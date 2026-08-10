Instauré en 2000 puis élargi en 2005, le forfait jours permet à certaines catégories de cadres et de salariés d’organiser leur travail en jours effectués. Cette modalité spécifique du décompte du temps de travail simplifie la gestion de la paie pour l’employeur grâce à un système de rémunération fixe, prévisible et facilement contrôlable. Pour les salariés, il s’agit d’un gain de flexibilité majeur.

Le suivi du temps de travail des salariés au forfait jours diffère du forfait heures en raison de son décompte spécifique. Utiliser un modèle Excel de suivi forfait jour est un gain de temps astucieux pour les employeurs afin de veiller au respect des jours travaillés et des repos obligatoires.

En quoi consiste le forfait jours ?

Un salarié au forfait jours aménage son temps de travail à l’année, non pas en heures , mais en jours. Ce type de forfait ne précise donc aucun minimum ni maximum d’heures de travail.

Cette organisation de décompte du temps de travail est bénéfique tant pour le salarié que pour l’employeur : ce dernier n’a pas à contrôler les heures de travail du salarié, ce qui évite ainsi la gestion des heures supplémentaires et des tarifs horaires majorés.

Les salariés en forfait jours bénéficient de RTT annuels en complément de leurs jours de congés payés habituels. Chaque jour de repos supplémentaire compense les heures réalisées en plus du temps de travail : ils remplacent donc les heures supplémentaires.

💡 Bon à savoir : le calcul des RTT sous la convention collective Syntec au forfait jours s’effectue selon des conditions spécifiques, en fonction des week-ends, jours fériés et congés payés de l’année en cours.

Qui peut bénéficier du forfait jours ?

Initialement destiné aux cadres d’entreprise disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le forfait jours a rapidement été étendu aux salariés non cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.

Tous les cadres ne sont pas nécessairement au forfait jours : ce forfait est adapté aux travailleurs dont la spécificité des fonctions implique un temps de travail aménagé.

💡 Bon à savoir : le secteur HCR (Hôtel Café Restaurant) a inscrit dans sa convention collective un forfait jours HCR spécifique pour ses salariés.

Suivi du forfait jours : quelles obligations pour l’employeur ?

L’employeur est soumis à une obligation légale de suivi de la charge de travail. Il s’agit de vérifier que la répartition de la quantité de travail du salarié soit correctement répartie sur l’année en cours, quelles que soient les contraintes rencontrées par l’entreprise. Un entretien annuel doit être organisé avec chaque collaborateur pour garantir la bonne répartition du travail.

Les temps de repos obligatoires doivent impérativement être respectés. L’employeur doit veiller à ce que le salarié bénéficie d’une durée minimum de 11 heures de repos journalier et de 35 heures de repos consécutif hebdomadaire (soit 11 heures de repos journalier auxquelles sont ajoutées 24 heures de repos hebdomadaire), ainsi que du repos dominical.

Pourquoi utiliser un modèle de suivi forfait jours ?

Afin de faciliter le contrôle du temps de travail des salariés, l’utilisation d’un modèle de fiche de suivi forfait jour représente un gain de temps précieux pour les employeurs.

Cet outil permet de sécuriser l’homogénéité du temps de repos et des jours de travail de chaque salarié au sein d’un même document clair et structuré. Les processus RH s’en retrouvent fluidifiés et la cohésion d’équipe améliorée.

Disponible gratuitement en ligne, le modèle de suivi forfait jours PayFit vous offre un point de départ privilégié pour gagner du temps dans la gestion du temps de travail de vos salariés.