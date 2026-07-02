Natasha Pettine-Ramirez

SEO Content Executive

Natasha est SEO Content Executive avec plus de 3 ans d’expérience dans la création de contenus engageants et optimisés pour le référencement pour des entreprises internationales. Au sein de l’équipe PayFit, elle contribue aux contenus liés au monde du travail et à l’entreprise, en informant nos lecteurs et clients des évolutions ayant un impact direct sur les sociétés et les employeurs.