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Paso a paso de cómo contratar a tu primer empleado
Checklist creada por nuestros expertos en recursos humanos
Consejos prácticos para saber cómo contratar a tu primer empleado
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la contratación del primer empleado
Sí, debes registrarte como empleador en la Seguridad Social y obtener un número de afiliación a la Seguridad Social para tu empresa. También debes presentar la comunicación de apertura del centro de trabajo en la Inspección de Trabajo.
Necesitarás una copia de su DNI o NIE, número de seguridad social, y un formulario de alta en la Seguridad Social (TA.1) debidamente cumplimentado.
En nuestro completo documento de checklist, elaborado por profesionales especializados en el área de RRHH de PayFit, te proporcionamos un detallado recorrido que te guiará a través de cada etapa esencial en el proceso de contratación.
Esta lista te ayudará a familiarizarte con los aspectos fundamentales de cómo contratar a tu primer empleado de manera eficiente y conforme a la normativa laboral española.
Descarga ahora nuestra checklist de contratación del primer empleado y obtén una visión completa y detallada de los pasos a seguir para asegurar un proceso de contratación fluido y exitoso en tu empresa.