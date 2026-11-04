Pour amorcer la gestion externalisée de ses salaires auprès d'un prestataire de paie, l'employeur doit réunir les contrats de travail, la convention collective applicable, l'historique des DSN (Déclaration Sociale Nominative) des mois précédents, ainsi que les derniers bulletins de paie.

Un partenaire de confiance vous fournira une checklist d'intégration complète (onboarding) pour vous guider étape par étape et s'assurer qu'aucun élément variable ou accord d'entreprise n'est oublié.