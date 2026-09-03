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Plantilla para realizar el registro de jornada laboral
Plantilla creada por nuestros expertos laborales
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Preguntas frecuentes
sobre el registro de jornada laboral
A día de hoy, utilizar una plantilla de registro de jornada puede seguir siendo útil como solución básica de control horario.
Sin embargo, con los cambios normativos que se están planteando, las hojas de cálculo podrían quedarse cortas a medio plazo si se exigen sistemas digitales con mayores garantías de trazabilidad y fiabilidad.
Una plantilla en Excel sigue siendo una forma sencilla y económica de organizar el registro horario, especialmente para pequeñas empresas o equipos reducidos. Permite estructurar la información, calcular horas trabajadas y disponer de un histórico. No obstante, ante la posible evolución normativa hacia sistemas digitales obligatorios, conviene valorar soluciones que puedan adaptarse a futuros requisitos legales.
La plantilla incluye los campos esenciales para llevar un control horario ordenado: fecha, hora de inicio y fin de la jornada, pausas, total de horas trabajadas e incidencias. Además, incorpora fórmulas automáticas que ayudan a reducir errores y facilitan el seguimiento semanal o mensual de la jornada laboral.
El registro de jornada debe realizarse cada día, anotando de forma clara la hora de inicio y finalización de la jornada, así como las pausas. Actualmente, puede hacerse mediante hojas de cálculo, sistemas en papel o herramientas digitales. Aun así, dado que la regulación podría reforzar en el futuro las exigencias de control horario digital, muchas empresas están empezando a implantar soluciones tecnológicas que ofrezcan mayor trazabilidad y seguridad jurídica.