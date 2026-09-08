Documentación en línea - Anexo Actualizado

I - Servicios

El Producto Payfit evoluciona y se desarrollan regularmente nuevas Funcionalidades del Servicio, lo cual es aceptado y reconocido por el Cliente.

El Cliente reconoce expresamente que el hecho de tener acceso temporal o extendido a Servicios que no están incluidos en el Plan que ha suscrito, pero que pertenecen a otro Plan, no otorga ningún derecho a utilizar dichos Servicios en el futuro, y reconoce que cualquier acceso potencial a estos Servicios puede ser revocado en cualquier momento. El Cliente se compromete a leer y cumplir con las posibles condiciones especiales aplicables, las cuales están disponibles al final de esta página.

Precio de Suscripción (al mes) (sin IVA) Estándar Avanzado Premium 1-3 empleados Cuota Fija 49€ 49€ 49€ Precio por Empleado 16€ 19€ 22€ 4-9 empleados Cuota Fija 59€ 59€ 59€ Precio por Empleado 16€ 19€ 22€ 10-24 empleados Cuota Fija 69€ 69€ 69€ Precio por Empleado 16€ 19€ 22€ 25-99 empleados Cuota Fija 79€ 79€ 79€ Precio por Empleado 16€ 19€ 22€ +100 empleados Cuota Fija 99€ 99€ 99€ Precio por Empleado 14€ 17€ 20€

Complementos Gestión de gastos (ii) 2€ / mes / empleado Becarios sin retribución Menos de 100 becarios por Cliente: 3€ / mes / becario Más de o 100 becarios por Cliente 2€ / mes / becario

Costes de Migración Centro de trabajo adicional 1 mes de Precio de Suscripción adicional 29€ / mes / Centro de trabajo

El Cliente reconoce que el precio puede aumentar o disminuir en función de las siguientes variables:

Un aumento o disminución del número de Empleados del Cliente

Un cambio en el plan de suscripción aplicable al Cliente de acuerdo con la lista de precios de Payfit

La suscripción o la renuncia a nuevos módulos y/u opciones

Cualquier aumento del precio de los Servicios en virtud del artículo 8.2 de las Condiciones Generales.

El Precio facturado al Cliente tendrá en cuenta dichas modificaciones y corresponderá al precio que el Cliente deberá pagar por los Servicios prestados durante el mes en cuestión, lo que el Cliente reconoce y acepta.

Cuota base fija aplicable al Centro de trabajo principal (es decir, con más empleados) en base al número total de empleados del Cliente (identificados mediante un CIF).

Plan

Estándar

Nóminas automatizadas y electrónicas

Petición de anticipo de salario

Modificación de variables

Actualización legal automática

Firma digital (i)

Tramitación de los CRA

Modelos 111, 216, 190

Trámites de Seguridad Social

Comunicaciones al SEPE

Modificaciones y novaciones contractuales

Seguimiento legal y contractual

Acceso a la API

Avanzado

Estándar más:

Gestión de vacaciones y ausencias

Cuestionario de Onboarding

Gestión de derechos de validación

Organigrama y directorio de empleados

Fichaje

Premium

Avanzado más:

Onboarding personalizado

Soporte personalizado

Webinars exclusivos

Entrevistas management

1:1 Management

Objetivos por empleados

*Las condiciones específicas de la firma digital son aceptadas por el Cliente en el momento de la activación del módulo correspondiente.

**Desmaterialización: Al utilizar la funcionalidad de desmaterialización de los informes de gastos, el Cliente acepta y reconoce que es el único responsable de la digitalización o registro adecuado de cualquier informe de gastos cargado por un Empleado o por un Administrador y de su conformidad con las disposiciones del Título V de la Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), con exclusión de cualquier responsabilidad de Payfit. A este respecto, el Cliente se asegurará de que todas las facturas o recibos se escanean de conformidad para cada informe de gastos desmaterializado, de acuerdo con todas y cada una de las disposiciones legales aplicables. Payfit no se hace responsable de la pérdida, extravío, conservación inadecuada, mal registro o cualquier otro defecto de los recibos antes de (i) cualquier validación final del informe de gastos desmaterializado, que el Cliente acepta y reconoce, y (ii) la indicación por parte de Payfit de la finalización de la fase de desmaterialización. El Cliente reconoce que es responsabilidad exclusiva del Cliente, de sus Administradores y de los Empleados informarse sobre cualquier norma interna adicional que pueda ser aplicable además de la gestión de las reclamaciones de gastos. El Cliente también reconoce que la funcionalidad de informe electrónico de gastos no será aplicable al procesamiento de informes de gastos sin recibos y que será responsabilidad del Cliente conservar los recibos originales en papel en tales casos. El Cliente es responsable de descargar y almacenar todos los informes de gastos antes de su partida en caso de rescisión de su Contrato con Payfit.

