À retenir L'inspection du travail vérifie la bonne application du droit du travail et des règles de sécurité au sein de l'entreprise.

Le registre du personnel , les contrats de travail et les fiches de paie font partie des documents systématiquement demandés.

Le défaut de présentation de certains documents entraîne des sanctions, allant jusqu'à 750 € d'amende par salarié concerné.

Centraliser vos documents obligatoires vous permet d'aborder la visite sereinement et de justifier de votre conformité.

Selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 75 % des professionnels RH souhaitent garantir la conformité juridique de leur entreprise. L'inspection du travail est l'acteur principal chargé de vérifier l'application de ces règles au quotidien. Qu'elle soit inopinée ou annoncée, une visite de l'inspecteur du travail nécessite d'avoir à sa disposition un ensemble de documents sociaux parfaitement à jour.

Ce guide vous aide à comprendre ce qui sera vérifié lors d'un contrôle et vous donne les clés pour préparer efficacement votre dossier.

Qu'est-ce qu'un contrôle de l'inspection du travail ?

Un contrôle de l'inspection du travail est une procédure visant à vérifier l'application du droit du travail, des conventions collectives et des normes de santé et sécurité au sein d'une entreprise. L'agent de contrôle, qu'il soit inspecteur ou contrôleur, dispose d'un droit d'entrée libre dans tout établissement où sont employés des salariés.

Cette visite peut survenir de manière inopinée, par exemple dans le cadre d'une campagne ciblée sur un secteur d'activité ou pour vérifier des signalements de travail dissimulé. Elle peut également faire suite à la plainte d'un salarié, à un accident du travail ou à une demande des représentants du personnel.

Contrairement à d'autres procédures administratives, l'inspecteur n'est pas tenu de prévenir l'employeur de sa visite, sauf s'il estime que cela est nécessaire pour le bon déroulement de ses investigations.

Quels sont les documents vérifiés lors d'un contrôle de l'inspection du travail ?

Lors d'un contrôle, l'inspecteur vérifie prioritairement l'ensemble des éléments permettant de prouver la régularité de la situation de vos salariés. Il examinera en premier lieu le registre unique du personnel, qui doit retracer chronologiquement toutes les entrées et sorties. Pour vous assurer de son format, vous pouvez utiliser un modèle de registre unique du personnel conforme aux exigences légales.

L'agent demandera également à consulter les justificatifs liés aux formalités d'embauche. Cela inclut les Déclarations Préalables À l'Embauche (DPAE) et l'ensemble des documents d'embauche comme les contrats de travail signés, les avenants éventuels et les justificatifs de visites médicales.

Enfin, la vérification des fiches de paie constitue une étape centrale. L'inspecteur s'assure du respect du salaire minimum, du paiement des heures supplémentaires et de la bonne application des minimas conventionnels. Il pourra aussi vérifier vos affichages obligatoires et le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Préparer un contrôle de l'inspection du travail implique d'organiser rigoureusement ses archives RH et de maintenir ses obligations sociales à jour en permanence. La meilleure méthode consiste à réaliser des audits internes réguliers de vos dossiers du personnel, en vous assurant que chaque collaborateur dispose d'un dossier complet, signé et classé.

L'anticipation est la même que pour un contrôle URSSAF : la réactivité face aux demandes de l'agent témoigne de votre bonne foi. Veillez à ce que le registre du personnel soit accessible immédiatement et que vos équipes RH ou administratives sachent où trouver les DPAE et les décomptes du temps de travail.

Si votre entreprise dispose d'élus, assurez-vous également de la régularité de leurs mandats et de leurs heures de délégation, car un contrôle URSSAF du CSE ou une vérification de l'inspection du travail peut porter spécifiquement sur ces éléments.

Selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 57 % des RH souhaitent accélérer et simplifier leurs procédures. La gestion de la paie et de l'administration du personnel demande une vigilance constante pour éviter les erreurs lors d'un contrôle. Payfit vous aide à centraliser vos documents obligatoires (registre unique du personnel, fiches de paie, contrats) pour les présenter facilement lors d'une inspection.

Notre service combine l'expertise d'une équipe dédiée et la puissance de notre outil automatisé. Avec notre module de préparation aux contrôles, vous rassemblez et contrôlez tous les documents obligatoires en quelques clics. Payfit prépare vos bulletins et vos déclarations ; vous vérifiez, vous validez, et vous gardez la main sur les décisions qui concernent votre entreprise.

Les déclarations d'embauche (DPAE) sont automatisées et envoyées directement aux organismes sociaux, sans action de votre part, comme en témoigne Alexander Paepegaey (Privateaser). De plus, avec Payfit, votre registre unique du personnel est mis à jour en temps réel et toujours conforme au format obligatoire. Nos experts en paie restent joignables pour vous accompagner sur vos questions sociales et sécuriser chaque étape de votre gestion.