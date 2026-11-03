Grille de salaire des cabinets médicaux
Tous les minima à jour, positionnement par positionnement
Grille conforme au dernier avenant étendu, vérifiée par nos juristes
Classification, articulation avec le SMIC et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Que se passe-t-il si le minimum conventionnel tombe sous le SMIC ?
Que se passe-t-il si le minimum conventionnel tombe sous le SMIC ?
Le montant le plus favorable au salarié s'applique toujours, ce qui signifie que le SMIC prime dès qu'il dépasse le minimum fixé par la grille. C'est fréquemment le cas pour les positionnements les plus bas de la classification.
La grille de salaire change-t-elle souvent ?
La grille de salaire change-t-elle souvent ?
Elle évolue par avenant, sans périodicité annoncée à l'avance, ce qui impose de vérifier régulièrement la dernière revalorisation en vigueur. Une grille non actualisée expose l'employeur à un risque de rappel de salaire en cas de contrôle.
Pourquoi le minimum d'un salarié à temps partiel est-il plus bas que celui affiché sur la grille ?
Pourquoi le minimum d'un salarié à temps partiel est-il plus bas que celui affiché sur la grille ?
Pour les salariés des cabinets médicaux en temps partiel, le minimum se calcule au prorata des heures effectuées, car le montant indiqué dans la grille correspond toujours à un temps complet. Un salarié à 28 heures par semaine perçoit ainsi un minimum proportionnellement réduit par rapport à celui à 35 heures.
Comment identifier le positionnement applicable à un salarié ?
Comment identifier le positionnement applicable à un salarié ?
Le coefficient des employés d'un cabinet médical situe chaque poste dans la classification de la branche et sert de repère direct pour vérifier le minimum salarial correspondant. Il facilite aussi la construction des parcours professionnels au sein du cabinet.
Quelle est la durée de la période d'essai dans un cabinet médical ?
Quelle est la durée de la période d'essai dans un cabinet médical ?
Elle varie selon la catégorie professionnelle du salarié, avec des durées de période d'essai et des règles de renouvellement propres à la convention collective des cabinets médicaux. Mieux vaut vérifier la durée applicable avant toute signature de contrat.