II - Protección de datos

Responsable de Protección de datos de Payfit CORREO ELECTRÓNICO: privacy@payfit.com DIRECCIÓN POSTAL: Payfit – A l’attention du DPO, 37-39 Avenue Trudaine, 75009, Paris

2. Descripción del Tratamiento realizado por Payfit como Encargado del Tratamiento

Categorías de Interesados Empleados, becarios y otros empleados del Cliente Personas externas (censores jurados de cuentas, representantes de la empresa, abogados o cualquier otra persona externa que pueda intervenir en la gestión de nóminas y personal)

Categorías de Datos personales Datos de identidad Datos profesionales Datos sobre la experiencia profesional Datos relacionados con la vida personal Datos bancarios Información de carácter social Información económica y financiera de carácter profesional Datos relativos a visitas médicas, accidentes laborales o bajas por enfermedad diversas Datos de registro Datos proporcionados por los clientes para la creación de la cuenta Cualquier otro dato que los Clientes, sus empleados o cualquier persona externa autorizada a intervenir en la gestión de nóminas y personal puedan cargar en las cuentas de Clientes y empleados

Naturaleza del Tratamiento de Datos Personales La recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de los datos

Fines autorizados Gestión de nóminas Gestión de las declaraciones sociales Registro de personal Gestión de informes de gastos Gestión del tiempo de trabajo Gestión de las ausencias Gestión de organigramas y directorios Gestión de la comunicación interna (1:1) Gestión administrativa del personal Gestión de accesos y seguridad de cuentas Migración Formación y apoyo

3. Sub Encargados

Categoría de Tratamiento Sub Encargados Localización de las operaciones de tratamiento Alojamiento Amazon Web Services Espacio Económico Europeo Azure Espacio Económico Europeo Gestión de la seguridad y el funcionamiento eficaz de los Servicios Mailgun Technologies, Inc Tercer país Twilio Tercer país Datadog, Inc. Espacio Económico Europeo UIPath Tercer país Formación y apoyo Intercom R&D Unlimited Company Tercer país Salesforce Tercer país Migración Mindee SAS Espacio Económico Europeo Servicios específicos YouSign Espacio Económico Europeo

III - Servicios Premium

Este Anexo solo es aplicable si el Cliente se suscribe a los Servicios Premium.

1. Finalidad

El presente Anexo define las condiciones en las que el Cliente puede beneficiarse de la prestación de uno o varios Servicio(s) Premium que figuran a continuación:

Esta información es válida en la fecha de firma del Contrato. La lista actualizada está disponible en este enlace. El Cliente reconoce y acepta que la lista actualizada de Servicios Premium accesible desde la aplicación tendrá prioridad sobre la lista proporcionada en este Anexo:

Premium Básico

Trámites administrativos:

Apertura de Centros de trabajo

Aplazamiento de deuda en Tesorería General de la Seguridad Social

Bonificaciones I+D

Contestación de embargos

Formulario de bajas fuera de plazo causadas por el cliente

Obtención / Renovación del Certificado Digital

Recursos ante las administraciones

Trámites de empresa

Aplazamiento de los Modelos 111 y 216

Asesoramiento sobre el Convenio Colectivo aplicable

Cambio de Convenio Colectivo

Trámites de personal

Cambio de pasaporte por NIE en Seguridad Social

Obtención del NAF

Subrogación de empleados

Viajes al Extranjero/Desplazados (TA300)

Add on

Apoyo en Inspección de Trabajo (Precio a consultar). Este servicio incluye la recopilación y preparación de documentación ante la Inspección de Trabajo. No incluye desplazamientos a la sede de Inspección de Trabajo.

Payfit necesitará conocer el alcance de la Inspección con tiempo suficiente como para poder prestar el apoyo necesario. Payfit se reserva el derecho a no aceptar el servicio en caso de no poder prestarlo con las debidas garantías.

