Precio de suscripción mensual: Cuota base fija aplicable al centro de trabajo principal (es decir, con más empleados) en base al número total de empleados del cliente (identificados mediante un CIF): 1-3 empleados: 49€ | 4-9 empleados: 59€ | 10-24 empleados: 69€ + Cuota por empleado: estándar: 15€ | avanzado: 18€ | HR Pro : 21€ + 29€ por centro de trabajo adicional + Cuotas de los módulos adicionales (si aplica): 2€ cada una + Precio de los Servicios

Premium Básico (si aplica): 1-24 empleados: 149€. Servicios Premium Pro (si aplica): 1-24 empleados: 249€. Todos los precios son sin IVA. Para más información sobre precios para empresas de +24 empleados por favor contáctanos haciendo clic en solicitar una demostración.