantes, interfaz móvil, integración contable y un flujo de aprobación personalizable. Si buscas un software para control de gastos empresariales, comprueba también que pueda adaptarse a las políticas de gasto de tu empresa.
El reembolso mediante un software de control de gastos puede hacerse junto con la nómina mensual o mediante una transferencia SEPA independiente en cuanto se aprueba. Este tipo de software de control de gastos para empresas permite gestionar el proceso desde el registro hasta el reembolso.
Los gastos profesionales que puede gestionar la empresa incluyen transporte, comidas de trabajo, alojamiento y kilometraje. Un software de control de gastos laborales permite centralizar estos gastos y facilitar su gestión y aprobación.
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