Para elegir un software de gestión de vacaciones y ausencias, valora las necesidades de tu empresa según su tamaño y las funcionalidades que necesitas. Opta por una solución intuitiva que se integre con tu sistema de nómina y permita gestionar vacaciones, ausencias y permisos desde un mismo lugar. También debe adaptarse a la normativa laboral española y ofrecer un soporte al cliente ágil.