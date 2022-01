8 initiatives pour favoriser l'épanouissement au travail

Le bonheur au travail, on en parle beaucoup, mais comment faire en sorte d’y contribuer au quotidien avec des actions concrètes et réalisables ?

Nous avons demandé à notre DRH France, Amandine Braillard, quelles étaient les actions qu’elle et son équipe mettaient en place afin de répondre à des besoins toujours plus variés et nombreux.

Voici la liste des 8 initiatives que l’on estime indispensables pour contribuer à l’épanouissement professionnel des salariés.

Au programme :