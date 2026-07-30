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Firma digital

Mejora la relación laboral con tus empleados gracias a la firma digital biométrica de todos los documentos de RRHH disponibles en PayFit.

Firma de manera digital con PayFit

Centraliza el proceso de firma en un mismo espacio

Simple e intuitiva

Con validez legal

Centraliza el proceso de firma en un mismo espacio

Una funcionalidad ágil e intuitiva para poder firmar los documentos desde tu espacio personal.

Un espacio dedicado

Accede a la firma digital de documentos directamente desde el menú, empieza el proceso de firma con un simple clic.

Seguimiento en tiempo real

En todo momento podrás visualizar el estado de tus documentos, si ya están firmados, pendientes de firma o enviados para firmar.

Recibe notificaciones

Te avisaremos siempre que haya un cambio en el estado del documento, si los firmantes ya han firmado o si necesitas realizar alguna acción requerida.

Simple e intuitiva

Todos los contratos y documentos quedarán firmados por ambas partes en un clic

El proceso se agiliza

Gana tiempo en el proceso de firma: envio, firma y recepción de documentos relacionados con tus empleados

Mejora la experiencia del empleado

Recibir sus documentos de forma digital, sin limitaciones de tiempo para leer, revisar y firmar facilita la experiencia del empleado que lo recibe

Documentos almacenados directamente en la plataforma

Una vez recibas los documentos firmados, quedarán almacenados automáticamente en el apartado de documentos en PayFit.

Descubre todas nuestras funcionalidades

Puedes confiar solamente en nuestra solución para la generación de nóminas o confiar también en todos nuestros servicios de RRHH: ausencias, vacaciones, gastos de empresas y otros procesos para la gestión de equipos.

Gestión de nóminas

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Ausencias y vacaciones

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Gestión de equipos

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Gastos de empresa

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Control horario

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Espacio 1:1

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