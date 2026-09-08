L'aide à la première embauche n'existe plus puisqu'elle était applicable pour les contrats conclus entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016

L'embauche de votre premier salarié est une étape cruciale dans l'évolution de votre entreprise. Bien que l'aide spécifique à la première embauche ne soit plus disponible, de nombreuses autres subventions et réductions peuvent faciliter ce processus. L'aide à la première embauche pour les TPE a été un tremplin essentiel pour encourager les petites entreprises à franchir le pas de leur premier recrutement.



Qu'est-ce que l'aide à la première embauche et pourquoi a-t-elle été supprimée ? Quelles sont les aides actuelles disponibles pour l'embauche ? Payfit vous éclaire.

Qu'est-ce que l'aide à la première embauche et pourquoi a-t-elle été supprimée ?

L'aide à la première embauche était une initiative gouvernementale mise en place en France pour inciter les très petites entreprises (TPE) à embaucher leur premier salarié. Ce dispositif offrait jusqu'à 4 000 euros de subventions aux employeurs qui recrutaient leur premier employé sous certaines conditions.

Les conditions pour bénéficier de l'aide à la première embauche pour les TPE incluaient des conditions telles que le type de contrat, la taille de l'entreprise, et parfois la situation spécifique du salarié embauché. L'objectif principal était de stimuler l'emploi et de soutenir la croissance des petites entreprises, souvent réticentes à embaucher en raison des charges financières associées.

Cette aide, bien que bénéfique pour de nombreuses entreprises, était conçue comme une mesure temporaire. Elle a été introduite en 2015 et était prévue pour durer jusqu'au 31 décembre 2016. Sa suppression était donc programmée dès son lancement. Le gouvernement de l'époque avait envisagé ce dispositif comme un coup de pouce initial pour aider les petites entreprises à surmonter leur hésitation à embaucher, en allégeant le fardeau financier initial.

La fin de l'aide pour la première embauche ne signifie pas la fin du soutien aux entreprises. Au contraire, elle a été remplacée et élargie par d'autres mesures d’ aide à l’embauche et dispositifs plus pérennes qui visent à encourager l'emploi dans les entreprises de toutes tailles, pas seulement les TPE.

Quelles sont les aides disponibles pour l'embauche aujourd'hui ?

Diverses aides sont disponibles pour soutenir les entreprises dans leurs efforts d'embauche. Ces aides visent à réduire le coût de l'emploi et à encourager l'intégration de profils diversifiés au sein des entreprises.

Réductions de charges sociales :

La réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon) permet aux entreprises de bénéficier d'une réduction des cotisations sociales pour les salaires allant jusqu'à 1.6 fois le SMIC. Cette aide est automatiquement appliquée et vise à alléger le coût du travail.

Des aides telles que l'aide à l'insertion professionnelle et l'aide au maintien dans l'emploi sont disponibles via l'AGEFIPH pour les employeurs qui embauchent des travailleurs handicapés. Ces aides peuvent inclure des subventions et des supports pour l'adaptation des postes de travail.

Les contrats d'apprentissage offrent des aides et des avantages fiscaux ainsi que des exonérations de cotisations sociales pour encourager la formation et l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le marché du travail.

Aides régionales spécifiques :

Certaines régions proposent des aides spécifiques pour soutenir l'embauche dans des secteurs ciblés ou pour promouvoir le développement économique local. Ces aides peuvent varier d'une région à l'autre et sont souvent coordonnées avec les besoins économiques régionaux.

Des mesures spécifiques, comme l'aide TPE jeunes apprentis, ciblent les petites et moyennes entreprises pour les soutenir dans l'embauche de jeunes apprentis, avec des incitations financières pour chaque jeune embauché.

Pour les entreprises implantées dans certaines zones géographiques, comme les Zones Franches Urbaines (ZFU), des exonérations de charges sociales peuvent être appliquées pour encourager l'embauche locale.

Des incitations sont également disponibles pour les entreprises qui embauchent des seniors, permettant de bénéficier de conditions avantageuses pour intégrer des profils expérimentés.

Ces aides sont conçues pour répondre à divers objectifs de politique d'emploi, y compris la promotion de l'emploi parmi les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, et dans des zones spécifiques, tout en soutenant les besoins des petites et moyennes entreprises.

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1. Identifier l'aide appropriée

Avant de faire une demande d’aide à la première embauche, identifiez l'aide à l'embauche qui correspond le mieux à votre situation. Cela peut inclure des aides pour l'embauche de jeunes, de travailleurs handicapés, des aides régionales, etc. Informez-vous sur les conditions d'éligibilité spécifiques à chaque aide. Le délai pour bénéficier de l'aide à la première embauche peut varier, mais généralement, l'entreprise doit soumettre la demande peu de temps après l'embauche, parfois dans un délai spécifique qui peut être précisé par l'organisme offrant l'aide.

2. Rassembler les documents nécessaires

La demande d'aide à l'embauche nécessite généralement de fournir des documents tels que :

une copie du contrat de travail signé ;

des justificatifs concernant le salarié (par exemple, un justificatif de domicile, une copie de la carte d'identité).;

Des informations sur l'entreprise (SIRET, code NAF, etc.).

3. Remplir le formulaire de demande

La plupart des aides disposent d'un formulaire spécifique à remplir. Vous pouvez souvent trouver ces formulaires d’aide à la première embauche en ligne sur les sites officiels tels que celui de Pôle emploi, l'URSSAF, ou les sites des conseils régionaux.

4. Soumettre la demande

Une fois le formulaire rempli et les documents rassemblés, soumettez votre demande selon les instructions spécifiques à l'aide. Cela peut souvent se faire en ligne, par courrier ou directement auprès de l'organisme gérant l'aide (comme Pôle emploi ou votre OPCO pour les contrats de professionnalisation et d'apprentissage).

5. Suivre la demande

Après la soumission, assurez-vous de suivre l'état de votre demande. Certains dispositifs permettent de suivre la demande en ligne. Soyez également attentif à toute demande complémentaire qui pourrait accélérer le traitement de votre dossier.

6. Réception de l'aide

Si votre demande est acceptée, vous recevrez les instructions sur la manière dont les aides seront appliquées ou versées. Pour certaines aides, cela peut prendre la forme d'exonérations de charges sur les bulletins de salaire, tandis que pour d'autres, cela pourrait être un paiement direct.