En nuestro completo documento de checklist, elaborado por profesionales especializados en el área de RRHH de PayFit, te proporcionamos un detallado recorrido que te guiará a través de cada etapa esencial en el proceso de contratación.

Esta lista te ayudará a familiarizarte con los aspectos fundamentales de cómo contratar a tu primer empleado de manera eficiente y conforme a la normativa laboral española.