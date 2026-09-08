L’adhésion à un service de santé au travail (SST) est obligatoire pour tout employeur dès lors qu’il emploie un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.

Chaque année, l’employeur devra s’acquitter de la cotisation au service de santé au travail dit médecine du travail. En tant que cotisation sociale, elle devra faire l’objet d’une comptabilisation à la clôture de l’exercice comptable.

Pourquoi comptabiliser la cotisation à la médecine du travail ? Dans quel compte la comptabiliser ? Comment la comptabiliser ? Payfit vous accompagne.

Pourquoi comptabiliser la cotisation à la médecine du travail ?

La médecine du travail en tant que service de santé au travail est un organisme visant à éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur travail. Elle effectue diverses actions dans le domaine de la prévention et de la protection des salariés au travail.

Toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié sont redevables d’une cotisation versée à la médecine du travail.

Par conséquent, elle constitue une charge du personnel qui devra obligatoirement faire l’objet d’une comptabilisation dans le journal des OD de paie .

Auquel cas, l’employeur s’expose à des sanctions comme une amende, un redressement ou encore une peine d’emprisonnement.

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Dans quel compte comptabiliser les cotisations à la médecine du travail ?

La cotisation versée à la médecine du travail constitue une charge de personnel . Il faut distinguer la comptabilisation de la facture de la médecine du travail et la comptabilisation en tant que charge à payer.

1 - Comptabilisation de la facture de la médecine du travail

Dans ce cas, il faudra débiter le compte 6475 intitulé « Médecine du travail, pharmacie » et le compte 44566 intitulé « TVA déductible sur autres biens et services ». Puis, créditer le compte 437 intitulé « Autres organismes sociaux ».

2 - Comptabilisation de la charge à payer

La cotisation à la médecine du travail constitue une charge à payer lorsqu’à la fin de l’exercice comptable, l’entreprise n’a pas reçu le bordereau de cotisations.

Dans ce cas, il faudra débiter le compte comptable 6474 de la « Médecine du travail, pharmacie » et le compte 44566 intitulé « TVA déductible sur autres biens et services ».

Cependant, il faudra créditer le compte 4386 dédié aux « Autres charges à payer ».

Comme vu précédemment, pour comptabiliser la médecine du travail, il y a lieu de distinguer la comptabilisation de la facture de médecine du travail et la comptabilisation en tant que charge à payer. A titre d’illustration, leur comptabilisation devra être transcrite comme suit.

Comptabilisation de la facture de médecine du travail

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant Débit Crédit Débit Crédit 6475 Médecine du travail, pharmacie … 44566 TVA déductible sur autres biens et services … 437 Autres organismes sociaux …

Comptabilisation de la charge à payer

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant Débit Crédit Débit Crédit 6475 Médecine du travail, pharmacie … 44586 Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues … 4386 Autres charges à payer …