Payfit te permite crear contratos y documentos de forma flexible: usa tus propias plantillas o las de Payfit, personalízalos automáticamente y firma en un clic.

Con Payfit, simplificas al máximo la gestión documental de tu empresa. Elige cómo quieres trabajar:

Crea tus propios contratos con tu estructura habitual gracias a nuestro editor de texto.

Aprovecha las plantillas inteligentes de Payfit, que se rellenan automáticamente con los datos de cada empleado.

¿Listo para firmar? Envía cualquier documento para firma digital en un sólo clic gracias a la integración con YouSign.

Y lo mejor: todos los documentos firmados y gestionados quedan guardados y organizados en tu espacio de administración, accesibles siempre que los necesites.

Ahorra tiempo, elimina errores y disfruta de una experiencia 100% digital y segura en la gestión de contratos y documentos.