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Desde tus vacaciones hasta la nómina, estamos a tu lado

Cálculos, integración en la nómina, gestión de permisos especiales: nosotros nos encargamos, tú solo tienes que aprobarlos.

Gestiona las ausencias con Payfit
Ausencias del equipo y calendario de vacaciones en Payfit

Vacaciones y nómina, ahora sincronizadas

Solicitudes de vacaciones, permiso de maternidad y baja médica en Payfit
Todo en un solo lugar

¿Cansado de fórmulas que fallan y archivos dispersos? Todas las ausencias se centralizan en nuestro gestor de vacaciones.

Generación de nóminas en Payfit
Se acabó la doble introducción de datos

Las vacaciones se reflejan automáticamente en la nómina. Ahorras tiempo y evitas errores.

Permiso parental, baja médica y permiso de adopción en Payfit
Todo tipo de permisos, incluso los especiales

¿Excedencia, permiso parental o permisos específicos de tu convenio colectivo? Nuestro software de gestión de vacaciones se encarga de todos ellos.

La aprobación de ausencias en 3 pasos

1

Solicitud del empleado

El empleado accede a su Espacio Empleado, selecciona el tipo de ausencia y la duración, y envía su solicitud.

Añadir una solicitud de ausencia en Payfit
2

Aprobación del manager

El manager recibe una notificación por email y aprueba o rechaza la solicitud desde su espacio de manager.

Detalles de una solicitud de vacaciones aprobada en Payfit
3

Sincronización con la nómina

Una vez aprobada la ausencia, el administrador puede consultar cómo se refleja en la nómina del empleado.

Generación de nóminas tras aprobar la ausencia
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Así ayuda nuestro gestor de vacaciones a nuestros clientes
Trustpilot
4.6

En Trustpilot

Elena Peyró, CEO de Joinup
Elena Peyró
CEO @Joinup, Tecnología, información e internet
Logotipo de Joinup
Payfit nos permite digitalizar RR. HH. y centralizarlo todo, facilitando a los empleados la gestión de vacaciones y otros trámites.

60

empleados

2021

creciendo juntos desde

Ingrid Graells Paul, Beroni
Ingrid Graells Paul
Directora Comercial y de Marketing @Beroni
Logotipo de Beroni
Payfit aporta agilidad y fiabilidad a RR. HH., con especial facilidad para gestionar vacaciones, nóminas y horarios.

21

empleados

2026

Creciendo juntos desde

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Preguntas frecuentes sobre el gestor de vacaciones

Para elegir un software de gestión de vacaciones y ausencias, valora las necesidades de tu empresa según su tamaño y las funcionalidades que necesitas. Opta por una solución intuitiva que se integre con tu sistema de nómina y permita gestionar vacaciones, ausencias y permisos desde un mismo lugar. También debe adaptarse a la normativa laboral española y ofrecer un soporte al cliente ágil.

El precio de un software de vacaciones y ausencias varía según las funcionalidades incluidas. Algunos proveedores ofrecen planes personalizados con otros módulos de nómina y RR. HH. Las soluciones más completas pueden incluir también la gestión de gastos y de la nómina, como Payfit.

Integrar un software de gestión de vacaciones permite automatizar las solicitudes y aprobaciones, reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y facilitar la planificación de los equipos. Además, permite consultar en tiempo real el saldo de vacaciones y ausencias de los empleados y obtener una visión más clara de la disponibilidad de cada equipo.

Usar un gestor de vacaciones y ausencias permite automatizar las solicitudes y aprobaciones, consultar el saldo de días y gestionar las ausencias desde cualquier lugar. También facilita el control de las vacaciones de los empleados y su integración con la nómina.

Un programa para vacaciones permite centralizar las solicitudes, aprobaciones y saldos de días en un mismo lugar. Los empleados pueden solicitar sus vacaciones y permisos desde su espacio personal, mientras que los managers pueden aprobarlos desde su propio espacio.

Payfit ofrece una solución todo en uno que combina la gestión de vacaciones y ausencias con la nómina, especialmente adaptada a pequeñas y medianas empresas españolas. La plataforma se mantiene actualizada con los cambios en la normativa laboral y permite gestionar vacaciones, ausencias y permisos desde un mismo lugar. Su cálculo automatizado de las vacaciones y la sincronización con la nómina permiten ahorrar tiempo y reducir errores.

Descubre todo lo que Payfit puede gestionar por ti

Empieza con la nómina o centraliza también tus RR. HH., vacaciones, control horario y más. Tú decides.

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