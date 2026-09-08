Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment déterminer le salaire d’un contrat de professionnalisation ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 2 mins

Guide de la gestion de la paie

Télécharger gratuitementTélécharger gratuitement
Sommaire

Le recrutement d’un salarié en contrat de professionnalisation permet à un alternant d’acquérir un savoir théorique et un savoir pratique au sein d’une entreprise. 

Recruter un alternant suppose le paiement d’un salaire par l’entreprise. Le montant de la rémunération est encadré par la loi. 

Qui peut bénéficier d’un contrat de professionnalisation ? Quel est le salaire pour un contrat de professionnalisation ? Quelles sont les charges patronales du contrat de professionnalisation ? Payfit vous répond. 

Qui peut bénéficier d’un contrat de professionnalisation ? 

Le contrat de professionnalisation s’inscrit dans le cadre d’une formation en alternance, cela signifie qu’elle conjugue des formations théoriques dans un établissement d’enseignement et formation pratique en entreprise. 

Il concerne toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans, les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, les bénéficiaires de la prime d’activité, de l’allocation spécifique de solidarité, de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI). 

Le recrutement d’un salarié en contrat de professionnalisation conduit obligatoirement au versement d’une rémunération par l’entreprise

Pendant l’alternance, le salaire du contrat de professionnalisation est encadré par le Code du travail.

Guide de la gestion de la paie

Télécharger gratuitement

Quel est le salaire pour un contrat de professionnalisation ?

Le salaire d’un contrat de professionnalisation en 2026 est calculé en pourcentage du SMIC, s’il n’existe pas de salaire minimum conventionnel plus favorable au salarié. 

Le montant de la rémunération est défini ensuite en fonction de l’âge de l’alternant et de son niveau de qualification à la signature du contrat. 

Le montant du SMIC mensuel brut s’élève au 1er janvier 2026 à 1 823,03 €. Par conséquent, la grille de salaire d’un contrat de professionnalisation s’établit comme suit : 

Âge de l’apprenti Apprenti titulaire d’un diplôme non professionnel de niveau IV ou inférieur au bac Apprenti titulaire d’un diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur
Moins de 21 ans Au moins égale à 55 % du SMIC (soit 1 002,67 €) Au moins égale à 65 % du SMIC (soit 1 184,97 €)
Entre 21 et 25 ans Au moins égale à 70 % du SMIC (soit 1 276,12 €) Au moins égale à 80 % du SMIC (soit 1 458,42 €)
26 ans et plus Au moins égale à 100 % du SMIC (soit 1 823,03 €) ou à 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable Au moins égale à 100 % du SMIC (soit 1 823,03 €) ou à 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable

Par conséquent, la rémunération d’un alternant est rehaussé chaque année avec la hausse du SMIC.

💡 Bon à savoir : des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir un salaire en contrat d'alternance plus favorable pour le salarié.

Quelles sont les charges patronales du contrat de professionnalisation ?

La rémunération d’un contrat de professionnalisation est soumise aux cotisations sociales. Par conséquent, le salaire net d’un contrat de professionnalisation est donc inférieur au salaire brut.

Depuis le 1er janvier 2019, le contrat de professionnalisation bénéficie de la réduction générale des cotisations patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC (soit 2 916,85 € mensuel brut au 1er janvier 2026).

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Date versement salaire : règles pour l'employeur

Date de versement du salaire : périodicité obligatoire, délais selon les salariés, sanctions en cas de retard. Le point complet sur vos obligations.

Lire l'article

Salaire à la demande : fonctionnement et mise en place 2026

Le salaire à la demande permet à vos équipes d'accéder à leur paie avant la fin du mois. Découvrez le cadre légal et comment le mettre en place.

Lire l'article

Gratification minimale d’un stage : obligations employeur

Salaire minimum d'un stage : la gratification s'élève à 4,50 €/heure en 2026, dès 2 mois consécutifs ou 308 heures de présence effective.

Lire l'article

Salaire de base fiche de paie : définition et calcul

Le salaire de base d’une fiche de paie, calculé sur 151,67h mensuelles, est le socle de la rémunération. Découvrez comment bien le lire de paie et l'optimiser.

Lire l'article

Salaire de base : définition et calcul

Découvrez la composition du salaire de base, comment le calculer, ses différences avec le salaire brut et le salaire net, et les erreurs à éviter.

Lire l'article

Augmentation des salaires et inflation : évolutions 2026

Inflation, SMIC, conventions collectives, critères d’augmentation : découvrez ce que la loi prévoit en 2026 pour anticiper les évolutions des salaires.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo