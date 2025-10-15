Sin compromiso. Sin costes ocultos.

Los que te garantizamos dentro de cada plan

3 compromisos irrenunciables, sin importar lo que elijas.

Migración en 15 días

Recuperamos automáticamente el 80% de tus datos de nómina. ¿Tu primera nómina ? Finalizada en 4 horas cronometradas, tan pronto como tu cuenta esté lista.

Automatización de la nómina y los seguros sociales

Nóminas sin errores, declaraciones automáticas, exportaciones personalizables. Con nuestro programa de nóminas, todo está bajo control.

Soporte 24/7

Un asistente inteligente (IA) que nunca duerme : hacemos todo lo posible por estar ahí cuando nos necesites.

Todas nuestras funcionalidades

Nómina, RRHH, gestión de equipos, sincronización con la Seguridad Social : ¡Descubre todos nuestros módulos !

Gestión de la nómina

¿Eres ágil ? Tu gestión de nóminas también debería serlo. Te garantizamos flexibilidad, fiabilidad y verdadera autonomía.

Seguros Sociales

¿Hablar con la administración pública te agobia ? ¡No te preocupes ! Nosotros nos encargamos por ti.

Informes y gráficos

¿Quieres poder analizar tú mismo tus indicadores de RRHH ? Puedes hacerlo mediante nuestros informes y gráficos.

Gestión de ausencias y vacaciones

Se acabó la doble entrada : las vacaciones se reflejan automáticamente en la nómina, y todo está centralizado en un solo lugar.

Espacio Empleado

Tus empleados pueden solicitar sus vacaciones y ausencias desde su espacio personal, incluso desde su teléfono móvil.

Control horario y fichaje

Tus empleados pueden registrar las horas trabajadas de forma sencilla desde su Espacio de Empleado.

Generación de documentos

Simplifica la redacción de documentos legales y de recursos humanos gracias a nuestras plantillas.

Firma electrónica

Manda a firmar todos los documentos de tus empleados en unos clics : contratos, anexos, informes, etc.

Evaluación de desempeño

Crea tus campañas de evaluación de desempeño en pocos clics, seleccionando el tipo de evaluación, los empleados impactados y el periodo de tiempo.

Gestión de objetivos

Mantén una visión general sobre los objetivos y el progreso de tus empleados.

Reuniones 1 : 1

Podrás acceder a tu 1 : 1 en cualquier momento : prepara todas tus reuniones con antelación para ganar eficiencia en la organización del trabajo.

Integraciones

Trabajamos con partners de confianza para simplificar aún más la gestión de todos tus procesos de nómina y RRHH.

Acceso al API de PayFit

Conecta todas tus herramientas a PayFit, incluso si no forman parte de nuestras integraciones, creando tu propia clave API en un tiempo récord.

Generación y distribución automática de la nómina
Nóminas disponibles en espacio empleado
Fichero SEPA
Gestión de documentos
Acceso a la información y datos
Gráficos e informes
Modificación de variables
Actualización legal automática
Petición de anticipo de salario
Firma digital
Conciliación y domiciliación de seguros sociales
Altas y bajas Seguridad Social
Tramitación de los CRA
Modificaciones y novaciones contractuales
Modelos 111, 216, 190
Comunicaciones al SEPE
Seguimiento legal y contractual
Doble autenticación
ISO 27001
Gestión de derechos de validación
Organigrama y directorio de empleados
Precio de suscripción mensual: Cuota base fija aplicable al centro de trabajo principal (es decir, con más empleados) en base al número total de empleados del cliente (identificados mediante un CIF): 1-3 empleados: 49€ | 4-9 empleados: 59€ | 10-24 empleados: 69€ + Cuota por empleado: estándar: 15€ | avanzado: 18€ | HR Pro : 21€ + 29€ por centro de trabajo adicional + Cuotas de los módulos adicionales (si aplica): 2€ cada una + Precio de los Servicios 

Premium Básico (si aplica): 1-24 empleados: 149€. Servicios Premium Pro (si aplica): 1-24 empleados: 249€. Todos los precios son sin IVA. Para más información sobre precios para empresas de +24 empleados por favor contáctanos haciendo clic en solicitar una demostración.
La gestión de nóminas para Eudald
Con más de 25 empleados, Eudald nos explica cómo PayFit ha transformado su gestión laboral.
4.5

Sur Capterra

Eudald Fumàs
Director de recursos humanos y finanzas @CatalogPlayer
En CatalogPlayer, PayFit nos ha permitido transformar nuestra gestión laboral, aumentando la eficiencia y transparencia, y fortaleciendo nuestra cultura ágil y tecnológica. Los empleados están satisfechos con la facilidad de uso, y la empresa proyecta profesionalidad e innovación

3 años

gestionando nóminas en minutos

50%

de reducción en procesos administrativos

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye la cuota fija?

La cuota fija de PayFit incluye el acceso a la plataforma, la atención al cliente, el asesoramiento laboral y toda la gestión de trámites laborales:

  • Conciliación y domiciliación de seguros sociales

  • Tramitación de los CRA

  • Presentación mensual o trimestral de los Modelos 111 y 216

  • Presentación del Modelo 190

  • Altas y bajas en Seguridad Social cuando hay nuevas contrataciones o finalizaciones

  • Novaciones contractuales inherentes a la relación laboral (transformación a indefinido o cambio de jornada del empleado en plazo)

  • Tramitación en tesorería de las bajas médicas + comunicación de informe Delta

Comunicaciones al SEPE (Inscripción de contrat@, gestión de certificado de empresa, etc.)

¿Cómo se calculan las tarifas en PayFit?

Las tarifas en PayFit dependen del tamaño de tu empresa y varían según el número de empleados.

¿Hay costes adicionales a considerar?

No cobramos costes adicionales.

¿Necesito tener conocimientos técnicos para usar PayFit?

¡No! Una persona de nuestro equipo te guiará durante toda la migración desde tu antigua gestoría y aprenderás rápidamente a usar la plataforma de manera autónoma. Una vez que todo esté configurado podrás olvidarte de los largos y complejos trámites habituales. Nosotros pasaremos a ocuparnos de tus trámites administrativos.

¿Cómo comprar el servicio de PayFit?

Cuando solicitas una demostración con nosotros, un experto de producto se pondrá en contacto contigo para mostrarte la plataforma y una oferta a tu medida.

No conozco mi convenio colectivo, ¿es un problema?

No es un problema en absoluto. Al momento de registrarte, te preguntamos cuál es tu convenio colectivo. Si no lo conoces, nuestros expertos te ayudarán a identificarlo fácilmente.

¿PayFit cubre todos los sectores de actividad / convenios colectivos nacionales?

Algunos convenios colectivos no están integrados en nuestra solución PayFit. Entre ellos figuran el sector de la construcción y las obras públicas, empresas en régimen agrario, empresas públicas, autónomos... Nuestra solución es perfecta para empresas syntech de sectores como la comunicación, finanzas, tecnología, consultoría, servicios, etc.

