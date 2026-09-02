L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un élément essentiel dans la recherche d’emploi des salariés ces dernières années.

Facteur d’accroissement de la qualité de vie au travail ( QVT ), la quête d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle est un enjeu majeur pour les salariés qui souhaitent s’épanouir professionnellement, tout en bénéficiant du temps nécessaire à leurs engagements familiaux et personnels.

Ce concept est également un élément important pour les entreprises, dès lors que qu’il est source d’amélioration de la productivité des salariés dans la réalisation de leurs missions.

Qu'est-ce que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

Qu'est-ce que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle correspond à la conciliation entre le travail et la vie privée du salarié. Il vise à ce que le salarié soit satisfait du temps et de l'énergie qu'il consacre à son travail, à ses loisirs et à sa vie familiale.

Pourquoi faut-il préserver l'équilibre des salariés entre vie professionnelle et vie privée ?

Lorsque l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés n’est pas respecté, les conséquences négatives pour l’entreprise sont nombreuses :

une augmentation de la fatigue, du stress des salariés et des risques de turnover ;

une perte de sens au travail ;

une augmentation des risques d’ accident du travail ;

un accroissement des risques de burn-out professionnels ;

une dégradation de la réputation de l'entreprise ;

une augmentation des risques d’ absentéisme au travail ;

💡 Bon à savoir : toute entreprise doit favoriser le bien-être au travail à travers cet équilibre, qui est étroitement lié à la performance économique de l’entreprise.

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Quelles sont les actions à mettre en place dans l’entreprise pour préserver l’équilibre des salariés entre vie professionnelle et vie personnelle ?

Tout employeur qui souhaite préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés doit mettre en place des actions qui définissent clairement les limites entre le temps de travail et la vie privée.

Ces actions peuvent prendre différentes formes :

favoriser une organisation du travail flexible (horaires, télétravail, travail hybride , travail à temps partiel, semaine de 4 jours) ;

définir les objectifs et les tâches importantes afin de permettre aux salariés de s’organiser et de bénéficier de temps en dehors du temps de travail ;

s’assurer du respect du droit à la déconnexion ;

mesurer la charge de travail des salariés ;

être à l’écoute des émotions et des situations personnelles changeantes (naissance, enfants à charge, décès, maladie) ;

contribuer à une meilleure santé physique et mentale des salariés (formation, séances offertes auprès de professionnels) ;

encourager l’activité physique et les loisirs en dehors du temps de travail.