El periodo de liquidación: qué es y cómo funciona

Anualmente Alight realiza una estudio sobre la complejidad de la nómina en el mundo entero. En enero de 2021, España se encontraba en el quinto puesto considerándose así que, la nómina de España era compleja. Sin embargo el mismo estudio en 2023, nos dice que España ha mejorado su complejidad de nómina en diez puntos, saliendo del top 10 y situándose en el decimoquinto puesto.

Aún así, sabemos que entender y calcular una nómina sigue siendo complejo. Por ello, como expertos laborales te queremos simplificar las cosas y enseñarte desde un punto de vista más práctico los conceptos de una nómina.

¿Qué es el periodo de liquidación? ¿Cómo realizar una liquidación de nómina? En el artículo de hoy, trataremos el concepto del período de liquidación y todas aquellas curiosidades que tanto empresarios como a departamentos de recursos humanos pueda resultarles útil.

¿Qué es el periodo de liquidación?

¿Qué es el periodo de liquidación?

La Seguridad Social define el periodo de liquidación en nómina como “el plazo al que están referidas las bases y tipos de liquidación para la determinación de la cuota objeto de la obligación de cotizar a efectos de su pago o cumplimiento”.

En otras palabras, el periodo de liquidación de la nómina mensual son los días trabajados por los que se retribuye en la nómina. Normalmente, la nómina se cobra a mes vencido por lo que se toma por periodo de liquidación los días que dura el mes. Siempre vienen por periodos naturales. Esto puede ser indicado en la nómina con:

Días naturales: Como bien sabes los días naturales se incluyen fines de semana, y días no trabajados. Por ejemplo, del 1 al 30 de noviembre. Es decir, 30 días.

Sólo días laborables: Sin contar fines de semana o días no trabajados. Del 1 al 30 de noviembre: 22 días.

Salvo que se establezcan o se autoricen expresamente liquidaciones por períodos superiores o inferiores en los términos y condiciones que determinen el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los períodos de liquidación de cuotas estarán referidos a mensualidades naturales completas, aunque el devengo de aquéllas y/o su pago se efectúen por períodos distintos a meses.

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¿Qué conceptos se han de tener en cuenta en torno a la liquidación de la nómina?

¿Cómo se hace la liquidación de nómina? Es la pregunta que muchos se hacen. Si tu empresa no dispone de un programa para hacer nóminas , puede que tengas dudas sobre la liquidación de la nómina mensual. ¡Vayamos por partes!

En primer lugar, es necesario saber que una liquidación de trabajador y una liquidación de nómina son dos conceptos diferentes. Pues bien…¿En qué difieren dichos conceptos? Por una parte, la liquidación de un trabajador hace referencia a la finalización de la relación laboral con la empresa. Mientras que, el concepto de liquidación de nómina hace referencia a lo que el trabajador percibirá a final de mes en concepto de nómina.

Entonces te surgirá la pregunta “¿Cómo realizar una liquidación de nómina?” o”¿Cómo se hace la liquidación de nómina? La respuesta es sencilla, solo será posible realizar la liquidación de una nómina si se quiere finalizar la relación laboral con la empresa.

¿Por qué las nóminas son de 30 días?

A efectos laborales los meses tienen 30 días. Es por eso que los períodos mensuales se consideran de 30 días. Por ello, a la hora de realizar una liquidación de nómina a final de mes deberemos tener en cuenta los siguientes elementos:

Salario base del mes que haya trabajado. Se deberán computar todos los días trabajados a lo largo del mes.

Proporción de las pagas extraordinarias: En caso de que sea preciso, se deberá liquidar la nómina junto a las pagas extraordinarias

Horas extraordinarias: Las horas extra trabajadas en el último mes se cobrarán al junto a la liquidación de la nómina. A la hora de calcularlo, no te olvides que la cotización de horas extra es diferente a las ordinarias.

En definitiva, podemos exponer que el periodo de liquidación en nómina como el periodo de retribución de la nómina y los días trabajados por parte del empleado. Por lo tanto, una vez lo hayamos calculado todo, incluido el IRPF de la nómina y la cotización al desempleo entre otras, tendremos la nómina con el líquido a percibir.

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