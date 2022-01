Modèle de fiche de paie - Questions fréquentes

Pourquoi utiliser un exemple de fiche de paie ?

Dès lors qu’un employeur embauche son premier salarié, il est dans l’obligation de lui verser chaque mois une rémunération en contrepartie du travail réalisé, et de lui remettre une fiche de paie qui atteste du calcul du salaire versé.

Il peut être compliqué de savoir comment émettre ce document, d’autant que les mentions obligatoires d’une fiche de paie sont nombreuses et qu’une erreur est donc très vite arrivée.

Utiliser un exemple de fiche de paie permet donc de ne pas commencer d’une page blanche et d’avoir une idée plus précise de la structure à respecter. En revanche, il est impératif de rester très prudent car certains modèles de fiche de paie sont plus ou moins fiables, ne contiennent pas nécessairement toutes les mentions obligatoires et ne sont pas forcément à jour de l’actualité juridique.

Que contient notre modèle de fiche de paie ?

Notre modèle de fiche de paie word contient les mentions obligatoires d’une fiche de paie ainsi que les principales variables : prime, ticket restaurant, heure supplémentaire, etc.

Il s’agit d’un modèle de fiche de paie vierge et il vous appartient donc d’ajouter toutes les spécificités relatives à votre entreprise, votre salarié et le contrat qui vous lie. Il n’est pas possible d’utiliser un exemple de fiche de paie

Comment utiliser notre modèle de fiche de paie word ?

Notre modèle de fiche de paie word est très simple à utiliser. Vous devez uniquement respecter mes trois étapes suivantes.

1ère étape : vous allez recevoir votre modèle de fiche de paie par mail, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien et faire une copie du modèle envoyé.



vous allez recevoir votre modèle de fiche de paie par mail, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien et faire une copie du modèle envoyé. 2ème étape : étant donné qu’il s’agit d’une modèle de fiche de paie vierge au format word, vous n’avez plus qu’à compléter les encarts avec les informations relatives à votre salarié.



: étant donné qu’il s’agit d’une modèle de fiche de paie vierge au format word, vous n’avez plus qu’à compléter les encarts avec les informations relatives à votre salarié. 3ème étape : restez tout de même très attentif, certaines mentions, et notamment les mentions en gris n’apparaissent pas sur tous les bulletins de paie. En fonction du statut du salarié - cadre ou non cadre - les mentions sont différentes. De la même façon, les variables du mois (heures supplémentaires, absences, primes, notes de frais, etc) ont un impact direct sur le bulletin de paie.

Utiliser un exemple de fiche de paie : quels sont les risques ?

En utilisant un modèle de fiche de paie, il faut bien être conscient des risques encourus en cas d’erreur ou d’omission. En effet, il faut être capable de savoir ajouter les mentions supplémentaires propres à votre salarié.

En cas d’erreur lors de l’émission de la première fiche de paie, il est très probable que vous répétiez cette erreur par la suite à chaque émission de la fiche de paie du salarié. Les amendes étant fixées en fonction du nombre de bulletins avec une erreur, il est préférable d’être très attentif et de ne pas utiliser de modèle de fiche de paie si vous n’avez pas les connaissances suffisantes en paie pour le modifier.