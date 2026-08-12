À retenir : L'avenant est obligatoire dès qu'un salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, sous réserve d' 1 an d'ancienneté (Art. L1225-47 du Code du travail).

Le salarié doit respecter un délai de prévenance : 2 mois avant le début du temps partiel, ou seulement 1 mois s'il enchaîne directement après un congé maternité ou d'adoption.

Le congé parental à temps partiel dure 1 an initialement, est renouvelable deux fois, et prend fin au plus tard au 3ᵉ anniversaire de l'enfant.

Lorsque l’activité d’un salarié passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, il est obligatoire de rédiger un avenant au contrat de travail. Celui-ci formalise la nouvelle durée du travail, la rémunération du salarié et la date à laquelle le temps partiel prendra fin.

PayFit vous propose un modèle gratuit d’avenant pour congé parental à temps partiel sous forme de document Word, établi et validé par nos juristes.

À quoi sert l'avenant pour congé parental à temps partiel ?

L’avenant au contrat de travail est un document obligatoire pour permettre à un salarié de passer à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L3123-1 du Code du travail. Il permet la modification du contrat de travail et la formalisation des nouvelles conditions.

💡 Bon à savoir : il faut distinguer le congé parental à temps partiel du congé parental à temps complet, durant lequel le contrat de travail est suspendu. L'avenant n’est obligatoire que pour le congé à temps partiel.

L’employeur ne peut pas refuser une demande de congé parental d’éducation. Il faut cependant respecter certaines conditions :

le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (article L1225-47 du Code du travail) ;

le congé doit se terminer au plus tard le jour du 3e anniversaire de l’enfant.

💡 Bon à savoir : le salarié doit adresser sa demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien la lui remettre en mains propres. La demande doit intervenir 2 mois avant le début du temps partiel, ou 1 mois si le salarié était en congé maternité.

Que doit contenir l’avenant au contrat de travail ?

Un avenant pour passage à temps partiel doit préciser un certain nombre de mentions obligatoires.

Mentions obligatoires de l’avenant

Conformément aux articles. L1225-47 et L3123-1 du Code du travail, pour être valide, l’avenant au contrat doit obligatoirement mentionner :

l’identité des deux parties ;

la période du temps partiel (dates de début et de fin) ;

le temps de travail et la répartition des heures hebdomadaires ;

l’impact sur la rémunération du salarié.

💡 Bon à savoir : le passage à temps partiel entraîne un calcul au prorata du salaire de base. Sur le plan des charges sociales, les cotisations URSSAF (patronales et salariales) s'ajustent proportionnellement à la nouvelle rémunération brute.

Notre modèle d’avenant pour congé parental à temps partiel

En tant que solution de paie utilisée par plus de 20 000 entreprises, nous avons demandé à nos experts en droit social de concevoir un modèle d’avenant congé parental d'éducation temps partiel juridiquement vérifié et à jour. Contrairement à un modèle classique, le nôtre inclut déjà toutes ces mentions obligatoires, ainsi qu'un encadrement rigoureux des éventuelles heures complémentaires.

Quelles étapes faut-il effectuer pour utiliser ce modèle ?

Pour utiliser notre modèle d’avenant au contrat de travail, il vous suffit de suivre trois étapes simples :

téléchargez notre modèle d'avenant passage temps partiel naissance (document Word) ; complétez les parties en surbrillance avec les informations de votre entreprise, l'identité du salarié et les nouveaux horaires convenus ; faites signer le document en deux exemplaires par les deux parties (employeur et salarié), obligatoirement avant le début effectif du temps partiel.

⚠️ Attention : l’avenant doit obligatoirement être signé avant le début du temps partiel.

À qui s’adresse ce modèle ?

Notre modèle d’avenant est conçu pour les employeurs de TPE/PME qui sont confrontés à leur première demande de congé parental à temps partiel et qui souhaitent rédiger l’avenant au contrat sans risque d’erreur sur le plan juridique. Ce document s’adresse également aux salariés qui s’interrogent sur les modalités du congé parental à temps partiel et qui souhaitent mieux comprendre la forme qu’il doit prendre.