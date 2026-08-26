Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Des congés au bulletin de paie, on est à vos côtés.
Calculs, intégration au bulletin de paie, prise en charge des congés spéciaux : on s’en charge, vous validez.
Les congés et la paie, désormais synchronisés
Marre des formules cassées et des fichiers dispersés ? Les absences sont centralisées dans notre logiciel paie et congés.
Les congés se répercutent automatiquement sur la paie. Beaucoup de temps gagné, et d’erreurs évitées.
Congés sans solde, parental ou propre à votre convention collective ? Ils sont pris en charge par notre logiciel de congés.
La validation des congés en 3 étapes
Demande collaborateur
Le collaborateur se connecte sur son espace et fait sa demande. Il choisit le type d’absence et la durée.
Validation manager
Le manager reçoit une notification par email et valide (ou non) la demande depuis son espace manager.
Synchronisation paie
L'administrateur est le seul à pouvoir visualiser l’impact en paie sur le bulletin du collaborateur.
Il n’y a pas de mauvaises questions
Pour choisir votre logiciel de gestion des congés, évaluez vos besoins spécifiques en termes de taille d'entreprise et de fonctionnalités requises. Privilégiez une solution qui offre une interface intuitive, une intégration avec votre système de paie, ou, idéalement, un logiciel qui propose de gérer la paie et les congés. Il doit également respecter la législation française en vigueur. Assurez-vous enfin que le support client soit réactif et que la solution s'adapte à votre budget.
Le coût d'un logiciel de gestion des congés varie selon les fonctionnalités incluses. Certains éditeurs proposent des offres sur mesure incluant d'autres modules paie et RH. Les solutions les plus complètes peuvent inclure la gestion des notes de frais et de la paie, à l’instar de Payfit.
L'intégration d'un système de gestion des congés permet d'automatiser les processus RH, réduisant considérablement le temps consacré aux tâches administratives. Il garantit une meilleure conformité légale, améliore la transparence pour les employés et facilite la planification des équipes. Le système permet également un suivi précis des soldes de congés et génère des rapports détaillés.
Pour bien sélectionner votre logiciel, commencez par lister vos besoins essentiels et comparez les différentes solutions du marché. Vérifiez sa compatibilité avec vos autres outils RH. Payfit par exemple est intégré avec une cinquantaine de partenaires RH et financiers. Assurez-vous que la solution choisie offre une bonne expérience utilisateur et des mises à jour régulières.
Passer par un logiciel de gestion des congés permet de gagner un temps considérable en automatisant les processus de demande et validation. Il élimine les erreurs de calcul, facilite le suivi des absences en temps réel et améliore la communication entre les équipes. De plus, il garantit une conformité totale avec la législation du travail.
Payfit se distingue par sa solution tout-en-un qui combine gestion des congés et paie, particulièrement adaptée aux TPE/PME françaises. La plateforme assure une mise à jour constante avec la législation sociale, offre une interface intuitive et un support client réactif. Son système automatisé de calcul des congés payés et sa gestion des absences en font un outil complet et fiable.
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