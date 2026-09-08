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Hasta el 30 de septiembre

Tu primer mes con Payfit, gratis.

Crea, personaliza y firma tus documentos fácilmente

Resumen

Payfit te permite crear contratos y documentos de forma flexible: usa tus propias plantillas o las de Payfit, personalízalos automáticamente y firma en un clic.

Con Payfit, simplificas al máximo la gestión documental de tu empresa. Elige cómo quieres trabajar:

  • Crea tus propios contratos con tu estructura habitual gracias a nuestro editor de texto.

  • Aprovecha las plantillas inteligentes de Payfit, que se rellenan automáticamente con los datos de cada empleado.

¿Listo para firmar? Envía cualquier documento para firma digital en un sólo clic gracias a la integración con YouSign.

Y lo mejor: todos los documentos firmados y gestionados quedan guardados y organizados en tu espacio de administración, accesibles siempre que los necesites.

Ahorra tiempo, elimina errores y disfruta de una experiencia 100% digital y segura en la gestión de contratos y documentos.

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