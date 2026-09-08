Modèle de lettre de rupture de période d'essai
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Questions fréquentes
sur la période d'essai
La période d’essai est-elle obligatoire ?
La période d’essai est-elle obligatoire ?
Non, l’employeur n’a pas l’obligation de prévoir une période d’essai. Toutefois, s’il souhaite que le salarié en réalise une, elle doit être inscrite au contrat de travail, et doit respecter les maximums légaux et conventionnels.
Quelle est la durée d’une période d’essai ?
Quelle est la durée d’une période d’essai ?
La durée de la période d’essai varie en fonction du type de salariés.
Pour un CDI, elle est de :
2 mois pour les ouvriers et les employés ;
3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
4 mois pour les cadres.
Elle est renouvelable une seule fois selon les mêmes durées.
Peut-on renouveler la période d’essai ?
Peut-on renouveler la période d’essai ?
Le renouvellement de la période d’essai ne concerne que les salariés en CDI. Elle peut l’être une fois, pour la même durée que la durée initiale de la période d’essai. Ainsi, pour un salarié en CDI, la durée maximale de la période d’essai, renouvellement inclus est de :
4 mois pour les ouvriers et les employés ;
6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
8 mois pour les cadres.
Doit-on justifier de la rupture de la période d’essai ?
Doit-on justifier de la rupture de la période d’essai ?
Non, chacune des parties peut rompre librement la période d’essai sans motif. Toutefois en cas de rupture de la période d’essai, les parties doivent respecter un délai de prévenance.