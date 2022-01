Quand parler de rémunération au cours de la vie du salarié en entreprise ?

L'entretien annuel n'est pas le seul moment où le sujet est abordé chez PayFit. Le manager en parle tous les deux mois avec chaque membre de son équipe, pendant le point sur les performances. La pro-activité du côté du manager est d'ailleurs la clé en matière de rémunération. C'est à lui de demander si le salarié se sent à l'aise avec la rémunération qu'il perçoit, et surtout, c'est à lui d'aborder le sujet de l'augmentation s'il estime que les performances des derniers mois sont alignées avec les attentes.

La part variable : un vrai sujet en matière de rémunération

Plusieurs questions se posent en matière de variables de paie. Cela a fait l'objet de plusieurs questions au cours du petit-déjeuner RH.

Est-il obligatoire d'avoir une part variable de la rémunération ?

Ce n'est pas une obligation, même pour les Sales. Chez Alan par exemple, il n'y a pas de part variable. Ils ont un système de stock options relativement généreux et avantageux pour les salariés. D'ailleurs, les anciens salariés ont 7 ans pour exercer l'option après leur départ de l'entreprise au lieu de quelques mois en règle générale.

Doit-il y avoir une part variable pour l'ensemble de l'entreprise ?

Chez PayFit, seules certaines équipes ont une part de rémunération variable. C'est le cas pour les commerciaux/sales notamment.

Pour définir quelles équipes ont un variable, il faut se poser les bonnes questions : est-ce que les objectifs que l'on va chercher à atteindre sont assez clairs ? Est-ce qu'ils sont facilement mesurables ? Peuvent-ils se mesurer en toute objectivité ?

Si c'est le cas, une part de rémunération variable peut être envisagée.

Doit-on avoir deux grilles de variable : une pour les juniors et une pour les seniors ?

Le choix a été fait chez PayFit d'avoir la même grille pour tout le monde, qu'il s'agisse d'un profil senior ou junior afin de ne pas pénaliser un Sales ayant théoriquement moins d'expérience mais qui est très compétent.

Comment faire pour que cette part variable soit vécue sainement par les équipes ?

La communication est primordiale. Chez PayFit, la transparence est de mise afin que cela soit sain et challengeant. L'attribution de variable chaque mois est extrêmement claire, l'équipe sait quand chaque contributeur a atteint les 100% de son objectif. Il y a d'ailleurs également une part variable de groupe pour que le challenge soit vu de façon plus saine : la contribution de chacun permet d'avancer plus vite et est récompensée financièrement.

De gauche à droite : Déborah Rippol, Amandine Braillard et WIlly Braun