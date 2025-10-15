¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Sin compromiso. Sin costes ocultos.
20.000 empresas ya han adoptado nuestra solución de nómina automatizada.
Estándar
Estándar
- Gestión de la nómina
- Asesoramiento
- Integraciones
Avanzado
Avanzado
- Planificación
- Recursos Humanos
- Integraciones
HR Pro
HR Pro
- Recursos Humanos
Los que te garantizamos dentro de cada plan
3 compromisos irrenunciables, sin importar lo que elijas.
Recuperamos automáticamente el 80% de tus datos de nómina. ¿Tu primera nómina ? Finalizada en 4 horas cronometradas, tan pronto como tu cuenta esté lista.
Nóminas sin errores, declaraciones automáticas, exportaciones personalizables. Con nuestro programa de nóminas, todo está bajo control.
Un asistente inteligente (IA) que nunca duerme : hacemos todo lo posible por estar ahí cuando nos necesites.
Nuestros módulos complementarios
En cualquier momento, puedes añadir o eliminar para hacer más fácil tu día a día.
Todas nuestras funcionalidades
Nómina, RRHH, gestión de equipos, sincronización con la Seguridad Social : ¡Descubre todos nuestros módulos !
¿Eres ágil ? Tu gestión de nóminas también debería serlo. Te garantizamos flexibilidad, fiabilidad y verdadera autonomía.
¿Hablar con la administración pública te agobia ? ¡No te preocupes ! Nosotros nos encargamos por ti.
¿Quieres poder analizar tú mismo tus indicadores de RRHH ? Puedes hacerlo mediante nuestros informes y gráficos.
Se acabó la doble entrada : las vacaciones se reflejan automáticamente en la nómina, y todo está centralizado en un solo lugar.
Tus empleados pueden solicitar sus vacaciones y ausencias desde su espacio personal, incluso desde su teléfono móvil.
Tus empleados pueden registrar las horas trabajadas de forma sencilla desde su Espacio de Empleado.
Simplifica la redacción de documentos legales y de recursos humanos gracias a nuestras plantillas.
Manda a firmar todos los documentos de tus empleados en unos clics : contratos, anexos, informes, etc.
Crea tus campañas de evaluación de desempeño en pocos clics, seleccionando el tipo de evaluación, los empleados impactados y el periodo de tiempo.
Mantén una visión general sobre los objetivos y el progreso de tus empleados.
Podrás acceder a tu 1 : 1 en cualquier momento : prepara todas tus reuniones con antelación para ganar eficiencia en la organización del trabajo.
Trabajamos con partners de confianza para simplificar aún más la gestión de todos tus procesos de nómina y RRHH.
Conecta todas tus herramientas a PayFit, incluso si no forman parte de nuestras integraciones, creando tu propia clave API en un tiempo récord.
Compara nuestros planes
|Generación y distribución automática de la nómina
|Nóminas disponibles en espacio empleado
|Fichero SEPA
|Gestión de documentos
|Acceso a la información y datos
|Gráficos e informes
|Modificación de variables
|Actualización legal automática
|Petición de anticipo de salario
|Firma digital
|Conciliación y domiciliación de seguros sociales
|Altas y bajas Seguridad Social
|Tramitación de los CRA
|Modificaciones y novaciones contractuales
|Modelos 111, 216, 190
|Comunicaciones al SEPE
|Seguimiento legal y contractual
|Doble autenticación
|ISO 27001
|Gestión de derechos de validación
|Organigrama y directorio de empleados
|Soporte por correo electrónico y chat
3 años
gestionando nóminas en minutos
50%
de reducción en procesos administrativos
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la cuota fija?
La cuota fija de PayFit incluye el acceso a la plataforma, la atención al cliente, el asesoramiento laboral y toda la gestión de trámites laborales:
Conciliación y domiciliación de seguros sociales
Tramitación de los CRA
Presentación mensual o trimestral de los Modelos 111 y 216
Presentación del Modelo 190
Altas y bajas en Seguridad Social cuando hay nuevas contrataciones o finalizaciones
Novaciones contractuales inherentes a la relación laboral (transformación a indefinido o cambio de jornada del empleado en plazo)
Tramitación en tesorería de las bajas médicas + comunicación de informe Delta
Comunicaciones al SEPE (Inscripción de contrat@, gestión de certificado de empresa, etc.)
¿Cómo se calculan las tarifas en PayFit?
Las tarifas en PayFit dependen del tamaño de tu empresa y varían según el número de empleados.
¿Hay costes adicionales a considerar?
No cobramos costes adicionales.
¿Necesito tener conocimientos técnicos para usar PayFit?
¡No! Una persona de nuestro equipo te guiará durante toda la migración desde tu antigua gestoría y aprenderás rápidamente a usar la plataforma de manera autónoma. Una vez que todo esté configurado podrás olvidarte de los largos y complejos trámites habituales. Nosotros pasaremos a ocuparnos de tus trámites administrativos.
¿Cómo comprar el servicio de PayFit?
Cuando solicitas una demostración con nosotros, un experto de producto se pondrá en contacto contigo para mostrarte la plataforma y una oferta a tu medida.
No conozco mi convenio colectivo, ¿es un problema?
No es un problema en absoluto. Al momento de registrarte, te preguntamos cuál es tu convenio colectivo. Si no lo conoces, nuestros expertos te ayudarán a identificarlo fácilmente.
¿PayFit cubre todos los sectores de actividad / convenios colectivos nacionales?
Algunos convenios colectivos no están integrados en nuestra solución PayFit. Entre ellos figuran el sector de la construcción y las obras públicas, empresas en régimen agrario, empresas públicas, autónomos... Nuestra solución es perfecta para empresas syntech de sectores como la comunicación, finanzas, tecnología, consultoría, servicios, etc.