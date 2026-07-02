Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Natasha Pettine-Ramirez
Natasha est SEO Content Executive avec plus de 3 ans d’expérience dans la création de contenus engageants et optimisés pour le référencement pour des entreprises internationales. Au sein de l’équipe PayFit, elle contribue aux contenus liés au monde du travail et à l’entreprise, en informant nos lecteurs et clients des évolutions ayant un impact direct sur les sociétés et les employeurs.
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