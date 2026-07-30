Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Firma digital
Mejora la relación laboral con tus empleados gracias a la firma digital biométrica de todos los documentos de RRHH disponibles en PayFit.
Una funcionalidad ágil e intuitiva para poder firmar los documentos desde tu espacio personal.
Un espacio dedicado
Un espacio dedicado
Accede a la firma digital de documentos directamente desde el menú, empieza el proceso de firma con un simple clic.
Seguimiento en tiempo real
Seguimiento en tiempo real
En todo momento podrás visualizar el estado de tus documentos, si ya están firmados, pendientes de firma o enviados para firmar.
Recibe notificaciones
Recibe notificaciones
Te avisaremos siempre que haya un cambio en el estado del documento, si los firmantes ya han firmado o si necesitas realizar alguna acción requerida.
Todos los contratos y documentos quedarán firmados por ambas partes en un clic
El proceso se agiliza
El proceso se agiliza
Gana tiempo en el proceso de firma: envio, firma y recepción de documentos relacionados con tus empleados
Mejora la experiencia del empleado
Mejora la experiencia del empleado
Recibir sus documentos de forma digital, sin limitaciones de tiempo para leer, revisar y firmar facilita la experiencia del empleado que lo recibe
Documentos almacenados directamente en la plataforma
Documentos almacenados directamente en la plataforma
Una vez recibas los documentos firmados, quedarán almacenados automáticamente en el apartado de documentos en PayFit.
Garantiza la validez legal de todas las partes en la firma del documento, ¡como si fuera una firma en papel!
Cumple con la legislación
Cumple con la legislación
La firma electrónica es legal tanto en España como en toda la Unión Europea y por ello un contrato de trabajo, anexo o documento firmado digitalmente tiene plena validez jurídica.
Firma avanzada biométrica
Firma avanzada biométrica
La firma se realiza con un trazo, igual que si firmas en papel. Además de tener valor probatorio, esta firma permite identificar al firmante de forma única y asegurar la integridad del documento firmado.
Firma de manera segura
Firma de manera segura
PayFit te garantiza la seguridad y protección de todos los datos que se tratan en el proceso de firma de contrato gracias a nuestra certificación ISO 27001.