Grille de salaire de la coiffure
Tous les minima 2026 à jour, par filière et par niveau
Grille conforme à l'avenant n° 51, vérifiée par nos juristes
Classification, prime d'ancienneté et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Comment savoir dans quelle filière classer un poste de salon ?
Comment savoir dans quelle filière classer un poste de salon ?
La filière dépend de la nature du poste : coiffure technique, esthétique et cosmétique, fonctions non techniques comme l'accueil et l'entretien, ou fonctions administratives. Chaque filière dispose de son propre système de coefficients, qui détermine à son tour le minimum applicable.
Le salon doit-il fermer certains jours fériés ?
Le salon doit-il fermer certains jours fériés ?
Oui, la convention collective de la coiffure impose la fermeture pour trois jours fériés déterminés, quelle que soit la taille du salon. Les autres jours fériés restent soumis aux règles habituelles du Code du travail.
Que faire si le minimum de la grille est inférieur au SMIC ?
Que faire si le minimum de la grille est inférieur au SMIC ?
Il faut appliquer le SMIC, qui prime sur un taux conventionnel inférieur. C'est notamment le cas des niveaux d'entrée des filières technique, esthétique-cosmétique et non technique.
La prime d'ancienneté s'ajoute-t-elle au minimum de la grille ?
La prime d'ancienneté s'ajoute-t-elle au minimum de la grille ?
Oui, elle vient s'ajouter au salaire de base une fois la condition d'ancienneté remplie, sans jamais être absorbée dans le minimum conventionnel. Son montant varie selon les règles détaillées dans le calcul de salaire applicable à la branche coiffure.
Depuis quand la grille de salaire coiffure 2026 s'applique-t-elle ?
Depuis quand la grille de salaire coiffure 2026 s'applique-t-elle ?
La grille de salaire de la coiffure est applicable depuis le 1er mars 2026, en vertu de l'avenant n° 51 signé le 3 décembre 2025, qui a revalorisé les minima de chaque filière et niveau. Les salons doivent donc avoir intégré ces nouveaux montants dans leurs bulletins depuis cette date.