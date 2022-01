Escal Consulting ESCAL Consulting est un cabinet conseil en stratégies d’influence et communication à 360°, à taille humaine et 100% indépendant. En savoir plus

Groupe RH&M RH&M est un réseau unique précurseur, innovant, performant et global qui œuvre pour l’image et le rayonnement du DRH au plus haut niveau stratégique de l’entreprise. En savoir plus

Courrier Cadres Courrier Cadres accompagne depuis 40 ans, les décideurs et les dirigeants d’entreprise, quel que soit leur âge, afin qu’ils progressent au quotidien dans leur mission. Le magazine décrypte les nouvelles tendances du management et les changements profonds du monde de l’entreprise. En savoir plus

OasYs Consultants OasYs Consultants est un cabinet de conseil, pluridisciplinaire, composé d’experts, consultants et coachs spécialisés qui accompagnent dirigeants, managers et collaborateurs dans leurs évolutions professionnelles et les transformations de leurs organisations. En savoir plus

France Digitale France Digitale réunit près de 1500 startups et investisseurs français du numérique et se donne pour mission de créer des champions européens du numérique. France Digitale est co-présidée par Frédéric Mazzella, Président et fondateur de BlablaCar, et Benoist Grossmann, Managing Partner, IDinvest. En savoir plus