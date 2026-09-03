¿Sabías que una carta de recomendación laboral bien escrita puede ser el empujón necesita un candidato para destacar en un proceso de selección? Aunque a veces se perciba como algo insignificante, esta carta tiene la capacidad de consolidar la imagen laboral de una persona. Pero… ¿cómo conseguimos que la carta sea realmente influyente? ¿Cuáles son los elementos imprescindibles que deben aparecer? En este artículo, exploraremos la elaboración de una carta de recomendación y cuáles son estos elementos a tener en cuenta. Así, podremos entender cómo redactar o valorar una carta que tenga un impacto positivo.

¿Cómo se debe hacer una carta de recomendación? 3 pasos clave

¿Cómo se debe hacer una carta de recomendación? 3 pasos clave

El modelo de carta de recomendación laboral sigue una estructura clara que permite destacar las mejores cualidades del candidato a la vez que transmite credibilidad. Una buena carta de recomendación se estructura de la siguiente manera:

Encabezado y presentación inicial: Al principio de la carta aparecen los datos de contacto, la fecha y los datos de la empresa o persona a la que va dirigida la carta. A continuación, el redactor del documento debe presentarse e introducir su relación con el candidato. Cuerpo principal: Este espacio se enfoca en detallar las fortalezas del candidato. En esta parte más extensa de la carta es donde se especifican su experiencia , logros más relevantes, sus habilidades clave y su manera de impactar de manera positiva en los proyectos o equipos en los que participó. Conclusión y recomendación explícita: Este documento se cierra con una recomendación clara, directa y firme sobre el candidato, indicando por qué sería una buena elección para el puesto o la oportunidad en cuestión. En este cierre, es importante invitar al receptor de la carta a contactarte si necesita más información.

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¿Quién me puede hacer una carta de recomendación personal?

Las personas más adecuadas para escribir una carta de recomendación son aquellas que han trabajado de cerca con el candidato y que, por lo tanto, pueden dar ejemplos concretos de sus soft y hard skills. Lo ideal es que la persona que recomienda sea un anterior manager o supervisor, asegurando que conoce de primera mano el desempeño laboral del candidato. No obstante, también podrían escribir la carta compañeros de trabajo o mentores, siempre que puedan demostrar que han colaborado estrechamente y conocen bien al candidato. Al final, lo importante es que quien redacte la carta tenga credibilidad y pueda proporcionar detalles sobre las fortalezas del candidato.

¿Qué debe decir una carta de referencia?

Cuando escribimos una carta de recomendación, tenemos que demostrar por qué esa persona es valiosa en el ámbito laboral. En una carta de referencia no vamos a describir solamente logros y éxitos, sino que los pondremos en perspectiva a través de ejemplos, ofreciendo una imagen completa y auténtica del candidato.

Además de resaltar las competencias técnicas (hard skills), es importante poner énfasis también en aquellas habilidades interpersonales (soft skills) y en cómo estas han impactado positivamente su entorno laboral.

Por ejemplo, en la carta de recomendación laboral de una persona que ha liderado un proyecto crítico, sería útil mencionar cómo gestionó al equipo o superó obstáculos (como podría ser la rotación de personal dentro de su equipo o el absentismo laboral ). Así, estaremos no solamente validando su capacidad, sino que permitiremos que el receptor imagine el potencial del candidato en un nuevo contexto profesional.

Si por ejemplo el trabajador ha desempeñado su rol en un entorno remoto , podríamos incluir detalles sobre cómo ha demostrado autonomía, habilidades organizativas y buena comunicación en ese formato. Esto es especialmente importante en el actual panorama laboral, donde la adaptabilidad y la gestión a distancia son cada vez más valoradas.

¿Cómo hacer una carta de referencia para un trabajador? 4 puntos clave

No basta con solo seguir la estructura que hemos visto, sino que para que nuestra carta de recomendación sea efectiva podemos seguir una serie de consejos que nos aseguren que el mensaje se percibe como claro, honesto y útil para el lector.

Adaptar el contenido al propósito de la carta: Antes de empezar a escribir, debemos de tener en cuenta a qué tipo de puesto se está postulando el candidato para poder resaltar sus habilidades más relevantes para esa posición. Así, conseguiremos que la carta sea más personalizada y efectiva. Honestidad y evitar exageraciones: Aunque nuestro objetivo es el de destacar las cualidades del candidato, tenemos que evitar exagerar o incluir información demasiado general o poco precisa, que podría generar dudas a ojos del receptor. Enfoque en habilidades transferibles: Se podría dar el caso en el que no conozcamos demasiados detalles sobre el puesto al que aspira nuestro recomendado. Si esto sucede, nos concentraremos en aquellas habilidades que son valiosas en cualquier entorno profesional, como por ejemplo la capacidad de liderazgo , la resolución de problemas o el trabajo en equipo. Mantener tono formal (pero cercano): Si escribimos utilizando un tono profesional pero sin ser excesivamente rígidos, vamos a conseguir que la carta sea accesible y a la vez transmita confianza.

Hay que tener en cuenta que no siempre será posible proporcionar una recomendación positiva, y en esos casos, lo mejor es ser honest@ pero con respeto, señalando que, debido a la falta de suficiente información o experiencia para proporcionar una evaluación positiva, no se puede proceder con la carta.

Además, siempre hay que estar al tanto de las implicaciones legales que esto pueda tener, ya que la información proporcionada debe ser veraz y no difamar a ninguna de las partes. La gestión de estas situaciones de manera ética y profesional también forma parte de un buen liderazgo.

Así, las cartas de recomendación laboral efectivas pueden no solo destacar las fortalezas profesionales de un empleado, sino también mejorar la reputación de la persona recomendada. Al mostrar las competencias, logros y el impacto positivo de un trabajador en su equipo, se fortalece la cultura organizacional. Esto, a su vez, puede aumentar la retención de talento, creando un entorno de trabajo más saludable y productivo . Como hemos mencionado a lo largo del artículo, la capacidad de gestionar equipos de forma eficiente, tanto presenciales como remotos, es clave para garantizar que todos los miembros se mantengan motivados y comprometidos.