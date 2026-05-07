Modèle de bulletin de salaire
100% conforme aux obligations légales
Toutes les mentions obligatoires pré-remplies
Format simple et personnalisable en quelques clics
Questions fréquentes
sur le modèle de bulletin de salaire
Quand faut-il émettre un bulletin de salaire ?
Quand faut-il émettre un bulletin de salaire ?
En tant qu'employeur, il est obligatoire d'émettre un bulletin de salaire tous les mois pour l'ensemble de ses salariés, quelles que soient les modalités de leur contrat de travail.
Pourquoi utiliser un modèle de bulletin de salaire ?
Pourquoi utiliser un modèle de bulletin de salaire ?
Il n'est pas toujours simple de savoir comment si prendre pour faire une fiche de paie. Dès lors il peut être intéressant de se tourner vers un modèle de bulletin de paie pour visualiser les mentions à inscrire et les étapes à respecter.
En revanche il ne faut pas oublier que se servir uniquement d'un modèle de bulletin de salaire peut s'avérer dangereux car ces derniers restent génériques et ne s'adaptent pas aux particularités de chacun de vos salariés.
Que contient notre modèle de bulletin de salaire au format excel ?
Que contient notre modèle de bulletin de salaire au format excel ?
Notre modèle de bulletin de salaire contient la plupart des grandes mentions obligatoires d'une fiche de paie. Il est possible de l'utiliser tant pour un salarié cadre que non cadre mais il est alors nécessaire d'adapter les lignes du bulletin de salaire pour qu'il reste conforme.
Erreurs dans le bulletin de salaire : quelles sanctions ?
Erreurs dans le bulletin de salaire : quelles sanctions ?
En cas d'erreur dans le bulletin de salaire, l’employeur risque plusieurs sanctions, notamment des amendes. Si vous décidez de vous occuper vous-même de la gestion de la paie et d'utiliser un modèle de bulletin de salaire, veillez à adapter chaque ligne aux situations particulières de vos salariés et à contrôler les mentions obligatoires de votre convention collective.