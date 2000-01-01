¿Cómo están transformando la nómina los avances tecnológicos, económicos y sociales? Respuesta en el estudio YouGov x PayFit, realizado entre 500 responsables de decisiones de RRHH en España.
Nóminas y digitalización
de las empresas españolas aún no usan un programa de nóminas.
¿Sabías qué?
de las empresas prevén utilizar un programa de nóminas en los próximos años:
Las empresas apoyan la reducción de jornada
¿Cómo afectará la reducción de jornada laboral a sus empleados?
Nóminas y digitalización
Compras en línea. Banca digital. Plataformas de transmisión. Coches eléctricos. Teléfonos inteligentes. Robots como camareros. Nóminas hechas por gestores. ¡Uy! ¿Todo es digital? ¿Todo está automatizado? Pero...¿Aún haces las nóminas a la vieja usanza? La digitalización ya no es una opción, es una necesidad. Por ello, adaptarse tecnológicamente no sólo significa mantenerse relevante, sino también asegurar una gestión eficiente y transparente de cada aspecto de tu negocio.
Nóminas y futuro
Es 2050. Es final de mes. Tu robot te está haciendo el desayuno. Pero en tu empresa, todavía estás procesando las nóminas a mano, llenando formularios papel tras papel, y entregándolos con errores que cuestan tiempo y dinero. En un mundo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, seguir anclado en métodos obsoletos no solo es ineficiente, sino que también pone en riesgo la satisfacción y retención de tu talento más valioso. ¿No es hora de que tu proceso de nómina alcance el siglo XXI?
Nóminas y reducción de jornada
Imagina que es mayo de 2025. Hace 4 meses se aprobó la reducción de jornada laboral. Y ahora trabajas 37,5 horas a la semana. Habías escuchado rumores de que tu empresa sería menos productiva, que tendrías que gastarte miles de euros en programas que te ayudarían con el control horario y fichaje. Pero... entras en internet y descubres PayFit. Te hace las nóminas en unos clics, cumpliendo con la normativa legal y además, el control de horario y fichaje te ha resuelto la vida. ¿Por qué seguir complicándotela con la pila de hojas que tienes en tu escritorio?
Pero...¿por qué seguimos sin entender la nómina?
La nómina de PayFit
La realidad es que para muchos, enfrentarse a las complicaciones de una nómina tradicional puede resultar abrumador. Conscientes de este desafío, nuestro equipo ha salido a investigar y los resultados confirman nuestras sospechas: las nóminas pueden ser un laberinto de cifras y términos incomprensibles. Ante esta situación... ¡PayFit tiene la solución! Ahora, nuestra nómina no solo cumple con todas las exigencias legales, sino que también es más fácil de entender gracias a un resumen visual innovador, simplificado y claro.
Calendario Finanzas y RRHH 2025
El calendario en el ámbito de las finanzas y recursos humanos no es simplemente una herramienta para marcar fechas; es un componente crítico que orquesta la sincronización de todas las actividades empresariales. ¿No te quieres perder ningún momento clave?
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