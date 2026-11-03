Grille de salaire des cabinets dentaires
Tous les minima 2026 à jour, catégorie par catégorie
Grille conforme au dernier accord salarial étendu, vérifiée par nos juristes
Classification, primes du secteur et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
L'accord salarial 2026 s'applique-t-il à mon cabinet ?
L'accord salarial 2026 s'applique-t-il à mon cabinet ?
Oui, l'arrêté d'extension rend cet accord applicable à tous les cabinets dentaires de la branche. Si votre cabinet adhère à une organisation d'employeurs signataire, les nouveaux minima s'appliquent depuis le 1er janvier 2026 ; sinon, ils s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté, avec un éventuel rappel de salaire à vérifier auprès de votre expert-comptable.
Quel taux retenir si le SMIC dépasse celui prévu par ma grille conventionnelle ?
Quel taux retenir si le SMIC dépasse celui prévu par ma grille conventionnelle ?
C'est le SMIC qui doit être retenu, car le minimum légal prime toujours sur un taux conventionnel qui lui serait inférieur. Cette situation concerne surtout les catégories professionnelles les plus basses de la grille.
La prime de secrétariat existe-t-elle encore ?
La prime de secrétariat existe-t-elle encore ?
Non, elle a été supprimée par avenant pour tous les employeurs de la branche depuis la publication de l'arrêté d'extension correspondant. Si votre contrat de travail la mentionne encore, faites-le vérifier par votre expert-comptable ou votre conseil juridique avant de modifier un bulletin.
Comment est déterminée la catégorie professionnelle d'un salarié ?
Comment est déterminée la catégorie professionnelle d'un salarié ?
La classification par coefficient détermine à la fois le salaire minimum, la prime d'ancienneté et plusieurs droits conventionnels du salarié. Elle doit être mentionnée sur le bulletin de paie pour permettre un contrôle rapide de conformité.
Où retrouver l'identifiant officiel de la convention collective des cabinets dentaires ?
Où retrouver l'identifiant officiel de la convention collective des cabinets dentaires ?
L'IDCC 1619 et la brochure 3255 identifient ce texte sur Légifrance et doivent apparaître sur le bulletin de paie de chaque salarié. Ces deux références permettent aussi de vérifier que vous appliquez bien le dernier avenant étendu.