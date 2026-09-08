Microlearning, upskilling y reskilling: entrena a tus empleados

La transformación digital ha materializado la necesidad de estar cada vez más formados y de que los empleados adquieran nuevas habilidades que no están relacionadas con su puesto actual o en lo relacionado con su campo para así crecer, mejorar y no quedarnos estancados en el mercado laboral.

Encontramos un escenario actual donde, por una parte, existe una sobrecualificación académica en ámbitos de conocimiento que no resultan relevantes en la realidad empresarial, y, por otro, incluso los perfiles que se mantienen actualizados encuentran dificultad para formarse específicamente en las competencias digitales y profesionales que emergen.

Las empresas invierten en la captación y retención de talento, pero ¿no podría resultar más eficiente optimizar el talento que ya tienen con nuevas competencias (upskilling) o formarlo en nuevos ámbitos de desempeño (reskilling)?

En este artículo hablamos de las nuevas metodologías de aprendizaje para organizaciones como por ejemplo el microlearning, y de términos cada vez más frecuentes como del upskilling y reskilling.

¿Qué es el microlearning?

El microlearning es la versión mejorada y más atractiva, que requiere menos tiempo y es más barata de producir que el eLearning normal. Aunque no es la mejor solución para todas las necesidades de formación, es sorprendentemente eficaz para la formación corporativa y comercial.

Aunque no existe una definición oficial de microlearning, es básicamente toda aquella formación basada en el microaprendizaje, y que comparte una característica clave: la brevedad. Puede tratarse de pequeñas unidades de aprendizaje o de actividades formativas de corta duración.

El microlearning proporciona breves ráfagas de contenido para que se estudien a su conveniencia. El contenido puede adoptar muchas formas, desde el texto hasta el multimedia interactivo completo, pero siempre debe ser breve. Aquí algunos ejemplos de contenidos de microlearning:

Texto (frases, párrafos cortos)

Imágenes (fotos, ilustraciones)

Vídeos (de corta duración)

Audio (fragmentos cortos de discurso o música)

Pruebas y cuestionarios

Juegos (por ejemplo, desafíos sencillos en una sola pantalla)

¿Qué es el upskilling?

Upskilling es el proceso de reforzar la formación en habilidades que el trabajador ya tenga o que sean similares a su área de conocimiento. La tecnología ha acelerado la necesidad de actualizar las competencias, y el upskilling cubre este vacío de competencias digitales mediante la formación continua. El objetivo del upskilling es, a través de la mejora de habilidades, convertirse en un trabajador eficaz que pueda sobresalir y ser competitivo en su industria, de cara a nuevas oportunidades a futuro.

¿Por qué es beneficioso para tu empresa?

La adaptación a los escenarios profesionales del futuro conlleva importantes beneficios para todos los actores implicados. Para las empresas en concreto, ayudar a su personal -ya integrado en la propia cultura corporativa- a acomodarse a la evolución exponencial de la tecnología supone una importante ventaja competitiva, además del incremento de la rentabilidad y el afianzamiento del Employer branding.

Además, es una buena forma de distinguirse del resto de la competencia, actualmente es fundamental que las empresas sepan diferenciarse y hacer que su propuesta de valor brille más que la de los demás. Para ello, es absolutamente esencial contar con una plantilla ágil, diversa y creativa que esté continuamente aprendiendo, adaptándose, adquiriendo y perfeccionando nuevas habilidades.

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¿Qué es el reskilling?

Reskilling (recapacitación en español) hace referencia a la búsqueda de talento con competencias adyacentes, mediante nuevas formaciones que capaciten al trabajador en un rol completamente diferente en la empresa. En otras palabras, significa volver a capacitar a empleados en competencias que la compañía necesita suplir.

A medida que la tecnología y el panorama digital cambien, algunos trabajos van a perder relevancia, mientras que otros se van a volver repentinamente cruciales, por ello es importante acudir al reskilling.

¿Cuál es la diferencia entre upskilling y reskilling?

Aunque ciertamente estos términos parecen que son similares e incluso volviendo con lo anterior podemos decir que sus objetivos son comunes existe un aspecto que diferencian al Upskilling del Reskilling.

La diferencia entre ambos conceptos recae en la formación, es decir, con Reskilling lo que se quiere conseguir es formar a los empleados para adaptarlos a nuevos puestos en la empresa y con Upskilling se pretende favorecer el crecimiento del trabajador dentro del mismo departamento, pero para que optimice su trabajo y pueda asumir nuevos niveles de responsabilidad. En ambos casos el fin es formar y mejorar las habilidades y competencias del trabajador, por lo tanto, en el primer caso se hace para un puesto nuevo dentro de la empresa y en el segundo caso para el puesto que ya se está desempeñando.

¿Cuáles son los objetivos?

Los objetivos del Reskilling y Upskilling en las empresas son muchos, a continuación hemos resumido los más destacables:

Adquirir nuevas habilidades y competencias.

Mejorar la productividad del equipo a nivel general e individual.

Formar al trabajador dentro de un plan de carrera profesional.

Contribuir al crecimiento personal y profesional del trabajador.

Adaptación a los cambios y nuevas áreas.

Optimizar el desempeño de los procesos.

Motivar al trabajador.

En efecto, la captación de nuevo talento es un reto para las empresas, por eso se han desarrollado nuevas técnicas como el headhunting. Pero la retención y constante formación del talento también es un punto a mejorar para la mayoría de empresas y para resaltar, hay que dedicarse plenamente a ello.

Desde Payfit creemos que la clave es poder automatizar todas las tareas mecánicas y engorrosas de RRHH para tener tiempo para poder humanizar los RRHH y dedicarte a lo que verdaderamente importa: tus empleados.

Y es que en efecto, si cuentas con la tecnología y un equipo de expertos laborales para gestionar todo lo que son las nóminas y los procesos de RRHH (contratación de nuevos empleados, fichaje, ausencias y vacaciones, gastos profesionales…) tendrás tiempo para desarrollar un buen plan de formación para tus empleados.