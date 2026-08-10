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Modèle de lettre d'avertissement pour mauvais comportement
Modèle spécialisé pour sanctionner les comportements inadaptés
Document Word avec mentions obligatoires
Trame 100% personnalisable
Lorsqu’un comportement fautif est constaté par l’employeur dans son entreprise, le salarié concerné peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Selon l’ampleur de l’erreur commise, cette sanction est d’abord à portée préventive et éducative, afin d’informer le salarié de sa faute et d’éviter toute récidive, intentionnelle ou non. La lettre d’avertissement constitue ainsi une sanction légère : l’employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable, et bénéficie d’une procédure simplifiée.
Pour rédiger ce document, l’employeur peut s’appuyer sur un modèle de lettre d’avertissement à un salarié pour mauvais comportement. Découvrez ses avantages pour votre gestion du personnel, et téléchargez le vôtre dès maintenant avec PayFit !
Comment écrire une lettre d’avertissement pour mauvais comportement ?
Vous recherchez des conseils de rédaction quant au ton à adopter dans votre lettre d’avertissement de travail ? PayFit vous accompagne dans cette procédure disciplinaire afin d’alerter vos salariés dans les meilleures conditions.
Tout d’abord, privilégiez un ton factuel, professionnel et précis. La clarté des faits reprochés est indispensable au bon déroulement du processus de sanction. Étoffez votre état des faits d’exemples concrets et de dates afin d’éviter toute ambiguïté.
Si votre situation le justifie, mentionnez le préjudice potentiel porté à l’entreprise et rappelez d’éventuelles tentatives passées de résolution des problèmes.
⚠️ Attention : employez toujours un vocabulaire neutre, sans jugement de valeur ni termes injurieux.
Afin de vous aiguiller dans votre rédaction, vous trouverez ci-dessous un exemple de lettre d'avertissement pour mauvais comportement.
Quelles sont les conséquences de l’avertissement au salarié ?
L’employeur doit conserver la preuve des faits reprochés en cas de récidive. L’organisation d’un entretien avec le salarié peut être judicieuse afin d’accompagner son processus d’amélioration du comportement. Tout comme un blâme au travail, l’avertissement est un simple rappel à l’ordre permettant à l’employeur et au salarié de dialoguer afin d’éviter tout préjudice à l’activité de l’entreprise.
Suite à la réception de votre avertissement, le salarié est toutefois en droit de le contester, soit par dialogue avec l’employeur soit par courrier argumenté. Dans ce cas, vous pouvez choisir de retirer l’avertissement ou de confirmer la procédure disciplinaire.
💡 Bon à savoir : pour plus de conseils, consultez notre article sur la réponse de l’employeur à la contestation d’un avertissement de travail.
Comment télécharger le modèle de lettre d’avertissement ?
Disponible gratuitement sur notre site, le téléchargement d’un modèle de lettre d’avertissement pour mauvais comportement PDF ou Word vous permet d'obtenir un point de départ privilégié afin de gagner du temps lors de votre procédure disciplinaire.
Simple et intuitif, ce modèle est entièrement personnalisable en fonction de votre entreprise, de la nature de la faute constatée et de la situation du salarié. Remplissez simplement vos coordonnées et recevez votre modèle de lettre d’avertissement en quelques clics !
Questions fréquentes
sur le modèle de lettre d'avertissement pour mauvais comportement
En tant qu’employeur, vous devez veiller à ce que l’avertissement du salarié soit toujours proportionné.
Les motifs d’avertissement pour un mauvais comportement au travail peuvent être nombreux, comme notamment :
des retards répétés ;
des absences injustifiées ;
un comportement inadapté, comme une agressivité verbale ou physique ;
une insubordination et un comportement inapproprié avec sa hiérarchie.
Pour notifier un avertissement au salarié pour son mauvais comportement, il est nécessaire de lui adresser une lettre d’avertissement qui doit contenir des mentions obligatoires afin d’être valide.
💡Bon à savoir : il n’existe pas de mentions spécifiques pour une lettre d’avertissement pour mauvais comportement de votre salarié. Pour vous aider, pensez à vous appuyer sur notre modèle de lettre d’avertissement pour mauvais comportement.
Les mentions obligatoires d’une lettre d’avertissement sont les suivantes :
l’identité et les coordonnées du salariés ;
l’identité de l’entreprise et ses coordonnées ;
la date ;
les motifs qui justifient une telle sanction :
rappel des remarques faites précédemment dont le salarié n’a pas tenu compte ;
rappel des manquements ou agissements qui constituent une faute professionnelle ou qui sont contraire au règlement intérieur de la société et les dates ont ils ont été commis ;
rappel des perturbations provoquées par son comportement au fonctionnement de l’entreprise ;
indiquer au salarié que si son comportement ne change pas, il s’expose à une sanction plus lourde.
Attention à bien faire figurer distinctement le terme “avertissement” pour qu’aucun doute ne subsiste.
Si vous souhaitez sanctionner un salarié, par un avertissement de travail, lorsque son comportement n’est pas adapté, un modèle de lettre d’avertissement pour mauvais comportement peut s’avérer nécessaire pour respecter la procédure disciplinaire légale.
En effet, si les mentions obligatoires d’une lettre d’avertissement pour mauvais comportement ne sont pas respectées, le salarié peut saisir le Conseil de prud’homme et obtenir l’annulation de la sanction pour irrégularité de la procédure disciplinaire.
Il peut donc s’avérer très utile pour l’employeur de s’inspirer d’un exemple de lettre d’avertissement pour mauvais comportement d’un de ses salariés.
💡Bon à savoir : si jamais votre salarié décide de contester l’avertissement, vous pouvez consulter notre article sur la réponse de l’employeur à la contestation d’un avertissement de travail.
Non, ce modèle de lettre d’avertissement est réservé au mauvais comportement du salarié, elle n’est donc pas transposable à un autre motif d’avertissement.
Toutefois, n’hésitez pas à télécharger nos autres modèles de lettre d’avertissement qui pourront davantage s’adapter à votre situation :
modèle de lettre d’avertissement pour non-respect des consignes ;