Grille de salaire de la prévention et de la sécurité
Tous les minima 2026 à jour, coefficient par coefficient
Grille conforme à l'accord triennal, vérifiée par nos juristes
Classification, primes du secteur et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Comment le coefficient d'un agent de sécurité est-il déterminé ?
Comment le coefficient d'un agent de sécurité est-il déterminé ?
Il dépend des qualifications, des certifications professionnelles comme le CQP, le TFP APS ou le SSIAP, et des responsabilités réellement exercées sur le terrain. Ce coefficient conditionne directement le salaire minimum conventionnel applicable à l'agent.
Mon entreprise de transport de fonds relève-t-elle de cette convention ?
Mon entreprise de transport de fonds relève-t-elle de cette convention ?
Non, le transport de fonds est explicitement exclu du champ d'application de la convention collective prévention et sécurité. Il relève d'une convention collective distincte, propre à ce secteur d'activité.
Les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés comptent-elles dans le minimum ?
Les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés comptent-elles dans le minimum ?
Non, elles s'ajoutent au minimum conventionnel et sont exclues de la comparaison avec le salaire minimum. Le salaire de base doit donc déjà atteindre le minimum avant application de ces majorations.
La prime annuelle de sûreté aéroportuaire est-elle versée à tous les agents ?
La prime annuelle de sûreté aéroportuaire est-elle versée à tous les agents ?
Non, elle concerne uniquement le personnel qui contrôle effectivement les personnes, les bagages, le fret et les aéronefs sur les aéroports français. Son versement, équivalent à un mois de salaire brut de base, suppose également une ancienneté d'un an et une présence au 31 octobre.
Comment calculer le minimum d'un agent à temps partiel ?
Comment calculer le minimum d'un agent à temps partiel ?
Le minimum se calcule au prorata des heures effectuées par rapport à un temps complet, selon la méthode détaillée dans le calcul de salaire de la convention collective prévention et sécurité. Un agent à 30 heures par semaine perçoit ainsi un minimum réduit en conséquence.