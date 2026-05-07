Le bulletin de salaire, ou bulletin de paie, est un document indispensable pour toute entreprise comportant un ou plusieurs salariés. Quel que soit le type de contrat ou le montant de la rémunération, le bulletin de paie est obligatoire afin d’attester du salaire versé par l’employeur en contrepartie du travail effectué.

En utilisant un modèle de bulletin de salaire Excel gratuitement, l’employeur peut gagner un temps précieux dans son processus de gestion de la paie, tout en s’assurant de la conformité et de l’exhaustivité de la fiche de paie.

Remplir une fiche de paie peut s’avérer complexe et nécessite souvent de faire appel à un expert-comptable, bien que le prix d’un bulletin de salaire grimpe rapidement en fonction des cabinets.

Toutefois, avec un modèle de bulletin de salaire en ligne, l’employeur peut garder le contrôle de la paie de son entreprise et renseigner simplement les informations requises dans les champs adéquats. Il s’agit d’une aide précieuse pour tout employeur cherchant à limiter les frais comptables ou à faire un bulletin de salaire simplifié .

💡 Bon à savoir : l’utilisation d’un modèle de bulletin de paie permet également de diminuer les risques d’erreurs, et ainsi d’éviter l’envoi d’un bulletin de salaire rectificatif au salarié.

Que doit contenir un bulletin de salaire ?

Pour comprendre une fiche de paie , il est nécessaire de connaître les mentions obligatoires et de comprendre la structure d’un bulletin de salaire.

Identification des parties du contrat de travail

Les informations de l’employeur incluent le nom de la société, l’adresse du siège social, le code APE ou NAF ainsi que le numéro SIREN.

Quant au salarié, doivent figurer son nom et prénom, son adresse, l’emploi exercé, le matricule RH, le numéro de Sécurité sociale, les dates de début et de fin de la période et du contrat de travail, ainsi que la durée mensuelle travaillée.

Le salaire brut et les ajouts

Le salaire brut est la première donnée chiffrée sur le bulletin de paie . Il représente la rémunération mensuelle du salarié avant toute déduction, calculée à partir du Salaire Mensuel de Base (SMB). Ce dernier, défini par le contrat de travail, doit respecter les minima conventionnels ou le SMIC.

Des avantages mensuels peuvent alors s’ajouter, tels que la prime d’ancienneté, les avantages en nature ou les heures supplémentaires à taux majoré.

Les taxes et les cotisations sociales

Réparties en charges patronales, charges salariales et charges mixtes, les cotisations sociales sont déduites du salaire brut pour aboutir au salaire net. Depuis 2018, elles sont regroupées en plusieurs catégories distinctes pour plus de clarté sur le bulletin de paie.

Le salaire net et le prélèvement à la source

Le salaire net est renseigné en bas de la fiche de paie, avant prélèvement à la source. Ce dernier, généralisé depuis 2019, est appliqué directement par l’employeur au taux d’imposition correspondant au revenu du salarié.

Dans cette partie, le bulletin de paie mentionne également le montant net social, le montant net à payer au salarié, ou encore la date de versement du salaire.

Les congés payés

En pied de page, les congés payés sont renseignés dans un encart dédié. Les congés acquis, pris et en cours d’acquisition sont clairement détaillés, ainsi que le solde de congés payés (congés acquis moins congés pris).