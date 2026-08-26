Pour choisir votre logiciel de gestion des congés, évaluez vos besoins spécifiques en termes de taille d'entreprise et de fonctionnalités requises. Privilégiez une solution qui offre une interface intuitive, une intégration avec votre système de paie, ou, idéalement, un logiciel qui propose de gérer la paie et les congés. Il doit également respecter la législation française en vigueur. Assurez-vous enfin que le support client soit réactif et que la solution s'adapte à votre budget.