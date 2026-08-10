Modèle de lettre d'avertissement pour mauvais comportement

Lorsqu’un comportement fautif est constaté par l’employeur dans son entreprise, le salarié concerné peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Selon l’ampleur de l’erreur commise, cette sanction est d’abord à portée préventive et éducative, afin d’informer le salarié de sa faute et d’éviter toute récidive, intentionnelle ou non. La lettre d’avertissement constitue ainsi une sanction légère : l’employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable, et bénéficie d’une procédure simplifiée.

Pour rédiger ce document, l’employeur peut s’appuyer sur un modèle de lettre d’avertissement à un salarié pour mauvais comportement. Découvrez ses avantages pour votre gestion du personnel, et téléchargez le vôtre dès maintenant avec PayFit !

Vous recherchez des conseils de rédaction quant au ton à adopter dans votre lettre d’avertissement de travail ? PayFit vous accompagne dans cette procédure disciplinaire afin d’alerter vos salariés dans les meilleures conditions.

Tout d’abord, privilégiez un ton factuel, professionnel et précis. La clarté des faits reprochés est indispensable au bon déroulement du processus de sanction. Étoffez votre état des faits d’exemples concrets et de dates afin d’éviter toute ambiguïté.

Si votre situation le justifie, mentionnez le préjudice potentiel porté à l’entreprise et rappelez d’éventuelles tentatives passées de résolution des problèmes.

⚠️ Attention : employez toujours un vocabulaire neutre, sans jugement de valeur ni termes injurieux.

Afin de vous aiguiller dans votre rédaction, vous trouverez ci-dessous un exemple de lettre d'avertissement pour mauvais comportement.

Quelles sont les conséquences de l’avertissement au salarié ?

L’employeur doit conserver la preuve des faits reprochés en cas de récidive. L’organisation d’un entretien avec le salarié peut être judicieuse afin d’accompagner son processus d’amélioration du comportement. Tout comme un blâme au travail, l’avertissement est un simple rappel à l’ordre permettant à l’employeur et au salarié de dialoguer afin d’éviter tout préjudice à l’activité de l’entreprise.

Suite à la réception de votre avertissement, le salarié est toutefois en droit de le contester, soit par dialogue avec l’employeur soit par courrier argumenté. Dans ce cas, vous pouvez choisir de retirer l’avertissement ou de confirmer la procédure disciplinaire.

💡 Bon à savoir : pour plus de conseils, consultez notre article sur la réponse de l’employeur à la contestation d’un avertissement de travail.

Disponible gratuitement sur notre site, le téléchargement d’un modèle de lettre d’avertissement pour mauvais comportement PDF ou Word vous permet d'obtenir un point de départ privilégié afin de gagner du temps lors de votre procédure disciplinaire.

Simple et intuitif, ce modèle est entièrement personnalisable en fonction de votre entreprise, de la nature de la faute constatée et de la situation du salarié. Remplissez simplement vos coordonnées et recevez votre modèle de lettre d’avertissement en quelques clics !