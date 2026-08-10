Modèle d'entretien annuel gratuit

Mettre en place un entretien d’évaluation annuel est un excellent moyen d’améliorer la performance et l’engagement de vos collaborateurs. Mais comment réussir la gestion de cet entretien ?

Nous vous proposons un guide sur l’entretien d’évaluation annuel, de la préparation jusqu’au suivi.

Qu’est-ce qu’un entretien d’évaluation annuel ?

L’entretien d’évaluation est un moyen pour l’employeur de faire le bilan de l’année écoulée avec un collaborateur. C’est un moment consacré à l’échange de feedbacks et l’identification des points d’amélioration.

C’est aussi l’occasion de fixer des objectifs professionnels et des attentes pour l’année à venir. En se basant sur des indicateurs de performance et en ayant une bonne vision sur les forces et faiblesses d’un collaborateur, le manager pourra mieux piloter son travail.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, l’entretien d’évaluation est donc un outil précieux pour l’entreprise comme pour le salarié. Il peut aider à renforcer la relation entre le collaborateur et le manager et a un impact positif sur la performance.

Quel est le déroulé de l’entretien d’évaluation annuel ?

Notre guide détaille chaque étape du déroulement de l’entretien.

Préparation en amont

Nous vous conseillons de bien vous préparer avant l’entretien. Pour cela, il convient de :

convoquer les salariés concernés ;

faire remplir leurs auto-évaluations à vos collaborateurs ;

mettre en place une trame pour l’entretien.

Ainsi, le moment venu, vous aurez toutes les cartes en main pour que vos entretiens soient des réussites !

Pilotage de l’entretien

Il est très important de soigner votre posture et d’adopter une attitude professionnelle tout au long de l’entretien. Le but est d’avoir un point de vue objectif sur la situation, sans laisser les émotions prendre le dessus.

Nous vous recommandons de commencer par aborder les points positifs (qualités, réussites). Vous pourrez ensuite parler des aspects problématiques : sources de frustration, faiblesses, améliorations possibles. Suivez bien la trame que vous avez préparée pour ne rien oublier.

Suivi du plan de développement

À l’issue de l’entretien, vous établirez un plan de développement avec votre collaborateur. Encore faut-il le respecter ! Il vous permettra de suivre les performances de vos salariés sur la durée, de tisser une relation plus étroite et d’encourager le développement des compétences du personnel.