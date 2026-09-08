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Hasta el 30 de septiembre

Tu primer mes con Payfit, gratis.

Tu registro horario, siempre claro y trazable

Resumen

Consulta, verifica y descarga la información de jornada de tu equipo, con informes oficiales inalterables en pocos pasos.

Ahora tienes toda la información de jornada centralizada en un único lugar: visible, accesible y lista cuando la necesitas.

El historial de cambios es detallado y trazable: sabes exactamente qué ocurrió, cuándo y quién lo hizo. Así puedes verificar los datos con antelación y responder a cualquier consulta de tu equipo sin dudarlo.

Puedes generar informes mensuales en PDF y descargarlos en pocos pasos. Con toda la documentación siempre lista en el momento que más lo necesites.

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