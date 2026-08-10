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Modèle d'entretien annuel gratuit
Trame d'entretien annuel prête à l'emploi
Grilles d'évaluation personnalisables
Outils de suivi facile des objectifs
Mettre en place un entretien d’évaluation annuel est un excellent moyen d’améliorer la performance et l’engagement de vos collaborateurs. Mais comment réussir la gestion de cet entretien ?
Nous vous proposons un guide sur l’entretien d’évaluation annuel, de la préparation jusqu’au suivi.
Qu’est-ce qu’un entretien d’évaluation annuel ?
L’entretien d’évaluation est un moyen pour l’employeur de faire le bilan de l’année écoulée avec un collaborateur. C’est un moment consacré à l’échange de feedbacks et l’identification des points d’amélioration.
C’est aussi l’occasion de fixer des objectifs professionnels et des attentes pour l’année à venir. En se basant sur des indicateurs de performance et en ayant une bonne vision sur les forces et faiblesses d’un collaborateur, le manager pourra mieux piloter son travail.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire, l’entretien d’évaluation est donc un outil précieux pour l’entreprise comme pour le salarié. Il peut aider à renforcer la relation entre le collaborateur et le manager et a un impact positif sur la performance.
Quel est le déroulé de l’entretien d’évaluation annuel ?
Notre guide détaille chaque étape du déroulement de l’entretien.
Préparation en amont
Nous vous conseillons de bien vous préparer avant l’entretien. Pour cela, il convient de :
faire remplir leurs auto-évaluations à vos collaborateurs ;
mettre en place une trame pour l’entretien.
Ainsi, le moment venu, vous aurez toutes les cartes en main pour que vos entretiens soient des réussites !
Pilotage de l’entretien
Il est très important de soigner votre posture et d’adopter une attitude professionnelle tout au long de l’entretien. Le but est d’avoir un point de vue objectif sur la situation, sans laisser les émotions prendre le dessus.
Nous vous recommandons de commencer par aborder les points positifs (qualités, réussites). Vous pourrez ensuite parler des aspects problématiques : sources de frustration, faiblesses, améliorations possibles. Suivez bien la trame que vous avez préparée pour ne rien oublier.
Suivi du plan de développement
À l’issue de l’entretien, vous établirez un plan de développement avec votre collaborateur. Encore faut-il le respecter ! Il vous permettra de suivre les performances de vos salariés sur la durée, de tisser une relation plus étroite et d’encourager le développement des compétences du personnel.
Quelles sont les différences entre l’entretien annuel, l’entretien individuel et l’entretien forfait jour ?
L’entretien annuel (ou d’évaluation) constitue un bilan sur l’année écoulée pour fixer de nouveaux objectifs et discuter des besoins en formation pour les remplir.
L’entretien individuel consiste à faire une évaluation de l’activité du salarié sur une période donnée au moins une fois dans l’année. Les collaborateurs font également le point sur les objectifs et l’intégration du salarié dans l’entreprise comme pour l’entretien annuel.
Cependant, ce rendez-vous professionnel représente également une opportunité de se projeter sur le long terme pour les deux parties :
le manager met tout en œuvre pour fidéliser ses collaborateurs ;
les salariés expriment leurs attentes et leurs besoins pour répondre à leurs problèmes actuels.
En fonction des retours sur le travail accompli, ils peuvent aborder l’éventualité d’une augmentation de salaire.
L’entretien de forfait jour concerne uniquement les salariés en forfait jours. Contrairement aux deux autres entretiens, ce rendez-vous professionnel est obligatoire. Son bilan se concentre surtout sur le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés qui dépendent de la convention. Leur charge et l’organisation de leur temps de travail peuvent être ajustées si nécessaire.
Questions fréquentes
sur l'entretien annuel
Une grille d’entretien annuel est un outil vous permettant d’évaluer les compétences de votre salarié.
Pour l’établir, il est nécessaire de définir préalablement les objectifs communs à tous les salariés et de déterminer ceux qui sont spécifiques à chacun des postes.
Une fois ces éléments listés, des paliers d’évaluation devront être fixés.
Notre modèle de grille d’entretien annuel d’évaluation vous permettra d’y procéder facilement.
PayFit a identifié quatre grands paliers pour suivre l'évolution de carrière d'un salarié :
insuffisant : l’objectif n’est pas atteint, il va falloir se concentrer en priorité sur ce point le mois prochain ;
à améliorer : la mission est remplie en partie mais il reste encore des points à améliorer ou à réaliser pour qu’elle soit totalement réussie ;
objectif atteint : la mission est remplie et réussie. L’objectif a été pleinement atteint ;
objectif brillamment dépassé : la mission est totalement remplie et le salarié est même allé au-delà des attentes en réalisant des optimisations qui n’étaient pas incluses dans sa mission initiale.
La pratique de l’entretien annuel n’est pas uniforme, elle peut évoluer selon chaque entreprise.
En utilisant un modèle d’entretien annuel d’évaluation, vous aurez la possibilité d’acquérir des repères afin d’éviter de vous perdre sous de trop nombreuses informations.
Grâce à lui, vous pourrez, ainsi, gagner en efficacité et améliorer la traçabilité des entretiens que vous allez mener.
Pour utiliser notre modèle de support d’entretien annuel d’évaluation, il vous faut commencer par compléter progressivement les différentes rubriques à la fin de chaque mois.
En effet, l’ensemble des entretiens mensuels constituent l’ossature d’un entretien annuel.
En prenant notre document d’entretien annuel d’évaluation pour modèle, vous aurez la possibilité d’avoir un aperçu global des objectifs atteints par le salarié, et ceux qui ne l’ont pas été.
Cela est effectivement possible grâce à un graphique résultant des différentes données renseignées.
En premier lieu, pour faire un entretien individuel annuel, vous avez l’obligation d’informer chaque salarié de sa mise en place et de ses modalités.
Les données que vous allez récolter devront avoir un lien direct et nécessaire avec les aptitudes du salarié et sont considérées comme confidentielles.
Pour effectuer cet entretien individuel, vous pourrez vous aider de différents outils comme une grille d’entretien annuel, un graphique montrant l’évolution du salarié et la liste des points qu’il pourrait améliorer.
Il y existe deux étapes principales :
La première consiste à faire une synthèse des évaluations mensuelles des compétences du salarié. À cet effet, notre modèle d’entretien annuel d’évaluation vous permettra de la mettre en forme.
La deuxième étape a pour objectif de recueillir l’impression du salarié sur son année ainsi que le ressenti de son employeur ou de son manager.