À retenir : Un avantage en nature est un complément de rémunération qui prend une forme non financière : véhicule ou logement de fonction, repas ou titre restaurant, coût du carburant, etc. À titre d'exemple, l'avantage en nature pour la nourriture est évalué sur la base du minimum garanti, qui est fixé à 4,25 € par repas depuis le 1er janvier 2026.

Comme ils sont assimilés au salaire, ils s'ajoutent à la rémunération de base ( par exemple, un SMIC mensuel brut de 1 823,03 € pour 35h) et doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie sous peine de redressement de l'URSSAF.

Chaque avantage en nature est soumis aux cotisations sociales au même titre que le reste du salaire (il faut compter environ 21 % de cotisations salariales à déduire, auxquelles s'ajoutent les charges patronales).

Modèle de fiche de paie avec avantages en nature

L’évaluation de la rémunération d’un salarié doit prendre en compte de nombreux éléments : le salaire brut, les cotisations sociales, l’impôt sur le revenu… Les avantages en nature font partie de ces données à prendre en compte pour le bon calcul de la rémunération.

Comme ils sont assimilés au salaire, les avantages en nature doivent être mentionnés sur le bulletin de salaire (ou fiche de paie).

Voici un guide explicatif ainsi qu’un modèle de fiche de paie pour bien traiter les avantages en nature et éviter toute erreur de calcul sur le montant final de la rémunération.

Qu’est-ce qu’un avantage en nature ?

Un avantage en nature est une prestation que l’employeur fournit à ses salariés. Il s’agit d’un complément de rémunération qui vient s’ajouter à la rémunération monétaire du salarié. Dans certains cas, l’avantage en nature peut être une simple participation financière qui s’ajoute à celle du salarié, comme dans le cas d’un repas vendu dans les locaux de l’entreprise par exemple.

⚠️ Attention : lorsqu’il y a avantage en nature, il est obligatoire de l’inscrire sur la fiche de paie. À défaut, l’employeur s’expose à un redressement de l’URSSAF.

Quels sont les différents types d’avantages en nature ?

Tout type de rémunération non financière peut faire l’objet d’un avantage en nature. Néanmoins, les plus courants sont :

l’avantage nourriture : achat de repas dans les locaux de l’entreprise ou tickets-restaurant pour les salariés , par exemple ;

l’avantage logement , comme un appartement de fonction ;

des avantages liés aux transports : véhicule de fonction ou participation aux frais de transport (tickets, achat de carburant pour le véhicule privé, etc.) ;

l’utilisation à titre privé d’outils de communication fournis par l’entreprise (ordinateur ou téléphone).

Pour faire une fiche de paie , vous devez mentionner tous les avantages en nature.

Même s’ils ne représentent pas un montant financier comme le salaire, les avantages en nature sont concernés par la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Ils doivent donc être intégrés à l’assiette des cotisations sociales.

Vous devez mentionner la valeur brute de chaque avantage en nature sur la fiche de paie. Pour cela, vous pouvez vous baser sur son coût réel ou sur une évaluation forfaitaire de la valeur de l’avantage qui figure dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Par exemple, en 2026, pour un avantage logement et une rémunération brute s’élevant à 2 500 €, l’évaluation forfaitaire est de 106,20 € pour un logement d’une pièce, ou 79,70 € par pièce principale si plusieurs pièces.

Le calcul et le prélèvement des cotisations suivent les mêmes modalités que le reste du salaire.