Premium Pro

Incluye todos los servicios del Premium Básico más:

Trámites administrativos:

Cartas de amonestación

Cláusulas adicionales para organismos públicos

Estadísticas

Trámites de empresa

Consulta con un experto legal

Presentación de declaración complementaria de los modelos 111 y/o Modelo 216

Presentación de declaración rectificativa del Modelo 190 y/o Modelo 296

Seguros Sociales fuera de plazo

Trámites de personal

Prestación nacimiento cuidado del menor en nombre del empleado

Tramitación alta Trade

Add on

Apoyo en Inspección de Trabajo (Precio a consultar)

Payfit necesitará conocer el alcance de la Inspección con tiempo suficiente como para poder prestar el apoyo necesario. Payfit se reserva el derecho a no aceptar el servicio en caso de no poder prestarlo con las debidas garantías.

2. Proceso de fijación de precios, facturación y entrega de los Servicios Premium

Payfit prestará los Servicios Premium al Cliente, siempre que el Cliente (i) haya abonado todas las cantidades debidas y pagaderas a Payfit en virtud del Contrato y (ii) acepte las condiciones del presente Anexo.

Al suscribirse a los Servicios Premium, el Cliente acepta pagar a Payfit una tarifa plana mensual (la « Cuota mensual de los Servicios Premium ») que se facturará cada mes de acuerdo con las Tarifas aplicables descritas en del Contrato de Suscripción.

Previo pago de la Cuota mensual de los Servicios Premium, el Cliente tendrá derecho a presentar una solicitud y acceder a uno o varios Servicios Premium.

​

El Cliente puede solicitar por correo electrónico al equipo de Atención al Cliente de Payfit la realización de uno o varios de los Servicios Premium.

El Cliente acepta y reconoce que Payfit podrá solicitar cualquier información o dato que considere apropiados y necesarios para prestar al Cliente el/los Servicio(s) Premium correspondiente(s). El Cliente también se compromete a facilitar a Payfit toda esa información en plazo solicitado por Payfit y reconoce que el no hacerlo puede dar lugar a retrasos sin que Payfit sea responsable.

El/los Servicio(s) Premium se prestará(n) al Cliente en cooperación con Payfit cuando proceda.

Payfit se reserva el derecho a cobrar tasas adicionales previo Contrato por escrito con el Cliente, en los siguientes casos: (i) cada vez que se requiera algún trabajo adicional e imprevisible para realizar los Servicios Premium, o (ii) en los casos en que el Cliente solicite trabajo adicional, o (iii) si se hace necesario un trabajo imprevisto, por ejemplo debido a dificultades inesperadas o si los requisitos del Cliente cambian significativamente durante el transcurso del asunto.

3. Jerarquía contractual

En caso de conflicto o incoherencia entre el presente Anexo 3 y el Contrato de Servicios en relación con los Servicios Premium, prevalecerán las disposiciones del presente Anexo 3.

4. Obligaciones del Cliente

4.1 El Cliente acepta y reconoce que Payfit no proporciona asesoramiento jurídico bajo ninguna forma, y que el Cliente es el único responsable de (i) buscar el asesoramiento jurídico adecuado, y (ii) las decisiones que tome, se basen o no en los Servicios Premium proporcionados por Payfit.

El Cliente también acepta y reconoce que Payfit nunca será responsable de ningún asesoramiento prestado en el marco de estos Servicios Premium, ya que no se tratará de asesoramiento jurídico profesional. El Cliente acepta y reconoce que siempre deberá documentar por escrito su solicitud relacionada con los Servicios Premium para que sea tenida en cuenta por Payfit.

4.2 El Cliente acepta y reconoce que cualquier Servicio Premium prestado está sujeto a la obligación de realizar los mejores esfuerzos posibles. El Cliente reconoce que Payfit se compromete a prestar los Servicios de manera puntual. El Cliente también acepta proporcionar toda esa información en los plazos solicitados por Payfit para la prestación de los Servicios Premium y reconoce que cualquier incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a retrasos sin que Payfit pueda ser considerado responsable.

4.3 El Cliente se compromete a facilitar toda la información necesaria para la prestación de los Servicios Premium por parte de Payfit de forma confidencial, segura y conforme a las normas, y, en particular, utilizando un dispositivo de transferencia electrónica seguro para proporcionar dicha información.

4.4 El Cliente acepta y reconoce proporcionar a Payfit información precisa, actualizada y adecuada para la prestación de los Servicios Premium. En consecuencia, el Cliente reconoce que cualquier carácter incompleto, inexactitud u omisión puede dar lugar a errores en los documentos y datos de los Servicios Premium proporcionados por Payfit sin que esta última pueda ser considerada responsable al respecto. Por lo tanto, en este contexto, el Cliente es el único responsable (i) de la exactitud, integridad, calidad, legalidad, fiabilidad e idoneidad del contenido y la información proporcionada; y (ii) de obtener todos los derechos relacionados con el uso del contenido y la información proporcionada.

