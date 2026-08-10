Liberar el poder de la calidad de la contratación

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En la batalla por los grandes talentos - y en un contexto en el que las empresas buscan perfiles específicos que les acompañen en su crecimiento o en su viaje de transformación - es fundamental encontrar las métricas adecuadas para garantizar que la Adquisición de Talento contribuye correctamente a estos esfuerzos.

Nuestro principal objetivo en PayFit este último semestre era mejorar continuamente nuestra metodología para adaptarnos al contexto económico mundial y retos de un scale-up, que estaba (y probablemente seguirá estando) plagado de altibajos impredecibles.

Estos eran los principales retos que queríamos abordar:

¿Cómo podemos utilizar los datos para mejorar la eficiencia de nuestro motor de Adquisición de Talento?

¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra contratación se alinea estratégicamente con los objetivos y valores de nuestra empresa?

Para responder a estas preguntas, creamos un grupo de trabajo entre los equipos de Reclutamiento y Operaciones para diseñar e implementar un indicador clave, una métrica compuesta, que supervisaríamos de cerca a lo largo del tiempo: la calidad de la contratación.



Descubramos cómo esta métrica no sólo garantiza una contratación inteligente, sino que también impulsa el rendimiento del motor de la Adquisición de Talentos.



Definir la calidad de la contratación

A pesar de su importancia, paradójicamente no existe consenso en el sector sobre una única métrica que permitiese medir la Calidad de la Contratación. Una de las razones de esta ausencia de consenso es que la Calidad de la Contratación abarca en realidad múltiples dimensiones: desde el proceso de contratación hasta la retención y el rendimiento a lo largo del tiempo.

Teniendo en cuenta esta realidad, entendimos que no podíamos construir una única métrica significativa y decidimos crear dos métricas: el enfoque de la calidad de la contratación a corto plazo, permitiendo a las empresas supervisar la eficiencia de su proceso de contratación y el enfoque de la calidad de la contratación a largo plazo para captar la contribución a medio plazo de las nuevas contrataciones en la empresa.

Aunque la metodología de seguimiento de la calidad de la contratación puede reproducirse fácilmente, es importante señalar que se trata de un enfoque a medida en función de la fase actual de desarrollo de la empresa, los objetivos a corto y largo plazo, el plan de contratación, etc.



¿Cómo lo desarrollamos?

Para medir la calidad de la contratación tanto a corto como a largo plazo, empezamos por definir los elementos que la componen.

La calidad de la contratación a corto plazo (STQoH, Short Term Quality of Hiring) se basa en cuatro parámetros previos a la contratación y se supervisa a nivel de solicitud.

Las dos primeras son métricas comunes de reclutamiento disponibles a través de la mayoría de los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS):

- Tiempo de contratación: el tiempo transcurrido entre la solicitud aprobada y la oferta aceptada.

- Tasa de transformación: ratio entre la 1ª interacción con el candidato y la aceptación de la oferta.

Las dos siguientes son métricas que conseguimos principalmente aparte de nuestro ATS:

- Puntuación de la experiencia del candidato: enviamos encuestas anónimas a todos los candidatos que pasan por una entrevista con nosotros; les pedimos que proporcionen algunos comentarios y califiquen su experiencia de contratación con nosotros: desde el material recibido para preparar su entrevista, el apoyo prestado por los entrevistadores, las formas en que se evaluaron las habilidades, los comentarios recibidos, etc.



- Puntuación de la experiencia del Hiring Manager: al igual que en la encuesta a los candidatos, pedimos a los Hiring Managers que nos ayuden a mejorar dándonos su opinión: desde el conjunto de candidatos disponibles hasta la reactividad del equipo y el nivel general de servicio.

Por otro lado, la calidad de la contratación a largo plazo (LTQoH, Long Terman Quality of Hiring) captura métricas posteriores a la contratación y proporciona una visión más amplia a nivel de departamento y empresa a lo largo del tiempo....

- Tasa de éxito del periodo de prueba: el % de empleados que superan el periodo de prueba.

- Tasa de retención: como el % de empleados que siguen en la empresa después de x meses.

- Tasa de rendimiento: rendimiento de los empleados según sus últimas calificaciones de rendimiento.

- Diversidad de género: como el porcentaje de mujeres entre nuestros empleados tanto a nivel de departamento como de empresa.

A continuación, creamos escalas para cada dato y, por último, asignamos puntuaciones a cada nivel de las escalas. En algunos casos en los que los datos han diferido significativamente de un departamento a otro, ajustamos nuestros sistemas de puntuación a un nivel más granular para garantizar una mayor precisión y representatividad de los datos.

He aquí un ejemplo de visión global datos de un periodo de 12 meses:

El cálculo da como resultado una puntuación para cada calidad de contratación a corto y largo plazo. Y, aunque la puntuación es importante, reconocemos que depende en gran medida tanto del barómetro como del sistema de puntuación. Por lo tanto, prestamos más atención a la evolución de la puntuación mes a mes, mucho más que a la puntuación en sí misma.

El poder de los datos para su empresa

Con el tiempo, el STQoH ayuda a descubrir áreas de mejora de los procesos de contratación y a hacerlos más eficientes tanto para los equipos de Adquisición de Talento como para los Hiring Managers. Al mismo tiempo, el LTQoH permite identificar valores atípicos a nivel de departamento o de empresa que pueden utilizarse para coachear a los Managers y perfeccionar los informes de contratación y sus puntuaciones

Cuando se trata del QoH (Quality of Hiring), la subjetividad es el reto y la medición con datos es la clave.

Poner en marcha el QoH requiere esfuerzo y colaboración, pero una vez implantado se convierte en una ventaja organizativa. Por supuesto, esta métrica tiene sus limitaciones, ya que disponer de datos precisos requiere disciplina y un uso homogéneo de su ATS u otras herramientas utilizadas.

QoH revela la eficiencia y el impacto de la contratación y será su mejor aliado a la hora de tomar decisiones importantes para la empresa. Recopilar datos es un paso, pero analizar los resultados y ser capaz de extraer perspectivas relevantes que puedan transformarse en planes de acción concretos es, en última instancia, lo que hará que esta implementación sea un éxito.