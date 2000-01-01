Nóminas y reducción de jornada

Imagina que es mayo de 2025. Hace 4 meses se aprobó la reducción de jornada laboral. Y ahora trabajas 37,5 horas a la semana. Habías escuchado rumores de que tu empresa sería menos productiva, que tendrías que gastarte miles de euros en programas que te ayudarían con el control horario y fichaje. Pero... entras en internet y descubres PayFit. Te hace las nóminas en unos clics, cumpliendo con la normativa legal y además, el control de horario y fichaje te ha resuelto la vida. ¿Por qué seguir complicándotela con la pila de hojas que tienes en tu escritorio?