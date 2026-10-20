Calendario laboral 2027: festivos en España

El calendario laboral de 2027 ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante la Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo.

Si buscas un calendario 2027 con festivos en España, aquí encontrarás todas las fechas laborales de 2027: festivos nacionales, autonómicos y locales.

Consulta el calendario, organiza las vacaciones y anticipa los posibles fines de semana largos.

¿Cuáles serán los festivos 2027?

En 2027, nueve festivos se celebrarán en todo el territorio español:

1 de enero: Año Nuevo (viernes).

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles).

26 de marzo: Viernes Santo (viernes).

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado).

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes).

1 de noviembre: Día de Todos los Santos (lunes).

6 de diciembre: Día de la Constitución Española (lunes).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles).

25 de diciembre: Natividad del Señor (sábado).

Calendario gestión de RRHH y finanzas 2027 (no-image) Sincronizar el calendario

Festivos nacionales no sustituibles

Estos festivos se aplican en todo el territorio español y las comunidades autónomas no pueden sustituirlos por otras fechas.

Festivos nacionales que las comunidades han decidido mantener

El 6 de enero, Epifanía del Señor, será festivo en todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

El 25 de marzo, Jueves Santo, será festivo en todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña y la Comunitat Valenciana. También será festivo en Ceuta y Melilla.

El 19 de marzo, San José, será festivo en:

Galicia.

Comunidad de Madrid.

Región de Murcia.

Comunidad Foral de Navarra.

Comunitat Valenciana.

Festivos que sustituyen a fechas nacionales

El 15 de agosto, Asunción de la Virgen, cae en domingo. Algunas comunidades autónomas han trasladado el descanso al lunes siguiente o han establecido otra fecha:

16 de agosto: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

11 de octubre: Extremadura.

Las comunidades que no aparecen en esta lista pueden haber optado por otra festividad propia, según la relación publicada en el BOE.

Festivos autonómicos y de las ciudades autónomas

Además de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma puede establecer sus propios días festivos.

Marzo

1 de marzo: Día de Andalucía.

1 de marzo: Día de las Illes Balears.

10 de marzo: Fiesta del Eid Fitr en Melilla.

19 de marzo: San José en Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana.

25 de marzo: Jueves Santo en las comunidades y ciudades indicadas anteriormente.

29 de marzo: Lunes de Pascua en Illes Balears, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana.

Abril

23 de abril: Día de Aragón.

23 de abril: Fiesta de Castilla y León.

Mayo

17 de mayo: Día de las Letras Gallegas en Galicia.

17 de mayo: Fiesta del Sacrificio en Ceuta y Melilla.

27 de mayo: Corpus Christi en Castilla-La Mancha.

31 de mayo: Día de Castilla-La Mancha.

Junio

9 de junio: Día de la Región de Murcia.

9 de junio: Día de La Rioja.

24 de junio: Día de San Juan en Cataluña.

Julio

28 de julio: Día de las Instituciones de Cantabria.

Agosto

5 de agosto: Nuestra Señora de África en Melilla.

16 de agosto: descanso trasladado por la festividad de la Asunción de la Virgen en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

Septiembre

8 de septiembre: Día de Asturias.

8 de septiembre: Día de Extremadura.

11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña.

15 de septiembre: La Bien Aparecida en Cantabria.

Octubre

7 de octubre: Aniversario del primer Gobierno vasco en el País Vasco.

9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana.

11 de octubre: descanso trasladado por la festividad de la Asunción de la Virgen en Extremadura.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Festivos propios de Canarias

Canarias también cuenta con festividades propias en cada isla:

2 de febrero: Virgen de la Candelaria en Tenerife.

5 de agosto: Nuestra Señora de las Nieves en La Palma.

8 de septiembre: Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria.

15 de septiembre: Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote y La Graciosa.

17 de septiembre: Nuestra Señora de la Peña en Fuerteventura.

24 de septiembre: Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro.

4 de octubre: Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera.

Festivo propio del territorio de Arán

En el territorio de Arán, el 29 de marzo, Lunes de Pascua, se sustituye por el 17 de junio, Fiesta de Arán.

Festivos locales

Los ayuntamientos pueden establecer hasta dos festivos locales cada año. Estas fechas dependen de cada municipio y se añaden a los festivos nacionales y autonómicos.

Por eso, el calendario laboral puede ser diferente incluso entre municipios de una misma comunidad autónoma.

Para conocer todos los días festivos de tu localidad, consulta el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia correspondiente.

¿Sabías que...? Barcelona también cuenta con festivos locales propios. Uno de los más conocidos es el 24 de septiembre, cuando se celebra La Mercè, la fiesta mayor de la ciudad.

¿Por qué es importante conocer el calendario laboral?

Consultar el calendario laboral ayuda a:

Organizar mejor los equipos y los proyectos.

Planificar las vacaciones y las ausencias.

Anticipar los cierres de nómina.

Coordinar los días de trabajo y descanso.

Facilitar el registro de la jornada laboral.

El artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores establece que la empresa debe elaborar cada año el calendario laboral y exponerlo en un lugar visible de cada centro de trabajo. Conocer los festivos con antelación facilita la organización del trabajo. También ayuda a que cada persona tenga claro cuándo trabaja, cuándo puede disfrutar de sus vacaciones y cómo se distribuye la actividad durante el año.

En Payfit queremos ponerte las cosas fáciles. Descarga nuestro calendario 2027 con festivos y empieza a organizar el año con tiempo.