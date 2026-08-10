À retenir Vous devez faire le calcul des heures de travail de vos salariés ? Voici les points clés pour calculer ses heures de travail en 2026 : Durée légale : 35h/semaine, 151,67h/mois et 1 607h/an.

Formule de calcul mensuel : (Heures hebdomadaires × 52) ÷ 12

Heures supplémentaires : 25 % de majoration pour les 8 premières heures (36e à 43e), puis 50 % au-delà.

Pause obligatoire : 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.

Durées maximales : 10h/jour, 48h/semaine, 44h en moyenne sur 12 semaines. 👉 Utilisez notre calculatrice gratuite ci-dessus pour un calcul automatique et conforme.

4 étapes pour calculer les heures de travail de vos salariés

Pour calculer les heures de travail d'un salarié, suivez ces étapes :

Relevez l'heure de début et l'heure de fin de travail pour chaque journée Calculez l'amplitude horaire (heure de fin - heure de début) Déduisez les pauses non rémunérées (uniquement celles où le salarié peut vaquer librement à ses occupations) Additionnez sur la période souhaitée (jour, semaine, mois)

Pour un calcul des heures de travail mensuel, la formule est la suivante : (Heures hebdomadaires × 52 semaines) ÷ 12 mois.

Soit, pour un salarié à 35h/semaine = (35 × 52) ÷ 12 = 151,67 heures par mois

💡 Bon à savoir : notre calculatrice d'heures de travail applique automatiquement ces formules. Vous n'avez qu'à renseigner vos horaires pour obtenir le total hebdomadaire à intégrer directement dans vos fiches de paie.

Gérez les cas particuliers de calcul

Certaines situations nécessitent une attention particulière lors du calcul des heures travaillées.

Pour calculer les heures de travail en tenant compte des pauses, il faut distinguer deux types de temps de pause :

Type de pause À déduire du temps de travail ? Exemples Pause libre Oui Pause déjeuner, pause-café où le salarié quitte son poste Pause à disposition Non (temps effectif) Pause où le salarié doit rester disponible pour l'employeur

📌 Exemple de calcul avec pauses :

Un salarié travaille de 9h à 18h, soit une amplitude de 9h. Il prend 1h de pause déjeuner et 2 pauses café de 10 min (toutes à déduire).

Ce qui nous donne 9h - 1h20 = temps de travail effectif de 7h40.

⚠️ Attention : après 6 heures de travail consécutif, l'employeur doit obligatoirement accorder une pause d'au moins 20 minutes. Cette pause n'est généralement pas rémunérée, sauf convention collective plus favorable.

Pour un salarié à temps partiel, la méthode de calcul reste identique : remplacez simplement les 35 heures par la durée contractuelle hebdomadaire.

Durée contractuelle Calcul Heures mensuelles 24h/semaine (24 × 52) ÷ 12 104 h/mois 28h/semaine (28 × 52) ÷ 12 121,33 h/mois 30h/semaine (30 × 52) ÷ 12 130 h/mois

💡 Bon à savoir : la durée minimale légale pour un temps partiel est de 24 heures par semaine (soit 104h/mois), sauf dérogations conventionnelles ou demande écrite du salarié. En deçà, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans les limites fixées

Maîtrisez le calcul des heures supplémentaires de vos salariés

Les heures supplémentaires se calculent par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h). Toute heure au-delà de 35 heures hebdomadaires est majorée :

25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires (36ème à 43ème) ;

puis 50 % de majoration au-delà.

📌 Exemple : 40 heures travaillées = 35h normales + 5h majorées à 25 %.

Voici le tableau des majorations légales :

Tranche d'heures Majoration légale Exemple (15 €/h) De 1 à 35 heures Taux normal 15 € De 36 à 43 heures +25 % 18,75 € À partir de 44 heures +50 % 22,50 €

💡 Bon à savoir : les taux de majoration légaux (+25 % puis +50 %) constituent un minimum. Vérifiez toujours votre convention collective applicable : elle peut prévoir des taux différents qui s'imposent, qu'ils soient plus ou moins favorables que la loi.

Comparaison des taux légaux vs taux conventionnels

📌 Exemple pour le secteur HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) :

La convention collective de l’hôtellerie-restauration prévoit un pallier supplémentaire à 10 % qui s'applique en priorité sur le Code du travail.

Voici la comparaison entre les taux de majoration pour les heures supplémentaires en HCR et les taux légaux :

Tranche d'heures Taux légaux Taux HCR Différence 36-39h +25 % +10 % CCN moins favorable 40-43h +25 % +20 % CCN moins favorable 44h et + +50 % +50 % Identique

Pour un salarié en hôtellerie-restauration effectuant 42 heures à 15 €/h, le calcul est donc le suivant :

35 heures normales : 35 × 15 € = 525 €

4 heures à +10 % (36ème à 39ème) : 4 × 15 € × 1,10 = 66 €

3 heures à +20 % (40ème à 42ème) : 3 × 15 € × 1,20 = 54 €

Total brut hebdomadaire : 645 € (vs 656,25 € avec taux légaux)

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Sans accord d'entreprise, le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Au-delà de ce contingent :

une contrepartie en repos est obligatoire (50 % des heures en plus) ;

la majoration est maintenue (+25 % ou +50 %) ;

l’information auprès du CSE est obligatoire.

📌 Exemple : un salarié effectue 230 heures supplémentaires dans l'année :

220 heures : majorations classiques ;

10 heures au-delà : majorations + 5 heures de repos compensateur (10 × 50 %).

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Les limites du calcul manuel

Même avec une calculatrice des heures de travail gratuite, vous devez ressaisir les données chaque semaine, sans centralisation ni calcul automatique des majorations et cotisations.

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Pour aller plus loin que le simple calcul des heures de travail, PayFit propose une gestion des temps et activités intégrée à la paie.

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