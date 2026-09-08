Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment effectuer la comptabilisation des cotisations versées à la médecine du travail ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 3 mins

Guide de la gestion de la paie

Télécharger gratuitementTélécharger gratuitement
Sommaire

L’adhésion à un service de santé au travail (SST) est obligatoire pour tout employeur dès lors qu’il emploie un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail. 

Chaque année, l’employeur devra s’acquitter de la cotisation au service de santé au travail dit médecine du travail. En tant que cotisation sociale, elle devra faire l’objet d’une comptabilisation à la clôture de l’exercice comptable. 

Pourquoi comptabiliser la cotisation à la médecine du travail ? Dans quel compte la comptabiliser ? Comment la comptabiliser ? Payfit vous accompagne.

Pourquoi comptabiliser la cotisation à la médecine du travail ?

La médecine du travail en tant que service de santé au travail est un organisme visant à éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur travail. Elle effectue diverses actions dans le domaine de la prévention et de la protection des salariés au travail

Toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié sont redevables d’une cotisation versée à la médecine du travail

Par conséquent, elle constitue une charge du personnel qui devra obligatoirement faire l’objet d’une comptabilisation dans le journal des OD de paie. 

Auquel cas, l’employeur s’expose à des sanctions comme une amende, un redressement ou encore une peine d’emprisonnement. 

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Dans quel compte comptabiliser les cotisations à la médecine du travail ?

La cotisation versée à la médecine du travail constitue une charge de personnel. Il faut distinguer la comptabilisation de la facture de la médecine du travail et la comptabilisation en tant que charge à payer

1 - Comptabilisation de la facture de la médecine du travail 

Dans ce cas, il faudra débiter le compte 6475 intitulé « Médecine du travail, pharmacie » et le compte 44566 intitulé « TVA déductible sur autres biens et services ». Puis, créditer le compte 437 intitulé « Autres organismes sociaux ». 

2 - Comptabilisation de la charge à payer

La cotisation à la médecine du travail constitue une charge à payer lorsqu’à la fin de l’exercice comptable, l’entreprise n’a pas reçu le bordereau de cotisations. 

Dans ce cas, il faudra débiter le compte comptable 6474 de la « Médecine du travail, pharmacie » et le compte 44566 intitulé « TVA déductible sur autres biens et services ». 

Cependant, il faudra créditer le compte 4386 dédié aux « Autres charges à payer ».

Comment comptabiliser les cotisations à la médecine du travail ?

Comme vu précédemment, pour comptabiliser la médecine du travail, il y a lieu de distinguer la comptabilisation de la facture de médecine du travail et la comptabilisation en tant que charge à payer. A titre d’illustration, leur comptabilisation devra être transcrite comme suit.

Comptabilisation de la facture de médecine du travail

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine du travail, pharmacie
44566 TVA déductible sur autres biens et services
437 Autres organismes sociaux

Comptabilisation de la charge à payer

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine du travail, pharmacie
44586 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues
4386 Autres charges à payer

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Comptabilisation de la gratification d’un stagiaire en 2026

Comptabilisation de la gratification des stagiaires : comptes à utiliser, montant 2026 (4,50 €/h) et exemples d'écritures comptables détaillés.

Lire l'article

Comptabilisation du prélèvement à la source : les règles

Mesure phare de l’année 2019, le prélèvement à la source reste soumis à une comptabilisation assez classique. Payfit vous apporte les détails.

Lire l'article

Top 5 des meilleurs comptes pro en ligne en 2026

Vous cherchez un compte pro en ligne ? Découvrez le top 5 des meilleurs comptes pro en ligne : Shine, Qonto, Revolut, Indy et Hello Bank Pro.

Lire l'article

Comptabilisation des IJSS en subrogation : guide 2026

La comptabilisation des IJSS en subrogation évite les sanctions. En 2026, avec un plafond à 41,95 €/jour, sécurisez vos écritures et limitez les écarts.

Lire l'article

Livre de paie : définition, obligation et utilité

Qu'est-ce qu'un livre de paie ? Est-il encore obligatoire pour les employeurs ? Découvrez notre décryptage complet pour simplifier la gestion de votre paie.

Lire l'article

Recouvrement créances commerciales incontestées : nouvelle procédure simplifiée 2026

Retards de paiement entre professionnels ? La nouvelle procédure de recouvrement simplifié vous permet de récupérer vos créances en 6 semaines, sans juge.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo