Grille de salaire de la pharmacie d'officine
Tous les minima d'avril 2026 à jour, coefficient par coefficient
Grille conforme à l'accord en vigueur, vérifiée par nos juristes
Classification, indemnité de frais d'équipement et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Comment savoir si mon officine relève de la convention de la pharmacie d'officine ?
Comment savoir si mon officine relève de la convention de la pharmacie d'officine ?
Il faut chercher la mention de cette convention sur le contrat de travail et le bulletin de paie des salariés. En cas de doute, votre expert-comptable ou votre conseil juridique peut confirmer le rattachement à l'IDCC 1996 qui identifie ce texte.
L'indemnité de frais d'équipement est-elle obligatoire ?
L'indemnité de frais d'équipement est-elle obligatoire ?
Oui, elle est due au personnel qui compte au moins 12 mois de présence dans l'officine. Elle est versée en une seule fois, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et son montant est fixé chaque année par la grille en vigueur.
Que se passe-t-il si le minimum conventionnel est sous le SMIC ?
Que se passe-t-il si le minimum conventionnel est sous le SMIC ?
C'est le SMIC qui s'applique, car il constitue le montant le plus favorable au salarié. Cette situation concerne notamment les coefficients les plus bas de la grille, pour lesquels le minimum conventionnel reste inférieur au seuil légal.
À quelle fréquence faut-il vérifier le minimum applicable à chaque salarié ?
À quelle fréquence faut-il vérifier le minimum applicable à chaque salarié ?
La vérification doit être mensuelle : il faut comparer chaque mois le salaire versé au minimum applicable, y compris après un changement de coefficient en cours d'année. La méthode complète de calcul de salaire en pharmacie d'officine détaille chaque étape de cette vérification.
Comment calculer le minimum d'un préparateur à temps partiel ?
Comment calculer le minimum d'un préparateur à temps partiel ?
Le minimum se calcule au prorata des heures effectuées par rapport à un temps complet, en appliquant le coefficient du poste à la grille en vigueur. Un préparateur à 28 heures par semaine perçoit ainsi un minimum réduit proportionnellement à son temps de travail.