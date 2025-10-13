Documentación en línea - Anexo Actualizado

I - Servicios El Producto PayFit evoluciona y se desarrollan regularmente nuevas Funcionalidades del Servicio, lo cual es aceptado y reconocido por el Cliente. El Cliente reconoce expresamente que el hecho de tener acceso temporal o extendido a Servicios que no están incluidos en el Plan que ha suscrito, pero que pertenecen a otro Plan, no otorga ningún derecho a utilizar dichos Servicios en el futuro, y reconoce que cualquier acceso potencial a estos Servicios puede ser revocado en cualquier momento. El Cliente se compromete a leer y cumplir con las posibles condiciones especiales aplicables, las cuales están disponibles al final de esta página.

Precio de Suscripción (al mes) (sin IVA) Estándar Avanzado HR Pro 1-3 empleados Cuota Fija 49€ 49€ 49€ Precio por Empleado 15€ 18€ 21€ 4-9 empleados Cuota Fija 59€ 59€ 59€ Precio por Empleado 15€ 18€ 21€ 10-24 empleados Cuota Fija 69€ 69€ 69€ Precio por Empleado 15€ 18€ 21€ 25-99 empleados Cuota Fija 79€ 79€ 79€ Precio por Empleado 15€ 18€ 21€ +100 empleados Cuota Fija 99€ 99€ 99€ Precio por Empleado 13€ 16€ 19€

Complementos Gestión de gastos (ii) 2€ / mes / empleado Becarios sin retribución Menos de 100 becarios por Cliente: 3€ / mes / becario Más de o 100 becarios por Cliente 2€ / mes / becario Premium Básico 149€ / mes Premium Pro 249€ / mes

Costes de Migración Centro de trabajo adicional 1 mes de Precio de Suscripción adicional 29€ / mes / Centro de trabajo

El Cliente reconoce que el precio puede aumentar o disminuir en función de las siguientes variables: Un aumento o disminución del número de Empleados del Cliente

Un cambio en el plan de suscripción aplicable al Cliente de acuerdo con la lista de precios de PayFit

La suscripción o la renuncia a nuevos módulos y/u opciones

Cualquier aumento del precio de los Servicios en virtud del artículo 8.2 de las Condiciones Generales. El Precio facturado al Cliente tendrá en cuenta dichas modificaciones y corresponderá al precio que el Cliente deberá pagar por los Servicios prestados durante el mes en cuestión, lo que el Cliente reconoce y acepta. Cuota base fija aplicable al Centro de trabajo principal (es decir, con más empleados) en base al número total de empleados del Cliente (identificados mediante un CIF).

Plan Estándar Nóminas automatizadas y electrónicas

Petición de anticipo de salario

Modificación de variables

Actualización legal automática

Firma digital (i)

Tramitación de los CRA

Modelos 111, 216, 190

Trámites de Seguridad Social

Comunicaciones al SEPE

Modificaciones y novaciones contractuales

Seguimiento legal y contractual

Acceso a la API Avanzado Estándar más: Gestión de vacaciones y ausencias

Cuestionario de Onboarding

Gestión de derechos de validación

Organigrama y directorio de empleados

Fichaje HR Pro Avanzado más: Entrevistas management

1:1 Management

Objetivos por empleados (i) Las condiciones específicas de la firma digital son aceptadas por el Cliente en el momento de la activación del módulo correspondiente. (ii) Desmaterialización: Al utilizar la funcionalidad de desmaterialización de los informes de gastos, el Cliente acepta y reconoce que es el único responsable de la digitalización o registro adecuado de cualquier informe de gastos cargado por un Empleado o por un Administrador y de su conformidad con las disposiciones del Título V de la Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), con exclusión de cualquier responsabilidad de PayFit. A este respecto, el Cliente se asegurará de que todas las facturas o recibos se escanean de conformidad para cada informe de gastos desmaterializado, de acuerdo con todas y cada una de las disposiciones legales aplicables. PayFit no se hace responsable de la pérdida, extravío, conservación inadecuada, mal registro o cualquier otro defecto de los recibos antes de (i) cualquier validación final del informe de gastos desmaterializado, que el Cliente acepta y reconoce, y (ii) la indicación por parte de PayFit de la finalización de la fase de desmaterialización. El Cliente reconoce que es responsabilidad exclusiva del Cliente, de sus Administradores y de los Empleados informarse sobre cualquier norma interna adicional que pueda ser aplicable además de la gestión de las reclamaciones de gastos. El Cliente también reconoce que la funcionalidad de informe electrónico de gastos no será aplicable al procesamiento de informes de gastos sin recibos y que será responsabilidad del Cliente conservar los recibos originales en papel en tales casos. El Cliente es responsable de descargar y almacenar todos los informes de gastos antes de su partida en caso de rescisión de su Contrato con PayFit.

II - Protección de datos 1. Datos de contacto del Responsable de Protección de datos

Responsable de Protección de datos de PayFit CORREO ELECTRÓNICO: privacy@payfit.com DIRECCIÓN POSTAL: PayFit – A l’attention du DPO, 1 rue de Saint-Pétersbourg, 75009 Paris

2. Descripción del Tratamiento realizado por PayFit como Encargado del Tratamiento

Categorías de Interesados Empleados, becarios y otros empleados del Cliente Personas externas (censores jurados de cuentas, representantes de la empresa, abogados o cualquier otra persona externa que pueda intervenir en la gestión de nóminas y personal)

Categorías de Datos personales Datos de identidad Datos profesionales Datos sobre la experiencia profesional Datos relacionados con la vida personal Datos bancarios Información de carácter social Información económica y financiera de carácter profesional Datos relativos a visitas médicas, accidentes laborales o bajas por enfermedad diversas Datos de registro Datos proporcionados por los clientes para la creación de la cuenta Cualquier otro dato que los Clientes, sus empleados o cualquier persona externa autorizada a intervenir en la gestión de nóminas y personal puedan cargar en las cuentas de Clientes y empleados

Naturaleza del Tratamiento de Datos Personales La recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de los datos

Fines autorizados Gestión de nóminas Gestión de las declaraciones sociales Registro de personal Gestión de informes de gastos Gestión del tiempo de trabajo Gestión de las ausencias Gestión de organigramas y directorios Gestión de la comunicación interna (1:1) Gestión administrativa del personal Gestión de accesos y seguridad de cuentas Migración Formación y apoyo

