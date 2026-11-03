Grille de salaire du négoce médico-technique
Tous les minima 2026 à jour, niveau par niveau
Grille conforme à l'avenant n° 2, vérifiée par nos juristes
Classification, nouveaux coefficients et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Comment convertir l'ancien coefficient d'un salarié vers la nouvelle classification ?
Comment convertir l'ancien coefficient d'un salarié vers la nouvelle classification ?
Il n'existe pas de correspondance automatique poste par poste entre l'ancien et le nouveau système. Chaque poste doit être repositionné individuellement selon les critères classants détaillés dans la grille de coefficients de la convention collective du négoce médico-technique.
Que risque une entreprise qui n'a pas appliqué la revalorisation de juin 2026 ?
Que risque une entreprise qui n'a pas appliqué la revalorisation de juin 2026 ?
Le salarié concerné peut réclamer un rappel de salaire sur une période de 3 ans, ce qui représente un risque financier non négligeable pour l'entreprise. Un contrôle rapide de la conformité de vos bulletins de paie est donc recommandé dès que possible.
Quel salaire verser aux niveaux d'entrée de la classification ?
Quel salaire verser aux niveaux d'entrée de la classification ?
Le SMIC s'applique lorsqu'il dépasse le minimum conventionnel fixé pour ces niveaux, ce qui est fréquemment le cas pour les postes d'entrée E1 et E2. Le montant le plus favorable au salarié doit toujours primer.
Où consulter l'identifiant officiel de cette convention collective ?
Où consulter l'identifiant officiel de cette convention collective ?
L'IDCC 1982 correspond à la convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques, et doit figurer sur chaque bulletin de paie établi dans ce secteur. Il permet de vérifier rapidement le texte applicable en cas de doute.
La grille de salaire s'applique-t-elle de la même façon à temps partiel ?
La grille de salaire s'applique-t-elle de la même façon à temps partiel ?
Non, le minimum se calcule au prorata des heures effectuées par rapport à un temps complet. Un salarié à mi-temps perçoit ainsi la moitié du minimum conventionnel fixé par la grille de salaire pour son niveau de classification.