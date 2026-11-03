Grille de salaire de la boulangerie-pâtisserie
Tous les minima 2026 à jour, coefficient par coefficient
Grille conforme à l'avenant n° 139, vérifiée par nos juristes
Classification, primes du secteur et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Pourquoi la vérification du minimum se fait-elle à l'heure et non au mois ?
Pourquoi la vérification du minimum se fait-elle à l'heure et non au mois ?
Le minimum fixé par la convention collective boulangerie-pâtisserie s'exprime en taux horaire, et non en salaire mensuel global. Chaque heure travaillée doit donc être rémunérée au moins à ce taux, y compris en cas de changement de planning en cours de mois.
L'avantage en nature pain compte-t-il dans le minimum conventionnel ?
L'avantage en nature pain compte-t-il dans le minimum conventionnel ?
Non, il est explicitement exclu de la comparaison avec le salaire minimum conventionnel. Contrairement à la nourriture ou au logement dans d'autres secteurs, le pain fourni quotidiennement aux salariés reste un avantage distinct de la rémunération de base.
Comment la classification détermine-t-elle le salaire minimum à verser ?
Comment la classification détermine-t-elle le salaire minimum à verser ?
Chaque salarié est positionné sur un coefficient hiérarchique qui fixe le minimum applicable à son poste. Ce coefficient doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie, ce qui permet de vérifier en un coup d'œil la conformité du salaire versé.
Quelle grille appliquer si ma boulangerie est en Île-de-France ou dans les Bouches-du-Rhône ?
Quelle grille appliquer si ma boulangerie est en Île-de-France ou dans les Bouches-du-Rhône ?
Ces deux zones appliquent des taux plus élevés que la grille nationale, en raison d'accords régionaux spécifiques. En cas de doute sur votre rattachement géographique, vérifiez votre situation avec votre expert-comptable ou votre conseil juridique avant d'appliquer un taux.
La prime de fin d'année entre-t-elle dans le calcul du minimum mensuel ?
La prime de fin d'année entre-t-elle dans le calcul du minimum mensuel ?
Non, elle s'ajoute au salaire de base une fois les conditions d'ancienneté et de présence réunies, sans jamais entrer dans le calcul du minimum horaire. Son taux exact et ses modalités de versement sont précisés par l'IDCC 843, qui regroupe l'ensemble des règles salariales applicables à la branche.