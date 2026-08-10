Pourquoi évaluer la période d'essai lors d'un entretien ?

L'entretien de fin de période d'essai permet d'ouvrir la discussion et faire un bilan complet de cette phase initiale du contrat de travail, en échangeant sur l'intégration du salarié, ses réalisations, ses points forts et les aspects à améliorer.

Pour l'employeur, c'est l'occasion de vérifier si le salarié correspond aux attentes du poste et s'il a su s'adapter.

Du côté du salarié, l'entretien de fin de période d'essai permet d'exprimer son ressenti, de faire part de ses réussites et des difficultés rencontrées. La trame de questions proposée permet de conduire cet échange avec une méthodologie claire.

Pourquoi est-il important de formaliser l'entretien de fin de période d'essai avec un modèle structuré ?

S'aider d'un modèle d'entretien de fin de période d'essai permet d'avoir une approche cohérente et systématique lors de l'évaluation du salarié, en s'assurant que tous les points clés sont abordés.

Un modèle structuré guide l'employeur dans la conduite de l'entretien, en lui rappelant les thèmes essentiels à traiter, tels que l'intégration du salarié, ses réalisations, ses compétences et ses axes d'amélioration. Un modèle d'entretien formalisé garantit également une évaluation objective et équitable du salarié.

L'entretien de fin de période d'essai est-il obligatoire ?

L'entretien de fin de période d'essai est une bonne pratique RH à mettre en place dans votre équipe mais n'est pas obligatoire. Ni le Code du travail, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne peuvent imposer la tenue d'un tel entretien.

Cependant, il permet à l'employeur et au nouveau collaborateur de faire un bilan de la période d'essai, de valider la décision de poursuivre la collaboration ou, au contraire, de mettre fin au contrat de travail. Cet entretien est donc fortement recommandé.