Oui, l'arrêté d'extension rend cet accord applicable à tous les cabinets dentaires de la branche. Si votre cabinet adhère à une organisation d'employeurs signataire, les nouveaux minima s'appliquent depuis le 1er janvier 2026 ; sinon, ils s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté, avec un éventuel rappel de salaire à vérifier auprès de votre expert-comptable.