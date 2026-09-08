Ces dernières années, le rapport à l’organisation du travail a profondément évolué au sein des entreprises. Le rêve pour les salariés de travailler à distance tout en voyageant partout dans le monde devient progressivement une réalité au sein de certaines entreprises qui adoptent le travail nomade.

Ce mode d’organisation du temps de travail offre aux salariés une liberté totale dans le choix du lieu de travail en France ou à l’étranger et une grande autonomie dans les horaires de travail. Ce gage de liberté implique toutefois pour l’employeur de mettre en place un certain nombre de mesures pour permettre aux salariés de travailler dans les meilleures conditions possibles, en adéquation avec la loi.

Qu’est-ce que le travail nomade ? Quels sont les avantages et les inconvénients du travail nomade ? Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de mise en place du travail nomade ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le travail nomade ?

La définition du travail nomade également appelé nomadisme désigne le mode d’organisation du travail qui implique pour le salarié qu’il ne dispose pas de bureau fixe. Le travailleur nomade est un salarié qui a la possibilité de voyager selon ses envies partout dans le monde par le recours au télétravail , en utilisant simplement son ordinateur professionnel et une connexion internet dans la limite des restrictions de visas.

La définition du nomadisme n’inclut pas uniquement les salariés qui dans le cadre de l'exécution du contrat de travail doivent voyager fréquemment. Le travail nomade touche également les salariés dont la profession digitalisée (ingénieur, marketing, communication) et les responsabilités permettent d'exécuter leur contrat de travail en mobilité par le biais du télétravail.

💡 Bon à savoir : le travail nomade doit être différencié du travail hybride, qui implique que le salarié combine à la fois présence au bureau et travail à distance.

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Quels sont les avantages du travail nomade ?

Le travail nomade présente de nombreux avantages pour l’employeur et pour le salarié qui permet d’offrir un équilibre gagnant-gagnant dans l’intérêt de chacun :

valorisation de la marque employeur ;

attirance de nouveaux talents qui recherchent des postes de travail nomade ;

autonomie des salariés dans le choix du lieu de travail (hôtel, terrasse, café, espace de co-working) et dans l' organisation de la journée de travail ;

amélioration de la productivité des salariés et de l’ engagement collaborateur ;

une augmentation de la qualité de vie des salariés.

Quels sont les inconvénients du travail nomade ?

Malgré les divers avantages, le travail nomade présente également plusieurs inconvénients à la fois pour l’employeur et le salarié :

dépendance à l’ordinateur professionnel et à une connexion internet : l’employeur et le salarié doivent être en mesure de gérer les problèmes techniques liés au matériel informatique ou à une mauvaise connexion internet à distance ;

exigence d’une forte auto-discipline et motivation du salarié pour équilibrer ses journées entre temps de travail et loisirs ;

absence d’interaction sociale informelle avec les autres collaborateurs de l’entreprise ;

absence du sentiment d’appartenance à la culture d’entreprise ;

difficulté pour l’employeur de contrôler la charge de travail et le temps de travail du salarié.