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Desde tus vacaciones hasta la nómina, estamos a tu lado
Cálculos, integración en la nómina, gestión de permisos especiales: nosotros nos encargamos, tú solo tienes que aprobarlos.
Vacaciones y nómina, ahora sincronizadas
¿Cansado de fórmulas que fallan y archivos dispersos? Todas las ausencias se centralizan en nuestro gestor de vacaciones.
Las vacaciones se reflejan automáticamente en la nómina. Ahorras tiempo y evitas errores.
¿Excedencia, permiso parental o permisos específicos de tu convenio colectivo? Nuestro software de gestión de vacaciones se encarga de todos ellos.
La aprobación de ausencias en 3 pasos
Solicitud del empleado
El empleado accede a su Espacio Empleado, selecciona el tipo de ausencia y la duración, y envía su solicitud.
Aprobación del manager
El manager recibe una notificación por email y aprueba o rechaza la solicitud desde su espacio de manager.
Sincronización con la nómina
Una vez aprobada la ausencia, el administrador puede consultar cómo se refleja en la nómina del empleado.
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Preguntas frecuentes sobre el gestor de vacaciones
Para elegir un software de gestión de vacaciones y ausencias, valora las necesidades de tu empresa según su tamaño y las funcionalidades que necesitas. Opta por una solución intuitiva que se integre con tu sistema de nómina y permita gestionar vacaciones, ausencias y permisos desde un mismo lugar. También debe adaptarse a la normativa laboral española y ofrecer un soporte al cliente ágil.
El precio de un software de vacaciones y ausencias varía según las funcionalidades incluidas. Algunos proveedores ofrecen planes personalizados con otros módulos de nómina y RR. HH. Las soluciones más completas pueden incluir también la gestión de gastos y de la nómina, como Payfit.
Integrar un software de gestión de vacaciones permite automatizar las solicitudes y aprobaciones, reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y facilitar la planificación de los equipos. Además, permite consultar en tiempo real el saldo de vacaciones y ausencias de los empleados y obtener una visión más clara de la disponibilidad de cada equipo.
Usar un gestor de vacaciones y ausencias permite automatizar las solicitudes y aprobaciones, consultar el saldo de días y gestionar las ausencias desde cualquier lugar. También facilita el control de las vacaciones de los empleados y su integración con la nómina.
Un programa para vacaciones permite centralizar las solicitudes, aprobaciones y saldos de días en un mismo lugar. Los empleados pueden solicitar sus vacaciones y permisos desde su espacio personal, mientras que los managers pueden aprobarlos desde su propio espacio.
Payfit ofrece una solución todo en uno que combina la gestión de vacaciones y ausencias con la nómina, especialmente adaptada a pequeñas y medianas empresas españolas. La plataforma se mantiene actualizada con los cambios en la normativa laboral y permite gestionar vacaciones, ausencias y permisos desde un mismo lugar. Su cálculo automatizado de las vacaciones y la sincronización con la nómina permiten ahorrar tiempo y reducir errores.
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