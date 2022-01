Comment faire une fiche de paie pour un apprenti ?

La fiche de paie d’un apprenti est similaire au bulletin de paie d'un salarié classique. Il faut donc respecter un certain formalisme.

💡 Bon à savoir : dans la fiche de paie d’un apprenti de moins de 26 ans, il n’y a pas de distinction entre le salaire brut et le salaire net.

Cette différence est due à l’exonération de cotisations sociales pour les apprentis de moins de 26 ans.

Pourquoi utiliser un modèle de fiche de paie pour apprenti ?

L’utilisation d’un modèle de bulletin de paie pour apprenti est vraiment utile. Cela permet de s’assurer que les mentions obligatoires de la fiche de paie sont bien présentes et d’ainsi éviter les sanctions.

Notre exemple de fiche de paie pour un apprenti vous permettra de n’oublier aucune des mentions obligatoires.

Peut-on payer un apprenti plus que le minimum ?

Oui, il est possible pour l’employeur de payer l’apprenti plus que le minimum légal. C’est notamment le cas :

Si un accord collectif applicable à l’entreprise prévoit une rémunération minimale supérieure ;



Si l'employeur le décide.

Attention : l’aide à l’embauche d’un apprenti qui permettait d’obtenir une aide financière n’est plus d’actualité. Toutefois, une aide exceptionnelle subsiste pour tous les contrats d’apprentissage signés entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.

Comment calculer le salaire d’un apprenti ?

Pour calculer le salaire minimum pour un apprenti pendant son contrat ou sa période d’apprentissage, il faut prendre en compte :

Son âge ;



Et son niveau d’étude lors de l’exécution du contrat.

En fonction de ces deux éléments, l’apprenti percevra un pourcentage du SMIC plus ou moins élevé.

Toutefois, si l’apprenti a plus de 26 ans il percevra 100% du SMIC.

Quelles charges sociales pour un apprenti ?

Si votre entreprise a moins de 11 salariés, l’Etat prend en charge la totalité des cotisations sociales (salariales et patronales) d’origine légale et conventionnelle sauf les cotisations dues au titre des maladies professionnelles et des accidents du travail.

Peu importe le nombre de salariés, le salaire de l’apprenti est exonéré en totalité de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Quelles sont les charges patronales pour un apprenti ?

Les charges patronales pour un apprenti répondent également à un régime favorable pour l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs bénéficient sur le salaire des apprentis de la réduction générale des cotisations patronales, soit un coefficient égale à :