4.5 Asimismo, el Cliente también entiende que el alcance de los Servicios Premium solo cubre la prestación de dichos servicios bajo la legislación española, para una entidad española, y únicamente en relación con las materias y temas referidos en el Anexo, según considere oportuno Payfit.

4.6 El Cliente también acuerda y acepta que Payfit no estará obligado por ninguna solicitud del Cliente de entregar o realizar ningún servicio fuera del ámbito de los Servicios Premium, cuyo contenido está definido por Payfit a su entera discreción.

​

4.7 Además del tratamiento que tiene lugar como parte del Contrato de Suscripción, el Cliente acepta y consiente el tratamiento de datos personales para la prestación de los Servicios Premium. Dicho tratamiento tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de protección de datos personales (Documentación en línea).

4.8 El Cliente da instrucciones a Payfit para que comparta todos los datos necesarios (incluidos los datos personales descritos en el Contrato de Suscripción) con las administraciones sociales o fiscales españolas pertinentes en relación con la prestación de los Servicios Premium.

5. Responsabilidad

Payfit solo podrá ser considerada responsable de los daños directos probados que resultan exclusivamente de un incumplimiento de sus obligaciones definidas en el Anexo, dentro del límite del techo de responsabilidad previsto en el Contrato de suscripción.

Payfit no podrá en ningún caso ser considerada responsable:

De las consecuencias de información inexacta, incompleta o transmitida con retraso por el Cliente que pudiera ocasionar demoras o errores. El Cliente es, por tanto, el único responsable (i) de la exactitud, integridad, calidad, legalidad, fiabilidad y pertinencia del contenido y de la información proporcionada; y (ii) de la obtención de todos los derechos relacionados con el uso del Contenido y de la información proporcionada;

De las decisiones tomadas por el Cliente tras la prestación de los Servicios premium por parte de Payfit;

De los daños indirectos y/o imprevisibles, lo que incluye en particular cualquier lucro cesante, pérdida, inexactitud o corrupción de archivos o datos, perjuicio comercial, pérdida de volumen de negocio o de beneficios, pérdida de clientela, pérdida de una oportunidad, coste de obtención de un producto, servicio o tecnología de sustitución.

El Cliente es el único responsable de la actualización de su información, directamente o con la intervención de Payfit. Payfit no realizará ninguna actualización sin instrucción previa del Cliente.

6. Duración y resolución

El presente Anexo entrará en vigor en la fecha de su firma y finalizará en las condiciones definidas en el presente artículo.

La duración del compromiso de los Servicios premium está alineada con la duración del Contrato de suscripción, tanto si se contratan en el momento de la firma como durante la ejecución del Contrato. En este último caso, el Cliente queda comprometido hasta el término del período de compromiso en curso.

Por ejemplo, si el Cliente firma el Contrato de suscripción en enero de 2027 y contrata los Servicios premium en esa misma fecha, queda comprometido por doce (12) meses. Si el Cliente firma el Contrato de suscripción en enero de 2027 y contrata los Servicios premium en junio de 2027, queda comprometido hasta enero de 2028. El Cliente reconoce que Payfit tendrá derecho a resolver o suspender temporalmente la ejecución del presente Anexo:

inmediatamente tras una notificación escrita en caso de impago;

o si la prestación de los Servicios de Payfit en el marco del Contrato de suscripción finaliza, cualquiera que sea la razón, en cuyo caso la resolución se efectuará conforme a las modalidades de resolución previstas en las Condiciones generales;

por decisión de Payfit de poner fin a los Servicios premium, informando al Cliente en un plazo razonable, sin indemnización.

La suspensión o la resolución de los Servicios premium, por cualquier motivo que sea, no tiene incidencia en la continuación del Contrato.

7. Certificado digital

7.1 Al suscribirse a los Servicios Premium, el Cliente autoriza a Payfit a solicitar certificados digitales en su nombre y en el de sus representantes legales.

7.2 El Cliente se compromete a facilitar toda la información necesaria para la solicitud del certificado digital por parte de Payfit de forma confidencial, segura y conforme, y, en particular, utilizando un dispositivo de transferencia electrónica seguro para proporcionar dicha información.

7.3 El Cliente queda informado de que, por ley, seguirá siendo responsable de la solicitud y de cualquier uso o acción o utilización realizada en relación con estos certificados digitales.